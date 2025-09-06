Energetický výkon, orchestrálne a zborové aranžmány, svetelná šou a video projekcie ešte viac zdôrazňujú jeho charizmu a hudobnú presnosť.
Minulý rok sa na jednom z najväčších festivalov vedy, hudby a umenia Starmus predstavil legendárny priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre. Vtedy si jeho hudbu naživo užívalo viac ako 100-tisíc ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na túto prestížnu udalosť do Bratislavy.
Dnes zo záznamu z oslnivého koncertu vznikol CD Album Live in Bratislava, ktorý ukazuje, ako ďaleko sa Jarre od svojho pôvodného pracovného priestoru posunul. Koncert je dostupný v rôznych edíciách, od filmového záznamu po dvoj-CD set či limitovanú kolekciu s knižnou publikáciou, informuje web Spin.
Kombinuje staré klasiky s novším materiálom
Na pódiu bol Jarre obklopený orchestrom, zborom, multiinštrumentalistom a po jeho boku ho doplnil aj Brian May z legendárnej skupiny Queen. Precízne načasovaná svetelná šou, ohňostroje a videoprojekcie ešte viac zdôraznili jeho charizmu a hudobnú presnosť.
Do set-listu zaradil staré klasiky Oxygene a Equinoxe, ktoré skombinoval s novším materiálom, ako Exit či Falling Down. Koncert tak spojil pôvab pôvodných skladieb s moderným zvukom a potvrdil, že Jarre dokázal držať krok s elektronickými experimentátormi súčasnosti.
