Audi opäť zvažuje 5-dverové TT-čko. Ak by vzniklo, bol by to veľký dizajnový hit!

Okrem toho, že Audi plánuje čoskoro odhaliť novú generáciu modelu A8 a zároveň generačne vymeniť časom aj menšiu A6 a A7-čku, v pláne sú aj úplne novinky. Ako prvé je to nepochybne nedávno spomínané SUV Q8, potom tu ale máme viackrát naznačovanú informáciu, že k dvojmiestnemu kupé a roadsteru modelu TT sa má pridať i päťdverové kupé, ktoré svojimi líniami odkazuje najmä na riešenie karosérie modelov A5 a A7 Sportback. Túto myšlienku potvrdil v roku 2014 koniec koncov aj fakt, že na autosalóne v Paríži predstavilo Audi koncepčné vozidlo TT Sportback. To spredu vychádza z klasického TT-čka tretej generácie, na dĺžku však meria až 4,47 metra, čo je o 29 centimetrov viac než verzia kupé/roadster. V prípade rázvoru náprav je Sportback natiahnutý o 12 cm, čo sa podpísalo pochopiteľne na podstatne väčšom vnútornom priestore, ktorý si tak vychutná i zadná posádka. Zadná časť sa pýši pomaly sa zvažujúcou strechou, ktorá si zachovala i napriek natiahnutiu líniu známu z dvojmiestnych verzií. Koncové svetlá dostali prepracovaný, horizontálny tvar, pričom rovnobežne s nimi sa v nárazníku nachádza dvojica podlhovastých výfukov. Koncept bol už vtedy vybavený prednými laserovými svetlometmi, ktorým sekundovali LED-diódy a až 21'' disky.

Už vtedy bolo jasné, že aj napriek istým koncepčným prvkom sme sa pozerali na prakticky produkčnú verziu, ktorá mala odstupom času prísť na trh. Doteraz sa tak však nestalo a informácie zo strany samotnej automobilky ustáli. Po novom, teda približne po dvoch rokoch sa ale táto téma otvára opäť. Audi síce odstupom času do obehu vypustilo model A3 sedan, teda konkurenta štýlového CLA od Mercedesu, BMW ale chystá daný segment rovnako čoskoro zaplniť a to aj pomocou Mini, v Ingolstadte tak 4-dverové TT znova naberá na reálnosti. Do úvahy čoraz viac spadá elektrická verzia, tú však určite doplnia aj klasické agregáty. Ostatne, v roku 2014 sa štúdia ukázala s motorom, ktorý zhmotňoval preplňovaný štvorvalec 2.0 TFSI naladený na až neuveriteľných 294 kW / 400 koní a 450 N.m. Iste, špekulovať v tejto dobe o takýchto parametroch v sériovej verzii je trochu trúfalé, po vzore ostrého TT RS sa ale nevylučuje ani táto možnosť. Pre úplnosť, akcelerácia tomuto Sportbacku trvá len 3,9 sekundy, čo má na svedomí najmä sedemstupňový dvoj-spojkový automat S tronic a pohon všetkých kolies quattro. Priemerná spotreba by sa mala pritom pohybovať na hodnote okolo 7 l/100 km. Tak čo, ako by sa vám pozdávalo, keby tretia generácia ikonického modelu prišla i v takomto looku?