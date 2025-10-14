Novinka v prevencii rakoviny prsníka. AI sprievodkyňa od Avonu ti poradí v otázkach samovyšetrenia, mamografie či sonografie

Prevencia je to najviac, čo pre seba môžeš urobiť.
Október je po celom svete symbolicky venovaný boju proti rakovine prsníka a Avon Slovensko je už viac ako 25 rokov neodmysliteľnou súčasťou tohto úsilia. Aj tento rok pokračuje v aktivitách projektu Avon za zdravé prsia, v rámci ktorého môžu ľudia kúpou charitatívnych produktov prispieť na pomoc ženám s rakovinou prsníka a podporiť dlhodobé iniciatívy zamerané na prevenciu a osvetu. Novinkou je Avelína - digitálna AI sprievodkyňa, ktorá ženám diskrétne poradí v otázkach samovyšetrenia, mamografie či sonografie.
Avon Za zdravé prsia sa za viac ako dve desaťročia pôsobenia na Slovensku stal symbolom dlhodobej pomoci a prevencie rakoviny prsníka. Za ten čas podporil vzdelávanie zdravotníkov a študentov medicíny, psychosociálnu podporu a zlepšenie kvality života pre pacientky s rakovinou prsníka, ako aj nákup moderného diagnostického a chirurgického vybavenia. Doteraz sa vďaka nemu podarilo darovať viac než 1,5 milióna eur.
Medzi kľúčové míľniky iniciatívy patrí kúpa prvého mamografu na Slovensku v roku 2004, spustenie charitatívnej kolekcie tričiek v roku 2006, či mobilná Avon Road show, v rámci ktorej mali ženy možnosť získať odborné rady a naučiť sa správnu techniku samovyšetrenia prsníkov. Od roku 2009 sa neodmysliteľnou súčasťou iniciatívy stal Avon Pochod, ktorý až do roku 2022 každoročne spájal tisíce ľudí so spoločným cieľom podporiť ženy bojujúce s rakovinou prsníka.
Máš to vo svojich rukách
Na dlhoročnú tradíciu nadväzuje aj iniciatíva Máš to vo svojich rukách, v ktorej Avon spája sily s Ligou proti rakovine. Ženám má pomôcť lepšie sa zorientovať v zmenách v oblasti prevencie rakoviny prsníka a pripomenúť im, že kľúč k zdraviu držia doslova vo vlastných rukách, a to prostredníctvom účasti na preventívnych prehliadkach u gynekológa, skríningových vyšetreniach a pravidelného samovyšetrenia.
Projekt prináša aj digitálnu AI poradkyňu Za zdravé prsia, Avelínu. Avelína čerpá informácie z overených zdrojov, ktoré odborne garantujú Liga proti rakovine a Národný onkologický inštitút, a je pripravená diskrétne odpovedať na čokoľvek, čo ženy zaujíma o prevencii rakoviny prsníka.
„Avelína vznikla ako nástroj, ktorý ženám pomôže získať dôveryhodné informácie jednoduchým a rýchlym spôsobom, v prostredí, v ktorom sa cítia bezpečne. Môžu sa s ňou kedykoľvek porozprávať alebo si s ňou písať o témach, o ktorých sa niekedy ťažko hovorí nahlas. Poradí ženám, kedy majú ísť na skríningovú mamografiu, ako si správne robiť samovyšetrenie prsníkov, či ako postupovať, ak si niečo nahmatajú. Avelína predstavuje ďalší krok v našej snahe prinášať prevenciu bližšie k ľuďom – moderným, zrozumiteľným a dostupným spôsobom,“ hovorí Petra Dolanová, manažérka komunikácií Avon pre Slovensko a Česko.
Avelína nenahrádza lekárov, jej úlohou je pomôcť ženám zorientovať sa v pravidlách a nasmerovať ich ďalej, ak si s niečím nevedia rady, pričom za odborné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu je vždy zodpovedný ošetrujúci lekár.
Avelína je dostupná na www.zdraveprsia.sk Na webe sa zároveň nachádzajú kľúčové informácie o rakovine prsníka, aktuálne pravidlá systému prevencie rakoviny prsníka, praktické návody na samovyšetrenie prsníkov či mapa certifikovaných mamografických pracovísk na Slovensku.
Krása, ktorá pomáha
Podporiť Avelínu a projekt Avon Za zdravé prsia môže každý prostredníctvom nákupu produktov z aktuálnej charitatívnej kolekcie. Do limitovanej edície patria:
- Hydratačný krém na ruky s kokosom, 75ml - 2,59 €
- Hydratačné telové mlieko s kokosom, 400ml - 5,49 €
- Kozmetická taštička Avon za zdravé prsia - 14,99 €
Avon sa zaväzuje, že za každý predaný charitatívny produkt venuje finančné prostriedky na konto Avon Za zdravé prsia. Všetky produkty nájdeš a www.avon.sk alebo u svojej Avon Lady.