Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Ružový slon.
dnes 30. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 3:47

Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať

Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
Zdroj: Pexels / Andrea Piacquadio
ZAUJÍMAVOSTI AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX DUŠEVNÉ ZDRAVIE SEXUALITA SEXUÁLNE POMÔCKY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Vieš o tom, že orgazmus má významný vplyv na tvoju duševnú pohodu?

Pre mnohých vrchol intímneho zážitku, no v skutočnosti je to oveľa viac než len krátky moment blaženosti. Počas orgazmus sa totiž do tvojho mozgu vyplavuje chemický kokteil namixovaný z dopamínu, oxytocínu a endorfínov. 

„Orgazmus zvyšuje hladinu dopamínu, známeho ako hormón rozkoše. Uvoľňuje aj oxytocín, nazývaný hormón lásky a objatí, a endorfíny, ktoré prirodzene tlmia bolesť a navodzujú pohodu, vysvetlila v rozhovore gynekologička Alyssa Dweck. 

Orgazmus teda nie je iba krátkodobý slastný pocit. Pravidelná sexuálna aktivita a vyvrcholenie totiž môžu znižovať hladinu napätia, čo vedie k uvoľnenejšej a spokojnejšej mysli. Vďaka orgazmu sme proste viac v chille. Za čo všetko mu vďačíme?

Lepší spánok

Vieš, čo môže byť lepšie ako šálka teplého mlieka pred spaním? Orgazmus. Výskumy ukazujú, že pravidelný sex alebo aj sólo vyvrcholenie dokáže priamo zlepšiť kvalitu spánku. Nejde len o to, že po ňom cítiš fyzickú únavu – do hry vstupujú hormóny, ktoré tvoj mozog doslova pripravujú na odpočinok.

Počas orgazmu sa do tela vyplavujú dopamín, oxytocín a endorfíny, ktoré podporujú znižovanie stresu a navodzujú pocit pohody. Táto kombinácia chemických procesov znamená, že po vyvrcholení máš väčšiu šancu zaspať rýchlejšie a spať hlbšie. Lepší spánok potom vedie k väčšej energii cez deň, lepšej nálade a celkovo k spokojnejšiemu životu.

žena blondína spánok nahá posteľ
Zdroj: Unsplash / Maddi Bazzocco

Menej stresu a lepšia nálada

Ako sme ti vysvetlili už v bode o lepšom spánku, chemický kokteil, ktorý sa počas orgazmu vyplavuje do tvojho tela, ťa zbavuje stresu a ty pociťuješ väčšiu pohodu. To však nie je všetko.

Orgazmus sa totižto dá prirovnať k progresívnej svalovej relaxácii – technike, pri ktorej vedome napneš skupinu svalov čo najviac a potom ich uvoľníš. Tento cyklus napätia a následného uvoľnenia telo prirodzene upokojuje. Počas orgazmu sa totiž deje niečo veľmi podobné – svaly sa najprv intenzívne sťahujú a následne prichádza ich uvoľnenie. A práve to môže pomôcť telu prejsť do pokojnejšieho stavu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Dainis Graveris/na voľné použitie

Počas orgazmu tiež dochádza k stimulácii blúdivého nervu (nervus vagus), ktorý hrá dôležitú úlohu pri regulovaní stresu a úzkosti. Vďaka tomu môžeš po orgazme zažiť pocit hlbokého uvoľnenia a zníženia napätia, čo pomáha lepšie zvládať každodenný stres.

Množstvo povinností, tlak a neustály stres môžu negatívne vplývať aj na tvoj sexuálny život. Nie je nič výnimočné, že si po náročnom dni nedokážeme vychutnať intímne chvíle naplno. Ak však chceš zlepšiť svoj sexuálny život a znovu si užiť intímne chvíle naplno, môžeš skúsiť rôzne pomôcky, ako napríklad sexuálne hračky, aromatické sviečky alebo masážne oleje, ktoré pomôžu uvoľniť telo a myseľ.

✨ Španielske mušky zvyšujúce chuť na sex
✨ Afrodiziakálny hrejivý olej
✨ Libido stimulujúca vonná sviečka

Úľava od bolesti

V prípade, že ťa trápia (pred) menštruačné bolesti, zrejme si si už vypočula radu, že na ich zmiernenie skvelo funguje sex. Nejde o starú babskú radu, ale vedecky podložené fakty. Ako sme už viackrát uviedli, počas orgazmu dochádza k uvoľňovaniu veľkého množstva endorfínov, ktoré by sme mohli označiť aj za telu vlastné analgetiká. Ich úlohou je totižto predovšetkým zmierňovať bolesť.

