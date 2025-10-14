Herec Bolek Polívka počas piatkového predstavenia v brnianskom divadle náhle skolaboval. Ukázalo sa, že utrpel miernu mozgovú príhodu, no podľa lekárov by sa mal z incidentu úplne zotaviť.
V brnianskom divadle zažili diváci v piatok večer nepríjemný šok. Počas prvého dejstva hry DNA náhle skolaboval 76-ročný herec Bolek Polívka. Na miesto okamžite dorazila záchranná služba, ktorá umelca odviezla do nemocnice.
Podľa informácií českého denníka Blesk sa po pár dňoch ukázalo, že išlo o miernu mozgovú príhodu. Túto informáciu potvrdil aj Polívkov blízky priateľ, ktorý pre médiá uviedol, že sa herec zrejme vyhne trvalým následkom. „Áno, bola to mŕtvica, ale našťastie nie ťažká. Lekári veria, že sa z toho úplne zotaví,“ uviedol zdroj.
Nádej dáva aj fakt, že herec bol po incidente schopný odísť k sanitke po vlastných nohách, bez pomoci záchranárov, čo potvrdzuje to, že zrejme nešlo o ťažkú mozgovú príhodu. Aj napriek tomu zostáva pod dohľadom lekárov, ktorí sledujú jeho zdravotný stav a vykonávajú potrebné vyšetrenia.
„Mozgová príhoda, nech je akákoľvek, je vždy veľmi vážna a nesmie sa podceniť,“ dodal zdroj. Vedenie divadla o udalosti informovalo verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí, no bez bližších detailov o hercovom stave.