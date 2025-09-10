Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 15:25
Čas čítania 1:12
Zdenka Hvolková

Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum

Petra Vlhová potvrdila návrat na lyže. Popri rehabilitácii otvorila aj vlastné múzeum
Zdroj: TASR/Martin Baumann
ŠPORT LYŽOVANIE PETRA VLHOVÁ ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Ikona slovenského športu, olympijská šampiónka a víťazka Svetového pohára Petra Vlhová má pred sebou nové výzvy. Po zranení kolena trénuje naplno, aby sa vrátila do svetovej špičky.

V marci podstúpila najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka druhú operáciu zraneného kolena. Petra Vlhová sa už takmer 20 mesiacov zotavuje zo zranenia, ktoré utrpela v januári 2024 na svetovom pohári v Jasnej. Pre denník Šport teraz prezradila, ako vyzerá jej aktuálny tréning na suchu v posilňovni.

„Trénujem naplno, aby som sa vrátila späť do formy a vyrovnala nerovnosť medzi zranenou a zdravou nohou. Získať späť svaly na zranenú nohu je naozaj náročné. Potrebujeme na to čas. Som však už v plnom zaťažení a cítim sa silnejšia. Pripravujem sa na návrat. Niektoré veci však človek neoklame. Keď príde vhodný čas, pôjdem aj na lyže,“ prezradila.

Petra Vlhová.
Petra Vlhová. Zdroj: TASR/Martin Baumann
Rodáčka z Liptovského Mikuláša pripustila aj možnosť, že by mohla súťažiť na budúcoročných zimných olympijských hrách v Cortine d´Ampezzo. „Áno, chcela by som tam byť, ale musíme si počkať. Musíme byť pozitívni a veriť, že všetko pôjde podľa plánu. Verím, že sa tam postavím na štart.“

Fanúšikovia sa najnovšie nemusia tešiť len z Petrinho návratu, no i z nového miesta, kde môžu osláviť jej úspechy. V dedinke Drahovce pri Piešťanoch totiž Petra slávnostne otvorila svoje oficiálne múzeum.

petra vlhová
Zdroj: Instagram / @petravlhova13
„Teším sa, že existuje miesto, kde sa ľudia budú môcť prísť pozrieť a zaspomínať si na pekné momenty. Verím, že tam pribudnú ešte nejaké veci - budem sa o to snažiť,“ povedala pri otvorení.

Múzeum vzniklo vďaka spolupráci jej otca Igora Vlha, šéfa fanklubu Miroslava Ledeckého a Trnavského samosprávneho kraja.

Návštevníci sa môžu tešiť na:
- Olympijskú prilbu z Pekingu 2022, kde získala zlatú medailu v slalome
- Originálne kombinézy, lyže, lyžiarky, akreditácie či detské medaily
- Časovú os jej kariéry, interaktívne prvky a pripravovaný virtuálny sprievodca
- Fanúšikovskú miestnosť so spoločnými fotkami a videami
- A ako bonus: zmrzlináreň priamo v areáli

„Zo začiatku sme mali strach, či štyri miestnosti zaplníme. Dnes už riešime, kam dáme ďalšie veci, ktoré Peťa ešte sľúbila,“ priznal Ledecký.

Súvisiace témy
LYŽOVANIE PETRA VLHOVÁ ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
