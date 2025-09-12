Zatiaľ čo už viac ako rok Česi čakajú na otvorenie Five Guys v pražskom obchodnom dome Máj, ktoré sa neustále posúva, prišla správa, že do Česka sa chystá ďalší americký fastfood.
Na jeseň 2023 otvorila spoločnosť Popeyes svoju prvú prevádzku v Česku, teraz by sa obyvatelia mali dočkať aj siete Dave's Hot Chicken.
Americký sen troch priateľov
Reťazec založili v roku 2017 s 900 dolármi vo vrecku (v prepočte necelých 800 eur) traja mladíci, ktorí sa kamarátili už od detstva. Už v nasledujúcich rokoch sa však z pop-upu s prenosnou fritézou a pár skladacími stolmi vo východnom Hollywoode vypracovali na obrovský reťazec. Ako uvádzajú na svojom oficiálnom webe, ich cieľ je „pripravovať šťavnaté, pikantné a pálivé kurča, ktoré vám vyrazí dych“.
V roku 2021 si koncept všimol raper Drake a zamiloval si ich jedlo natoľko, že sa stal významným investorom Dave's Hot Chicken.
Kedy ho v Česku budeš môcť ochutnať?
Kedy presne sa bude dať ochutnať v Česku, zatiaľ nie je celkom jasné. Minulý rok úspešne vstúpili na britský trh a ako uvádzajú Novinky.cz, teraz sa dohodli s britskou skupinou Azzurri Group na otvorení 180 pobočiek v ďalších 10 európskych krajinách. Okrem Českej republiky majú otvoriť vo Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Holandsku, Taliansku a Turecku.