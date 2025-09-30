Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Tipos.
dnes 30. septembra 2025 o 10:22
Čas čítania 3:00
Sponzorovaný obsah

TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku

TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku
Zdroj: Tipos
ŠPORT HOKEJ
Spoločnosť TIPOS podporuje široké spektrum projektov – od strategických partnerstiev až po menšie regionálne aktivity.

Len v sobotu 27. septembra bola pri príležitosti Memoriálu Ondreja Nepelu podpísaná zmluva s primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy Matúšom Vallom a riaditeľom Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ) Ladislavom Križanom, vďaka ktorej zostane Zimný štadión Ondreja Nepelu až do roku 2029 TIPOS ARENOU.

Národná lotériová spoločnosť podporuje aktivity naprieč Slovenskom – od veľkých projektov až po lokálne iniciatívy v menších mestách a obciach. Pri posudzovaní darov či partnerstiev kladie TIPOS dôraz na rozvoj miestnych športových klubov, mladých talentov a športovej infraštruktúry.

Predĺženie zmluvy bolo podpísané počas Memoriálu Ondreja Nepelu priamo v TIPOS ARENE a symbolizuje dlhodobé partnerstvo medzi národnou lotériovou spoločnosťou a hlavným mestom. Zimný štadión Ondreja Nepelu je významným centrom športu a kultúry, hostil majstrovstvá Európy a sveta v hokeji a krasokorčuľovaní a naďalej poskytuje priestor pre veľké športové podujatia aj komunitné aktivity. Spoločnosť TIPOS prispeje sumou 300 000 eur ročne na lepšie fungovanie a dostupnosť legendárneho bratislavského zimného štadióna, ktorý počas nasledujúcich štyroch rokov ponesie názov TIPOS ARENA. Pod týmto názvom bude štadión fungovať až do roku 2029, teda do obdobia, keď sa na Slovensku uskutočnia 92. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

„Spoločnosť TIPOS podporuje široké spektrum projektov – od strategických partnerstiev až po menšie regionálne aktivity. V sobotu sme spolu s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom a riaditeľom STaRZ Ladislavom Križanom podpísali zmluvu, vďaka ktorej zostane Zimný štadión Ondreja Nepelu až do roku 2029 TIPOS ARENOU. Ide o partnerstvo v rádovo vyšších sumách, ktoré má celoslovenský dosah a priamy prínos pre šport aj komunitu,“ uviedol generálny riaditeľ národnej lotériovej spoločnosti TIPOS Michal Hutník.

Tipos
Zdroj: Tipos

Primátor Bratislavy Matúš Vallo zdôraznil, že: „Podpora športu je pre vedenie hlavného mesta jednou z dôležitých priorít. Napriek nepriaznivej finančnej situácii, ktorá ťaží všetky slovenské samosprávy, sa Bratislave stále darí investovať do rozvoja športu a športovej infraštruktúry. Veľmi dôležitou je v tomto aj pomoc externých partnerov. Vítame, že naše partnerstvo so štátnou spoločnosťou TIPOS na našom zimnom štadióne Ondreja Nepelu pokračuje ďalšie 4 roky. Vďaka tomuto partnerstvu môžeme pokračovať v investíciách do tohto ikonického športového stánku a naďalej ponúkať kvalitné podmienky pre zimné športy najmä pre deti a mládež.“

Podľa riaditeľa STaRZ-u Ladislava Križana zo spojenia TIPOSu a bratislavského zimného štadióna profituje celý slovenský šport. „Celých 100% odvodu z prevádzkovania lotériových hier prostredníctvom TIPOS sa zo zákona vracia späť do finančnej podpory športu. Ten ešte viac ako kedykoľvek predtým potrebuje spoluprácu, súdržnosť a solidaritu nás všetkých. Iba vďaka nim budú môcť energeticky veľmi náročné zimné štadióny zostať dostupné i pre deti zo sociálne znevýhodnených pomerov, ktoré sa následne môžu stať majstrom sveta a olympijským víťazom, čo je i príbeh slovenského športovca 20. storočia Ondreja Nepelu,“ uviedol Križan.

Podpora od TIPOSu smeruje ku všetkým zmysluplným projektom naprieč Slovenskom

TIPOS je dlhodobo najväčším podporovateľom športu na Slovensku. Tento rok spoločnosť odovzdala viac ako 80 darov, ktoré smerovali do športových klubov, zväzov, individuálnych športovcov, kultúrnych podujatí a budovania potrebnej infraštruktúry. Medzi podporované aktivity patria Strelecký klub Profitactic v Bratislave, Žilinský klub vodákov, Klub plávania Aquacity Poprad, Mestský hokejový klub Dolný Kubín, Školský basketbalový klub Junior Levice, Športový klub stolného tenisu Sokol Vojčice či Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra. TIPOS pravidelne prispieva desiatkam ďalších iniciatív po celej krajine, čím podporuje rozvoj talentov, športovej infraštruktúry, kultúrnych aktivít a komunitného života. Pri posudzovaní finančnej podpory zo strany TIPOSu rozhoduje v prvom rade prínos pre komunitu.

Národná lotériová spoločnosť je v súčasnosti významným partnerom slovenských reprezentačných tímov či ligových družstiev. Je generálnym partnerom basketbalovej reprezentácie a basketbalovej ligy mužov a ženskej ligy. Je tiež generálnym partnerom III. futbalovej ligy, Slovenského tenisového zväzu, Slovenského zväzu biatlonu a Slovenskej hokejbalovej únie. Národná lotériová spoločnosť prepožičala svoje meno aj druhej najvyššej hokejovej súťaži – TIPOS Slovenskej hokejovej lige. Podporuje aj štyri extraligové hokejové kluby - HK Poprad, HK Spišská Nová Ves, HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín. Niekoľko rokov po sebe je generálnym partnerom medzinárodného atletického mítingu TIPOS P-T-S, TIPOS Národného behu Devín – Bratislava. TIPOS je zároveň dlhoročným exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru a slovenských olympionikov.

Spoločnosť TIPOS svojou podporou zabezpečuje, že šport a kultúra sú dostupné pre všetkých a že investície do klubov, zväzov, podujatí a infraštruktúry majú dlhodobý a viditeľný dopad na komunitný život. TIPOS spája veľké mestá s menšími lokalitami a posilňuje športové a kultúrne aktivity naprieč Slovenskom. Národná lotériová spoločnosť pritom nie je rozpočtovou organizáciou, nedisponuje žiadnymi verejnými prostriedkami, ale podniká v silnom konkurenčnom prostredí v prospech štátu, ktorý je jediným akcionárom zastúpeným Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR. Prostriedky, ktoré tvoria vklady lotériových hráčov, vracia TIPOS v značnej miere do verejnoprospešných projektov a do podpory slovenského športu.

HOKEJ
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: Tipos
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
pred 48 minútami
Útok žraloka pri ostrove Cocos: Mexický biológ utrpel vážne zranenia, bol prevezený do nemocnice
pred hodinou
AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň
pred 2 hodinami

