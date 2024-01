Nenápadný dizajn, 4 ochranné vrstvy a jednoduchá aplikácia. Tieto kryty účinne chránia objektív pred poškriabaním aj prasknutím

Ak nosíš mobil vo vrecku, v kabelke alebo v batohu, riskuješ poškriabaný foťák.

Pád, náraz alebo len kontakt s ostrými predmetmi v kabelke či vo vrecku. Všetky tieto a mnohé ďalšie faktory môžu zničiť nielen displej mobilu, ale aj samotný objektív fotoaparátu. Poškodený objektív znamená len jedno – rozostrené fotografie, ktoré sú totálne nepoužiteľné.

Dobrou správou však je, že tento problém sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Stačí si zaobstarať odolný kryt od PanzerGlassTM. V ponuke tejto značky teraz nájdeš dve možnosti – PicturePerfect a Hoops.

Dokonalé fotografie vďaka PicturePerfect

Po kúpe nového mobilu má väčšina z nás tendenciu zaobstarať si ochranné sklo a puzdro. Nepremýšľame nad tým, že pádom či ostrým predmetom je vystavený aj objektív, ktorý sa môže veľmi jednoducho zničiť. Jeho následná oprava alebo výmena je finančne náročná a môže stáť stovky eur.

Drahej oprave sa však dá jednoducho predísť. Stačí, ak objektív svojho mobilu zabezpečíš špeciálnym ochranným krytom PanzerGlassTM PicturePerfect. Ten je dokonale priehľadný a vyrobený na milimeter presne, aby nijakým spôsobom neovplyvňoval kvalitu fotiek či videí.

Kryt PicturePerfect je tenký a má elegantne zaoblené okraje. Nenarúša tak dizajn tvojho mobilu a je plne kompatibilný s puzdrami.

Štyri vrstvy, z ktorých má každá svoj účel

PicturePerfect dokáže zabezpečiť perfektné fotografie najmä vďaka tomu, že pozostáva zo štyroch vrstiev. Tými sú:

Oleofóbna vrstva – objektív chráni pred odtlačkami prstov a šmuhami.

Tvrdené sklo – krytu dodáva vysokú pevnosť a odolnosť.

Fólia proti rozbitiu – znižuje riziko zranenia pri prasknutí skla.

Dizajnovo prepracované Hoops

Kryt objektívu PicturePerfect je klasikou, ktorá nikdy nesklame, no ak hľadáš dizajnovo prepracované riešenie s minimalistickým hliníkovým rámom odetým do čiernej, do pozornosti ti dávame kryt Hoops.

Tieto elegantné krúžky splynú s objektívom a vďaka tenkému profilu sa nebudú odlepovať ani potom, ako na mobil nasadíš puzdro.

Zapamätaj si: Kryty Hoops majú jednoduchú aplikáciu, vďaka ktorej ich na objektív zvládneš v priebehu niekoľkých sekúnd nalepiť sám. S celým procesom ti pomôže aj praktický aplikátor, ktorý nájdeš priamo v balení.

Vysoká odolnosť Platinum

Sklenené ochranné prúžky Hoops dokážu odolať skutočne mnohým externým faktorom. Vďačiť za to môžu nadštandardne vysokej tvrdosti, ktorú získavajú tým, že sú pri výrobe 2x temperované a leštené.

Ochranný kryt je taký odolný, že chráni objektív nielen pri bežnom používaní mobilu, ale aj počas športu, turistiky alebo iných dobrodružstiev.

Žiadne skreslené fotografie

Najväčším plusom krúžkov Hoops je skutočnosť, že sú úplne priehľadné a krištáľovo čisté. To znamená, že ich aplikácia nijako neskresľuje fotografie ani videá, nemení farebnosť záberov a nemá vplyv na zabudované funkcie objektívov. Tvoj fotoaparát fotí tak, akoby na ňom vôbec nič nebolo.

Hoops pre iPhone aj Samsung

Kryt objektívu Hoops je kompatibilný s mobilnými zariadeniami Apple aj Samsung. K dispozícii sú modely pre najnovšie iPhone 15, no taktiež staršie generácie iPhone 14 a iPhone 13. Majitelia zariadení Samsung si zas ochranné krúžky môžu zaobstarať na telefóny Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5.

Zaujali ťa ochranné kryty objektívu PicturePerfect alebo Hoops? Nahliadni do e-shopu PanzerStore, kde nájdeš obe alternatívy pre zariadenia značky Apple aj Samsung.