Tento článok je PR správa spoločnosti Kaufland.
dnes 10. decembra 2025 o 12:00
Čas čítania 2:14
Sponzorovaný obsah

Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda

Získaj podpisy od slovenskej hokejovej reprezentácie. 11. decembra sa v Banskej Bystrici uskutoční veľká autogramiáda
Zdroj: Kaufland
Uži si skvelý hokejový zážitok priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Už zajtra (11. decembra) sa Banská Bystrica stane centrom hokejových a olympijských udalostí. Kaufland ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu a Hlavný partner Slovenského hokeja v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) prináša všetkým fanúšikom jedinečnú príležitosť stretnúť sa s našimi reprezentantmi ešte pred zimnými olympijskými hrami, naživo a priamo pod hviezdami.

Hokejoví priaznivci tak dostanú od Kauflandu predčasný vianočný darček – reťazec priamo na banskobystrickom ľade zjednotí svoje partnerstvá. Aj v roku 2025 potvrdzuje svoju dlhodobú komerčnú podporu pre slovenský hokej a do olympijskej sezóny zároveň vstupuje ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu pre Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026.

📍Kde: Námestie SNP v Banskej Bystrici
📅 Kedy: 11. december 2025
🕒 Čas: od 15:30 hod.
Čakajú ťa hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie.
Čakajú ťa hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie. Zdroj: Kaufland

Ak si milovníkom hokeja, už teraz sa môžeš tešiť na skvelé zážitky. Čaká ťa nielen generálka slovenskej reprezentácie v rámci turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025, ale aj odhalenie olympijskej kolekcie, kde sa hokejisti na chvíľu zmenia na modelov, a tiež výnimočné stretnutie s hokejovými hviezdami.

Získaj autogramy hokejistov počas ich decembrovej generálky

Príď 11. decembra 2025 v čase od 15:30 hod. až do večerných hodín na Námestie SNP v Banskej Bystrici a uži si autogramiádu s hviezdami slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s kapitánom bronzového tímu zo ZOH v Pekingu 2022 Marekom Hrivíkom. Vstup na podujatie je voľný, nenechaj si ho ujsť.

Generálka pred ZOH 2026: Vianočný Kaufland Cup 2025

Okrem autogramiády pod hviezdami slovenskú seniorskú reprezentáciu v predvianočnej Banskej Bystrici čaká aj posledná významná previerka v rámci prípravy na Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026.

Generálkou pred vrcholom sezóny bude decembrový domáci turnaj – Vianočný Kaufland Cup 2025, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne (Tipsport Aréna) v Banskej Bystrici. Náš národný tím môžeš vidieť v akcii proti silným súperom v týchto zápasoch:

  • Slovensko-Nórsko 10. 12. 2025, 18:00 hod.
  • Nórsko-Lotyšsko 11. 12. 2025, 18:00 hod.
  • Slovensko-Lotyšsko 12. 12. 2025, 18:00 hod.
Príď povzbudiť náš národný tím v zápasoch proti silným súperom.
Príď povzbudiť náš národný tím v zápasoch proti silným súperom. Zdroj: Kaufland

Chystáš sa našich podporiť aj osobne?

Zastav sa v Kaufland fanzóne pred Tipsport Arénou, kde sa môžeš naladiť na hokejovú vlnu. Jej brány sa otvárajú približne dve hodiny pred oboma zápasmi slovenskej reprezentácie. Ak to máš do Banskej Bystrice ďaleko, nevadí. Všetky zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie môžeš sledovať naživo na stanici JOJ ŠPORT.

Kaufland stojí pri slovenskom hokeji už od roku 2017

Ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu a hlavný partner Slovenského hokeja naďalej ostáva jeho významným komerčným partnerom. Množstvo úspechov, ako napríklad získanie bronzu na zimných olympijských hrách 2022, bolo možných aj vďaka jeho podpore. Pozíciu kľúčového partnera slovenského hokeja obhájil minimálne do konca sezóny 2028/2029.

Vedeli ste, že vďaka Kauflandu sa podarilo na Slovensku zorganizovať viacero prípravných zápasov, úspešné turnaje Kaufland Challenge či Vianočný Kaufland Cup, ako aj Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov? Obchodný reťazec bol súčasťou slovenského hokeja aj počas historického zisku bronzových medailí zo zimných olympijských hier 2022 v Pekingu či organizácie seniorských Majstrovstiev sveta 2019 v Bratislave a Košiciach.

Hokejový darček od Kauflandu si nenechaj ujsť.
Hokejový darček od Kauflandu si nenechaj ujsť. Zdroj: Kaufland

V roku 2025 sa Kaufland stal oficiálnym sponzorom 2025 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pre teritórium Slovenska a Českej republiky, v čom plánuje pokračovať aj v roku 2026.

„Sme radi, že vstupom do partnerstva so Slovenským olympijským a športovým výborom k Zimným olympijským hrám Miláno Cortina 2026 môžeme ďalej rozvíjať dlhodobú víziu stabilného partnera nášho národného športu. Našou hlavnou prioritou zostáva udržateľná podpora slovenského hokeja vo všetkých jeho podobách, a to považujeme za náš kľúčový záväzok“, dodáva Martin Gärtner, vedúci oblasti marketingu Kaufland Slovenská republika.

HOKEJ OLYMPIJSKÉ HRY