Vďaka tomu ti orgazmus môže pomôcť nielen s bolesťami pred a počas menštruácie, ale napríklad aj s bolesťami hlavy či migrénou. Dávnejšia štúdia skúmala vzťah medzi sexuálnou aktivitou a migrénou a zistenia boli naozaj zaujímavé. Viac ako polovica ľudí totiž uviedla, že orgazmus pozitívne ovplyvnil ich bolesti. 

vibrátor
Zdroj: Unsplash / IFONNX Toys
Ani ty nemáš počas bolestivého PMS či migrény na sex s partnerom ani pomyslenie? Úplne ti rozumieme. Skvelou správou je, že rovnako uvoľňujúco pôsobí aj orgazmus, ktorý dosiahneš sama. S tým ti môže pomôcť aj:
Ikona medzi ikonami LELO Sona 2
 Tlakový vibrátor Adore G Vibe
 We-Vibe Nova 2 vibrátor s výbežkom na klitoris

Vyššie libido

V dnešnej rýchlej a stresujúcej dobe sa často stáva, že sa z našich vzťahov postupne vytratí iskra. Častokrát si to ani neuvedomíme a naše spálne sa zrazu stanú iba miestom, kde si ľahneme a zaspíme po náročnom dni. Na sex častokrát nemáme ani pomyslenie. 

Kľúčom k lepšej fyzickej intimite môže byť práve pravidelný sex. Ako sme ti už vyššie vysvetlili, počas neho dochádza k uvoľňovaniu hormónu lásky oxytocínu. Vďaka nemu pociťuješ sexuálne vzrušenie aj romantické pocity, , čo môže výrazne zvýšiť tvoje libido a zlepšiť celkovú kvalitu vzťahu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Pixabay/StockSnap/volně k užití

Keď zažiješ orgazmus, tvoje telo dostane aj poriadnu dávku dopamínu, hormónu spojeného s pozitívnym posilňovaním a odmenou. Dopamín podporuje nielen motiváciu, ale aj chuť pokračovať v činnostiach, ktoré prinášajú potešenie. Potešením naplnený sexuálny zážitok má schopnosť zvýšiť tvoje libido a túžbu a jednoducho ťa motivuje chcieť sa „odmeniť" znova.

Aj v tom najdokonalejšom vzťahu môže občas niečo fungovať horšie a nedostatok sexu rozhodne nie je dôvodom na paniku.

Ak chcete s partnerom zlepšiť váš sexuálny život, začnite o tomto probléme v prvom rade hovoriť. Pomôcť vám môže napríklad kartová hra Prezraď mi, ktorá citlivo aj vášnivo otvára otázky týkajúce sa sexuality. Okrem toho môžete do svojich jedálničkov skúsiť zaradiť aj Macu, ktorá podľa niektorých výskumov pozitívne ovplyvňuje chuť na sex.

Okrem toho môžete vyskúšať aj spicy erotické hračky, ktoré okorenia váš sex:
✨ Partnerský vibrátor Good Vibes Only
✨ Párový vibrátor Viva s diaľkovým ovládaním
✨ Vibračný erekčný krúžok Hammer Shark s diaľkovým ovládaním

Nezabúdaj, že dokonalý partnerský sex neznamená vylúčenie akýchkoľveh sexuálnych pomôcok. Hoci si množstvo párov stále myslí, že dobrý sex a orgazmus by mali byť bez použitia akýchkoľvek hračiek, nie je to pravda. Možno to znie prekvapivo, ale penis nie je vhodným prostriedkom na hľadanie a stimuláciu bodu G, a to z viacerých dôvodov.

„V erekcii je penis príliš tvrdý, zároveň neohybný a málo pohyblivý. Napriek tomu má v niektorých polohách vyššiu šancu oblasť bodu G stimulovať,“ vysvetlila Lucie Slováčková, odborníčka na zdravú sexualitu z e-shopu www.ruzovyslon.sk a dodala, že ideálne je stimulovať oblasť pomôckami so špeciálnym zakrivením na bod G.

Aj podľa psycchyatra a sexuológa Ondřeja Trojana nie je mužský pohlavný úd najlepším nástrojom na uspokojenie ženy. „Na dráždenie klitorisu zvonka fungujú najlepšie prsty, jazyk a erotické hračky, zvnútra zas prsty a sexuálne hračky,“ uzavrel sexuológ

