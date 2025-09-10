Ikona slovenského športu, olympijská šampiónka a víťazka Svetového pohára Petra Vlhová má pred sebou nové výzvy. Po zranení kolena trénuje naplno, aby sa vrátila do svetovej špičky.
V marci podstúpila najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka druhú operáciu zraneného kolena. Petra Vlhová sa už takmer 20 mesiacov zotavuje zo zranenia, ktoré utrpela v januári 2024 na svetovom pohári v Jasnej. Pre denník Šport teraz prezradila, ako vyzerá jej aktuálny tréning na suchu v posilňovni.
„Trénujem naplno, aby som sa vrátila späť do formy a vyrovnala nerovnosť medzi zranenou a zdravou nohou. Získať späť svaly na zranenú nohu je naozaj náročné. Potrebujeme na to čas. Som však už v plnom zaťažení a cítim sa silnejšia. Pripravujem sa na návrat. Niektoré veci však človek neoklame. Keď príde vhodný čas, pôjdem aj na lyže,“ prezradila.
Rodáčka z Liptovského Mikuláša pripustila aj možnosť, že by mohla súťažiť na budúcoročných zimných olympijských hrách v Cortine d´Ampezzo. „Áno, chcela by som tam byť, ale musíme si počkať. Musíme byť pozitívni a veriť, že všetko pôjde podľa plánu. Verím, že sa tam postavím na štart.“
Fanúšikovia sa najnovšie nemusia tešiť len z Petrinho návratu, no i z nového miesta, kde môžu osláviť jej úspechy. V dedinke Drahovce pri Piešťanoch totiž Petra slávnostne otvorila svoje oficiálne múzeum.
„Teším sa, že existuje miesto, kde sa ľudia budú môcť prísť pozrieť a zaspomínať si na pekné momenty. Verím, že tam pribudnú ešte nejaké veci - budem sa o to snažiť,“ povedala pri otvorení.
Návštevníci sa môžu tešiť na:
- Olympijskú prilbu z Pekingu 2022, kde získala zlatú medailu v slalome
- Originálne kombinézy, lyže, lyžiarky, akreditácie či detské medaily
- Časovú os jej kariéry, interaktívne prvky a pripravovaný virtuálny sprievodca
- Fanúšikovskú miestnosť so spoločnými fotkami a videami
- A ako bonus: zmrzlináreň priamo v areáli
„Zo začiatku sme mali strach, či štyri miestnosti zaplníme. Dnes už riešime, kam dáme ďalšie veci, ktoré Peťa ešte sľúbila,“ priznal Ledecký.