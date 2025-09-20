Český raper a bývalý účastník reality show Hotel Paradise má za sebou poriadne turbulentné obdobie. Koncom júna sa po siedmich rokoch dostal na slobodu. Len pár týždňov po prepustení oznámil zasnúbenie s novou partnerkou.
Krátko po prepustení sa pochválil novým vzťahom a teraz svoju priateľku Larisu, ktorá pochádza z Teplíc, požiadal o ruku. Kde sa títo dvaja zoznámili, dvojica neprezradila, no Larisa už má na ruke zásnubný prsteň.
„Povedala áno,“ napísal Leo pod fotografiou, na ktorej ukázal ruku partnerky so žiarivým prsteňom. Žiadosť o ruku sa podľa jeho slov odohrala v prírode a bez veľkých gest.
Fanúšikovia okamžite zaplavili jeho profil gratuláciami, aj keď časť z nich vyjadrila prekvapenie z toho, ako rýchlo sa veci vyvinuli.
O novom vzťahu totiž informoval až začiatkom septembra. Potom nasledovala séria fotografií zo spoločnej dovolenky a teraz prišlo oznámenie o zásnubách.