Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku

Úspešný hokejista dbá na pravidelný pitný režim.
Vieš o tom, že Juraj Slafkovský počas zápasového dňa vypije o 1 až 1,5 litra tekutín viac ako bežne? Pre najmladšiu draftovú jednotku NHL z roku 2022 je správna hydratácia MUST. A práve minerálna voda Budiš zohráva v jeho režime kľúčovú úlohu.
„Budiš je pre mňa spôsob, ako doplniť minerály najprirodzenejšou cestou. Pijem ju každý deň, minimálne keď som doma na Slovensku alebo keď dostanem zásielku od Budišu do Kanady. Je to pre mňa prírodný ionťák, ktorý perfektne zaberá počas tréningu aj po zápase, aby som telo dostal späť do rovnováhy,“ vraví Juraj.
Ako si drží formu najmladšia draftová jednotka?
Kľúč k úspechu? Pravidelný pitný režim a dopĺňanie minerálov. Juraj Slafkovský to vie. Ako hovorí: „Každý detail v mojej príprave má význam. Snažím sa trénovať na maximum, ale rovnako dôležitá je regenerácia a hydratácia.“
Pre mladého športovca je dôležité zvládať nielen brutálne tréningy, ale aj dlhé presuny medzi zápasmi. Hydratácia je tak jeho tajnou zbraňou, ktorú odporúča aj ostatným.
Juraj Slafkovský a Budiš, to je ALL-STAR TEAM
Juraj sa stal tvárou značky Budiš už v roku 2023 a jeho podpis je od tej doby doslova súčasťou minerálky. Tento rok spolupráca pokračuje a posúva sa na ďalší level. Natáča sa druhá séria reklamného spotu s Jurajom, ktorá opäť zdôrazní, že hydratácia je základ zdravého a aktívneho životného štýlu.
Hydratácia: Lepší výkon vo všetkom, čo robíš
Či hráš hokej, makáš na tréningu alebo sa učíš na skúšky, hydratácia je základ. Nedostatok vody či minerálov môže ovplyvniť tvoju koncentráciu, výkon a celkovú pohodu. Minerálna voda Budiš ti pomôže rýchlo doplniť stratené minerály a dostať sa späť do hry – rovnako ako Jurajovi.
„Vnímam plusy pravidelného pitia Budišky. Pomáha mi regenerovať a zvládať náročné tréningy aj zápasy,“ priznáva Juraj. A ak to funguje pre top športovca, prečo by to nemohlo fungovať aj pre teba?
Zdravie, šport a inšpirácia
Dlhodobé partnerstvo značky Budiš s Jurajom Slafkovským či aktuálne najnovšie so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) ukazuje, že hydratácia nie je len pre profi športovcov. Je to niečo, čo potrebuje každý z nás a každý deň – od hráčov na ľade či na trávniku až po študentov za lavicou.
„Chceme inšpirovať mladých ľudí k zdravému životnému štýlu. Dopĺňať minerály prirodzeným spôsobom je pohodlné a jednoduché. Juraj je jasným príkladom toho, ako môže správna hydratácia podporiť výkon v športe aj živote,“ hovorí Miroslav Horecký, riaditeľ segmentu NEALKO ST. NICOLAUS Group a.s.
Minerálka Budiš je spoločníkom na každý deň – či už potrebuješ osvieženie počas horúceho leta, podporu pri regenerácii alebo len chceš niečo dobré a zdravé. A tu je niečo, čo by si mal určite vedieť: „Ak ju raz začneš piť, nevieš s tým prestať!“