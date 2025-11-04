Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Škoda Auto.
dnes 4. novembra 2025 o 15:38
Čas čítania 1:23
Sponzorovaný obsah

Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov

Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov
Zdroj: Škoda Auto
Značka Škoda potvrdzuje svoje dlhodobé zameranie na spokojnosť zákazníkov nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas celej jeho životnosti.

  • 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaného servisu do 24 hodín od objednania
  • Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi ročne spracuje viac ako 7,1 milióna objednávok dielov a príslušenstva

– Značka Škoda potvrdzuje svoje dlhodobé zameranie na spokojnosť zákazníkov nielen pri kúpe vozidla, ale aj počas celej jeho životnosti. Kľúčovú úlohu v tom zohráva unikátny logistický systém Škoda Parts Center, ktorý zabezpečuje, že 98 % originálnych náhradných dielov Škoda je doručených do autorizovaných servisov do 24 hodín od objednania. Tento špičkový logistický koncept je súčasťou hodnoty, ktorú zákazník získava v cene autorizovaného servisu. Rýchla dostupnosť dielov minimalizuje čas, ktorý vozidlo strávi v servise, a tým znižuje prestoje vozidiel – či už ide o firemných klientov, alebo bežných motoristov.

„Našim cieľom je, aby zákazník značky Škoda mohol opäť čo najskôr vyraziť na cestu. Rýchlosť a spoľahlivosť servisu je rovnako dôležitá ako kvalita samotného vozidla,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto

Škoda Parts Center: logistická veľmoc v službách zákazníkov

Škoda Parts Center v Mladej Boleslavi patrí k najmodernejším logistickým centrám svojho druhu v Európe. Ročne spracuje a expeduje viac než 7,1 milióna objednávok originálnych dielov a príslušenstva Škoda. Skladový areál zaujme aj svojimi rozmermi – najvyššia skladová budova s regálmi meria 42 metrov a pojme až 40 000 paliet tovaru.

Odtiaľto smerujú originálne diely a príslušenstvo k:

  • 107 importérom značky Škoda po celom svete,
  • takmer 300 autorizovaným servisom a obchodným partnerom v Českej republike,
  • viac než 100 autorizovaným servisom a obchodným partnerom na Slovensku,
  • a vyše 60 partnerom v pobaltských krajinách.

Okrem exkluzívnych dielov pre vozidlá Škoda sa z centra distribuuje aj identický tovar, ktorý Škoda odoberá zo závodu v Kasseli.

Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto

Rýchlosť, efektivita a spoľahlivosť – základ spokojnosti zákazníkov

Logistická sieť Škoda Parts Center umožňuje nielen rýchle dodávky, ale aj vysokú úroveň spoľahlivosti a presnosti. Systémy sledovania zásob a automatizácie logistiky zaručujú, že správny diel sa vždy dostane na správne miesto v správnom čase.

Škoda Auto
Zdroj: Škoda Auto

Vďaka tomu je autorizovaný servis Škoda nielen zárukou kvality a bezpečnosti, ale aj symbolom efektívnosti a komfortu pre zákazníkov, ktorí očakávajú profesionálny prístup a minimálne obmedzenia v mobilite.

Viac informácií nájdete na www.skoda-auto.sk.

ŠKODA
