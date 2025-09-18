Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Across.
dnes 18. septembra 2025 o 10:25
Čas čítania 1:50
Sponzorovaný obsah

Across vstupuje na český trh: kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi

TECH BIZNIS
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Skupina Across, ktorá pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 23 rokov, rozširuje svoje pôsobenie v strednej Európe.

Slovenská investičná skupina Across rozširuje svoje pôsobenie a vstupuje na český finančný trh prostredníctvom českého obchodníka s cennými papiermi. Across získal 60 % podiel v českej spoločnosti Cleverest a  preberá aj tím obchodníkov. Transakciu musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across a ponúkať bude široké portfólio investičných produktov a wealth management aj v Českej republike. Akvizícia prichádza v čase, keď Across realizuje sériu strategických zmien.

Skupina Across, ktorá pôsobí na slovenskom finančnom trhu už 23 rokov, rozširuje svoje pôsobenie v strednej Európe. Akvizíciou českého obchodníka s cennými papiermi Cleverest vstupuje na český trh, kde bude ponúkať komplexné investičné služby a wealth management. Spolu s Cleverestom preberá aj dvadsaťčlenný obchodný tím, čím Across posilňuje aj svoje personálne a odborné kapacity. Spoločnosť Cleverest bude po akvizícii fungovať pod značkou Across. 

„Vstup na český trh je prirodzeným krokom v rámci našej expanznej stratégie a zároveň odpoveďou na nové výzvy na kapitálovom trhu. Pre slovenskú investičnú firmu je úplne prirodzené expandovať najskôr do Českej republiky, nakoľko  ide o trh, ktorý je Slovensku nielen geograficky a kultúrne, ale aj ekonomicky najbližší. Táto blízkosť vytvára prostredie s vysokou mierou predvídateľnosti, čo je pri investičných rozhodnutiach kľúčové. Česká republika zároveň ponúka stabilné a transparentné investičné prostredie. Aj preto je expanzia do Českej republiky logickým a prvým krokom pred ďalším rozširovaním aktivít na iné zahraničné trhy,“ hovorí Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across. 

ruky
Zdroj: Unsplash / Rock Staar

Vstup na český trh nadväzuje na sériu zmien

Akvizícia prichádza v čase, kedy Across realizuje sériu strategických zmien. Spoločnosť nedávno predstavila novú vizuálnu identitu, oznámila vstup do kolektívneho investovania s cieľom vytvoriť a ponúkať unikátne fondy a ohlásila vytvorenie finančnej skupiny. Do nej budú patriť aj ďalšie, dnes už na trhu pôsobiace dcérske spoločnosti, zamerané na privátne bankovníctvo a crowdfunding. 

Across tiež pracuje na digitálnej transformácii, ktorej cieľom je priniesť do digitálneho priestoru rôzne formy investovania a vytvárať portfóliá na mieru pre každého záujemcu o investovanie, bez ohľadu na výšku jeho majetku. Na Slovensku bude zároveň prvým obchodníkom s cennými papiermi,  ktorý na jednej digitálnej platforme ponúkne takúto možnosť. Spoločnosť tak rozširuje nielen svoje geografické pôsobenie, ale  aj produktovú škálu a cieli na oveľa širší okruh klientov aj na domácom trhu.

 „Sériou strategických zmien reaguje Across na meniace sa potreby investorov a aj na požiadavky trhu. Chceme poskytovať pod jednou strechou kompletný investičný servis a rôzne formy investovania pre rôzne typy investorov – od privátnych cez začínajúcich retailových až po tých, ktorí uprednostňujú digitálne alebo alternatívne formy investovania. Zároveň chceme dlhoročné know-how zužitkovať aj na ďalších európskych trhoch, s cieľom stať sa významným regionálnym hráčom v oblasti wealth managementu,“ uzatvára Miroslav Boublík, CEO finančnej skupiny Across. 

Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž) Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž) 3. septembra 2025 o 13:00

Transakciu českého obchodníka s cennými papiermi musia ešte odsúhlasiť regulačné orgány. Ak sa tak stane, Across začne finančné služby v Českej republike poskytovať v priebehu budúceho roka. 

across
Zdroj: SITA / across
Už ti nič dôležité neunikne
Vďaka našej aplikácii s prehľadným feedom a notifikáciami sa všetko dozvieš skôr, ako si to tvoji kamoši nájdu na Instagrame.
Objav aktuálne novinky medzi prvými.
Nestrať prehľad
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BIZNIS
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash / Rock Staar
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 40 minútami
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 3 dňami
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
14. 9. 2025 10:00
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 2 dňami
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
včera o 08:30
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
včera o 11:00
Storky
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Lifestyle news
Jaden Smith sa stal prvým mužským kreatívnym riaditeľom značky Christian Louboutin pred 19 minútami
Show Jimmyho Kimmela dostala stopku kvôli jeho komentárom ku smrti Kirka. Skvelé správy, reagoval Trump pred hodinou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou pred 2 hodinami
Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato pred 3 hodinami
Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku včera o 19:14
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli včera o 18:36
Cardi B potvrdila štvrté tehotenstvo. Dieťa čaká so športovcom Stefonom Diggsom včera o 17:34
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť včera o 15:53
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní včera o 14:48
Zmena v prípade stratenej Madeleine McCann. Hlavný podozrivý v prípade jej zmiznutia je na slobode včera o 13:12
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Rusko Európska únia USA
Viac
Poslanci NR SR môžu ročne prísť o tisíce eur. Koalícia sa dohodla na zmrazení platov a zvýšení dane
pred 16 minútami
AKTUÁLNE: Andrej Danko už nie je predsedom poslaneckého klubu SNS. Nahradil ho Michelko
pred 28 minútami
Polícia zadržala známeho podnikateľa z okolia Serede. V jeho dome vraj našli materiál s detskou pornografiou
pred 47 minútami

Viac z Tech

Všetko
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
Slovensko
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
pred 3 dňami
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
12. 9. 2025 15:42
BMW zmenilo svoje ikonické logo. Len pozorné oko si však zmeny všimne
BMW zmenilo svoje ikonické logo. Len pozorné oko si však zmeny všimne
pred 2 dňami
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
9. 9. 2025 20:21
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
10. 9. 2025 19:05
Viac z Móda Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
pred 4 dňami
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
pred 2 dňami
Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku
včera o 19:14
Viac z Hudba Všetko
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Boli sme v backstagi najväčšieho koncertu Simy. Podarilo sa jej zbúrať štadión v Trnave, ale aj prísť o hlas
pred 3 dňami
Billy Barman a Dievčatá zo SĽUK-u sú späť. Koncerty budú po dlhej dobe aj mimo Bratislavy, uvidíš ich v týchto mestách
včera o 15:00
Viac z Refresher Všetko
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 2 dňami
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 37 minútami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Jaden Smith sa stal prvým mužským kreatívnym riaditeľom značky Christian Louboutin
Móda
pred 19 minútami
Jaden Smith sa stal prvým mužským kreatívnym riaditeľom značky Christian Louboutin
pred 19 minútami
Bude mať na starosti štyri kolekcie ročne a svoje prvé návrhy predstaví už v januári.
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
pred 40 minútami
Across vstupuje na český trh: kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi
PR správa
Across vstupuje na český trh: kúpil väčšinový podiel pražského obchodníka s cennými papiermi
pred hodinou
Komárno čaká veľká športová nedeľa. Nový K Park príde otvoriť aj Separ
PR správa
Komárno čaká veľká športová nedeľa. Nový K Park príde otvoriť aj Separ
pred hodinou
PRIESKUM: Kde Slováci najradšej trávia dovolenku a koľko míňajú? Zapoj sa do krátkeho prieskumu a získaj 100 € na letenky
PRIESKUM: Kde Slováci najradšej trávia dovolenku a koľko míňajú? Zapoj sa do krátkeho prieskumu a získaj 100 € na letenky
1. 9. 2025 9:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
včera o 15:53
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 2 dňami
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli
pred 2 dňami
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
včera o 14:48
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia