Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Vieš o tom, že orgazmus má významný vplyv na tvoju duševnú pohodu?
Pre mnohých vrchol intímneho zážitku, no v skutočnosti je to oveľa viac než len krátky moment blaženosti. Počas orgazmus sa totiž do tvojho mozgu vyplavuje chemický kokteil namixovaný z dopamínu, oxytocínu a endorfínov.
„Orgazmus zvyšuje hladinu dopamínu, známeho ako hormón rozkoše. Uvoľňuje aj oxytocín, nazývaný hormón lásky a objatí, a endorfíny, ktoré prirodzene tlmia bolesť a navodzujú pohodu,“ vysvetlila v rozhovore gynekologička Alyssa Dweck.
Orgazmus teda nie je iba krátkodobý slastný pocit. Pravidelná sexuálna aktivita a vyvrcholenie totiž môžu znižovať hladinu napätia, čo vedie k uvoľnenejšej a spokojnejšej mysli. Vďaka orgazmu sme proste viac v chille. Za čo všetko mu vďačíme?
Lepší spánok
Vieš, čo môže byť lepšie ako šálka teplého mlieka pred spaním? Orgazmus. Výskumy ukazujú, že pravidelný sex alebo aj sólo vyvrcholenie dokáže priamo zlepšiť kvalitu spánku. Nejde len o to, že po ňom cítiš fyzickú únavu – do hry vstupujú hormóny, ktoré tvoj mozog doslova pripravujú na odpočinok.
Počas orgazmu sa do tela vyplavujú dopamín, oxytocín a endorfíny, ktoré podporujú znižovanie stresu a navodzujú pocit pohody. Táto kombinácia chemických procesov znamená, že po vyvrcholení máš väčšiu šancu zaspať rýchlejšie a spať hlbšie. Lepší spánok potom vedie k väčšej energii cez deň, lepšej nálade a celkovo k spokojnejšiemu životu.
Menej stresu a lepšia nálada
Ako sme ti vysvetlili už v bode o lepšom spánku, chemický kokteil, ktorý sa počas orgazmu vyplavuje do tvojho tela, ťa zbavuje stresu a ty pociťuješ väčšiu pohodu. To však nie je všetko.
Orgazmus sa totižto dá prirovnať k progresívnej svalovej relaxácii – technike, pri ktorej vedome napneš skupinu svalov čo najviac a potom ich uvoľníš. Tento cyklus napätia a následného uvoľnenia telo prirodzene upokojuje. Počas orgazmu sa totiž deje niečo veľmi podobné – svaly sa najprv intenzívne sťahujú a následne prichádza ich uvoľnenie. A práve to môže pomôcť telu prejsť do pokojnejšieho stavu.
Počas orgazmu tiež dochádza k stimulácii blúdivého nervu (nervus vagus), ktorý hrá dôležitú úlohu pri regulovaní stresu a úzkosti. Vďaka tomu môžeš po orgazme zažiť pocit hlbokého uvoľnenia a zníženia napätia, čo pomáha lepšie zvládať každodenný stres.
Úľava od bolesti
V prípade, že ťa trápia (pred) menštruačné bolesti, zrejme si si už vypočula radu, že na ich zmiernenie skvelo funguje sex. Nejde o starú babskú radu, ale vedecky podložené fakty. Ako sme už viackrát uviedli, počas orgazmu dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva endorfínov, ktoré by sme mohli označiť aj za telu vlastné analgetiká. Ich úlohou je totižto predovšetkým zmierňovať bolesť.
Vďaka tomu ti orgazmus môže pomôcť nielen s bolesťami pred a počas menštruácie, ale napríklad aj s bolesťami hlavy či migrénou. Dávnejšia štúdia skúmala vzťah medzi sexuálnou aktivitou a migrénou a zistenia boli naozaj zaujímavé. Viac ako polovica ľudí totiž uviedla, že orgazmus pozitívne ovplyvnil ich bolesti.
Vyššie libido
V dnešnej rýchlej a stresujúcej dobe sa často stáva, že sa z našich vzťahov postupne vytratí iskra. Častokrát si to ani neuvedomíme a naše spálne sa zrazu stanú iba miestom, kde si ľahneme a zaspíme po náročnom dni. Na sex častokrát nemáme ani pomyslenie.
Kľúčom k lepšej fyzickej intimite môže byť práve pravidelný sex. Ako sme ti už vyššie vysvetlili, počas neho dochádza k uvoľňovaniu hormónu lásky oxytocínu. Vďaka nemu pociťuješ sexuálne vzrušenie aj romantické pocity, , čo môže výrazne zvýšiť tvoje libido a zlepšiť celkovú kvalitu vzťahu.
Keď zažiješ orgazmus, tvoje telo dostane aj poriadnu dávku dopamínu, hormónu spojeného s pozitívnym posilňovaním a odmenou. Dopamín podporuje nielen motiváciu, ale aj chuť pokračovať v činnostiach, ktoré prinášajú potešenie. Potešením naplnený sexuálny zážitok má schopnosť zvýšiť tvoje libido a túžbu a jednoducho ťa motivuje chcieť sa „odmeniť" znova.
Ak chcete s partnerom zlepšiť váš sexuálny život, začnite o tomto probléme v prvom rade hovoriť. Pomôcť vám môže napríklad kartová hra Prezraď mi, ktorá citlivo aj vášnivo otvára otázky týkajúce sa sexuality. Okrem toho môžete do svojich jedálničkov skúsiť zaradiť aj Macu, ktorá podľa niektorých výskumov pozitívne ovplyvňuje chuť na sex.
Okrem toho môžete vyskúšať aj spicy erotické hračky, ktoré okorenia váš sex:
Nezabúdaj, že dokonalý partnerský sex neznamená vylúčenie akýchkoľveh sexuálnych pomôcok. Hoci si množstvo párov stále myslí, že dobrý sex a orgazmus by mali byť bez použitia akýchkoľvek hračiek, nie je to pravda. Možno to znie prekvapivo, ale penis nie je vhodným prostriedkom na hľadanie a stimuláciu bodu G, a to z viacerých dôvodov.
„V erekcii je penis príliš tvrdý, zároveň neohybný a málo pohyblivý. Napriek tomu má v niektorých polohách vyššiu šancu oblasť bodu G stimulovať,“ vysvetlila Lucie Slováčková, odborníčka na zdravú sexualitu z e-shopu www.ruzovyslon.sk a dodala, že ideálne je stimulovať oblasť pomôckami so špeciálnym zakrivením na bod G.
Aj podľa psycchyatra a sexuológa Ondřeja Trojana nie je mužský pohlavný úd najlepším nástrojom na uspokojenie ženy. „Na dráždenie klitorisu zvonka fungujú najlepšie prsty, jazyk a erotické hračky, zvnútra zas prsty a sexuálne hračky,“ uzavrel sexuológ