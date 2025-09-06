Kategórie
dnes 6. septembra 2025 o 12:57
Čas čítania 0:43
Natália Mišániová

Jean-Michel Jarre minulý rok predviedol v Bratislave oslnivú šou. Záznam z tohto koncertu teraz vyšiel na CD

Jean-Michel Jarre minulý rok predviedol v Bratislave oslnivú šou. Záznam z tohto koncertu teraz vyšiel na CD
Zdroj: Jean Michel Jarre/ Instagram
Energetický výkon, orchestrálne a zborové aranžmány, svetelná šou a video projekcie ešte viac zdôrazňujú jeho charizmu a hudobnú presnosť.

Minulý rok sa na jednom z najväčších festivalov vedy, hudby a umenia Starmus predstavil legendárny priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre. Vtedy si jeho hudbu naživo užívalo viac ako 100-tisíc ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na túto prestížnu udalosť do Bratislavy.

Dnes zo záznamu z oslnivého koncertu vznikol CD Album Live in Bratislava, ktorý ukazuje, ako ďaleko sa Jarre od svojho pôvodného pracovného priestoru posunul. Koncert je dostupný v rôznych edíciách, od filmového záznamu po dvoj-CD set či limitovanú kolekciu s knižnou publikáciou, informuje web Spin.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by STARMUS Festival (@starmus)

Kombinuje staré klasiky s novším materiálom

Na pódiu bol Jarre obklopený orchestrom, zborom, multiinštrumentalistom a po jeho boku ho doplnil aj Brian May z legendárnej skupiny Queen. Precízne načasovaná svetelná šou, ohňostroje a videoprojekcie ešte viac zdôraznili jeho charizmu a hudobnú presnosť.

Do set-listu zaradil staré klasiky Oxygene a Equinoxe, ktoré skombinoval s novším materiálom, ako Exit či Falling Down. Koncert tak spojil pôvab pôvodných skladieb s moderným zvukom a potvrdil, že Jarre dokázal držať krok s elektronickými experimentátormi súčasnosti.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre)

Jean Michel Jarre
Zdroj: Jean Michel Jarre/ Instagram
Náhľadový obrázok: Instagram / @jeanmicheljarre
