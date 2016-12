Audi začína odhaľovať úplne nové Q8. Pôjde o najluxusnejší model kombinujúci dravosť a tvary v štýe kupé

Už je tomu nejaký ten rok, čo sa hovorí o tom, že Audi pripravuje akúsi štýlovejšiu verziu súčasnej Q7-čky. Sprvoti sa písalo o vozidle s budúcim názvom Q6, neskôr sa karta otočila na model Q8. Potvrdila to, viac-menej, už aj samotná automobilka, ktorá odstupom času predstavila hneď niekoľko konceptov a návrhov ako akýsi predobraz kvé-osmičky. V závere roka dokonca prichádza oficiálna správa o tom, že úplne nové, respektíve predobraz nového Audi Q8 príde začiatkom budúceho roka. Už na januárovom autosalóne sa nám totiž ukáže koncepčná podoba, no a my už teraz disponujeme prvými náčrtmi. Tie znázorňujú novinku spredu a z profilu. Je jasné, že sériovka príde o viaceré koncepčné riešenia, a teda dostane o čosi konvenčnejšie tvary, minimálne silueta strechy je už pravdepodobne do veľkej miery zhodná s finálnym vyhotovením. Postavené bude na platforme MLB-EVO, inými slovami, technicky bude vychádzať zo súčasnej Q7-čky.

Z Ingolstadtu prichádzajú pritom správy o tom, že pôjde o vôbec najluxusnejšie auto v ich portfóliu, kombinovať pritom má dynamickú až dravú prednú časť s bočnou siluetou, ktorá pripomína vozidlá typu kupé. Na trh sa dostane v roku 2018, je teda jasné, že práve vtedy dostanú SUV-čka X6 a GLE Coupé svojho nového úhlavného konkurenta, podotknúť však treba, že pravdepodobne bude rozmerovo o čosi väčší. Už samotný model Q7 je totiž rozmernejší ako súčasné vozy X5 a GLE, i keď je pravda, že tie sa dovtedy dočkajú medzigeneračnej výmeny a s ňou spojeným (citeľným) nárastom rozmerov. Na teraz je však všetko len v rovine špekulácií, v podstate posledným faktom je už len ako-taký pohľad do ponuky budúcich motorizácii, kde budu tróniť, chvalabohu, výhradne šesťvalcové a osemvalcové jednotky. O niekoľko týždňov budeme možno už presnejší.