S nami nestratíš prehľad
Všetky novinky zo sveta lifestylu sa dozvieš medzi prvými.
S našimi push notifikáciami môžeš očakávať okamžité upozornenia na to, čo ťa zaujíma.
Chcem mať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX DUŠEVNÉ ZDRAVIE SEXUALITA SEXUÁLNE POMÔCKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: frontiersin.org, sleepfoundation.org, health.com, migrainedisorders.org, harvard.edu, gov.au, nih.gov
Náhľadový obrázok: Freepik / gpointstudio a Pexels / Andrea Piacquadio
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
včera o 13:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
včera o 17:00
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Takéto zakončenie sme nečakali. Prečo Matúš uvažoval o tom, že nechce pokračovať ďalej? (MENUČKO)
včera o 12:00
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
včera o 11:30
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 2 dňami
Storky
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Lifestyle news
Rozhovor Adely a Viktora Vinczeovcov dostal stopku. STVR ho odmieta odvysielať pred 34 minútami
MrBeast čelí kritike kvôli nebezpečnej výzve. Za 500 000 dolárov uväznil muža v horiacej budove pred hodinou
J.K. Rowlingová sa ostro pustila do Emmy Watson. Označila ju za „ignorantku“ pred 2 hodinami
IShowSpeed si kúpil humanoidného robota za milión dolárov. Pretláčal sa s ním a prikázal mu vyhodiť dres Messiho do koša pred 3 hodinami
Stane sa z ďalšej americkej herečky princezná? Hviezda Outer Banks randí s gréckym princom dnes o 09:31
Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna dnes o 08:13
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním včera o 19:26
Spravodajstvo
Igor Matovič Správy počasie Počasie Rusko
Viac
Protimonopolný úrad preveruje TV Markízu a JOJ. Dôvodom je obmedzenie možnosti pretáčania reklám
pred 46 minútami
Útok žraloka pri ostrove Cocos: Mexický biológ utrpel vážne zranenia, bol prevezený do nemocnice
pred hodinou
AKTUÁLNE: Dobrá správa pre živnostníkov: Od nového roka nebudú platiť transakčnú daň
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
pred 2 hodinami
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
refresher+
Odporúčané
Slovenskí študenti v Prahe a Brne: Koľko ich stojí život, ubytovanie a stretávajú sa s predsudkami?
včera o 11:30
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
refresher+
Odporúčané
Koniec vlčiemu hladu? Slovenská vedkyňa vyvinula doplnok, ktorý sľubuje účinky podobné liekom na chudnutie
včera o 17:00
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním
včera o 19:26
Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe. Rodina ho omylom vyhlásila za mŕtveho
Mladík sa objavil na vlastnom pohrebe. Rodina ho omylom vyhlásila za mŕtveho
včera o 18:03
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
včera o 13:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna
Filmy
dnes o 08:13
Simpsonovci dostanú druhý celovečerný film. Po 20 rokoch sa vrátia na kinoplátna
dnes o 08:13
Už tento týždeň príde do kín novinka s Margot Robbie a Colinom Farrellom. Film skúma, čo by sa stalo, keby sme zmenili minulosť
včera o 13:07
Emma Watson prehovorila o zložitom vzťahu s autorkou Harryho Pottera. Chcela by sa s ňou porozprávať
25. 9. 2025 16:27
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi
včera o 18:47
Regenerácia a hydratácia sú rovnako dôležité ako výkon. Juraj Slafkovský nedá dopustiť na túto minerálku
25. 9. 2025 10:00
Viac z Tech Všetko
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
včera o 17:19
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
24. 9. 2025 16:00
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
Zaujímavosti
pred 44 minútami
V spolupráci
Ako ovplyvňuje orgazmus našu psychiku? Toto sú dôvody, prečo si ho pravidelne dopriať
pred 44 minútami
Vieš o tom, že orgazmus má významný vplyv na tvoju duševnú pohodu?
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
KVÍZ: Vyznáš sa v psích plemenách? Uhádnuť všetky správne dá zabrať nejednému psíčkarovi
pred 2 hodinami
Slovenské elektrárne Česká republika inštalujú „Nekonečnú energiu“ pre vysokohorské chaty: fotovoltika s batériami nahradí diesel agregát
PR správa
Slovenské elektrárne Česká republika inštalujú „Nekonečnú energiu“ pre vysokohorské chaty: fotovoltika s batériami nahradí diesel agregát
pred 2 hodinami
TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku
PR správa
TIPOS pokračuje v spolupráci s Bratislavou a podporuje desiatky projektov po celom Slovensku
pred 3 hodinami
„Na vlastného brata som vytiahla nôž, hoci som mu nechcela ublížiť," hovorí Daniela s Tourettovým syndrómom (Hlbiny)
refresher+
Odporúčané
„Na vlastného brata som vytiahla nôž, hoci som mu nechcela ublížiť," hovorí Daniela s Tourettovým syndrómom (Hlbiny)
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
Humanoidného robota si po novom kúpiš aj na Alze. Firma zverejnila ceny
včera o 17:19
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
Známu bratislavskú pizzeriu ocenili v zahraničí. Ocitla sa v top desiatke svetového rebríčka
včera o 15:38
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
refresher+
Odporúčané
Mária pripravuje luxusný event v Dubaji: Dare Rolins vybavila apartmán kde stojí noc 62-tisíc
pred 2 dňami
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním
VIDEO: Bizár počas živého vstupu. Reportér opisoval páchateľa zločinu, ten sa objavil rovno za ním
včera o 19:26
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
25. 9. 2025 11:00
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
24. 9. 2025 17:00
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
25. 9. 2025 10:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
26. 9. 2025 13:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
pred 2 dňami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia