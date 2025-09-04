Kategórie
dnes 4. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:19
Sofia Angušová

G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)

G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Zdroj: Redbull
KULTÚRA BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND WEEKEND RADAR
Je tu štvrtok a s ním aj ďalšie tipy, ako môžeš stráviť svoj víkend. Letné prázdniny síce skončili, no neboj sa, stále ťa čaká veľa akcií.

Stále premýšľaš, čo budeš robiť tento víkend? Na to sme tu my s naším WEEKEND RADARom. Aj tento víkend bude (nielen) Bratislava plná možností a skvelých eventov. Máš si z čoho vyberať!

Každý týždeň ti pripravujeme výber akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti rozhodne nemali ujsť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Piatok, 5. 9.

2000s Wave party, Alchymista

Máš chuť na poriadnu párty? Tak v piatok skoč do klubu Alchymista, kde ťa čakajú hity z 2000s. Ale nezabudni – treba si kúpiť lístok. K dispozícii sú posledné lístky, tak nestrácaj čas, nájdeš ich na tomto linku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 2000s WAVE PARTY (@2000s_wave)

Edison Park, G1nter

Ak 2000s hity nie sú nič pre teba a si skôr fanúšikom rapu, máme pre teba tip. V piatok sa v bratislavskom Edison Parku po úplne prvý raz predstaví známy raper G1nter. Okrem toho ťa však čakajú aj DJs, napríklad DJ Grimaso či DJ Fancy.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dropout Events (@dropoutevents.sk)

Šafko, RudeBoys Radio 

Poď sa rozlúčiť s letom na Šafko. Čakať ťa tam bude poriadny žúr, o ktorý sa postarajú energickí chalani z RudeBoys Radio. „Už ste sa určite nevedeli dočkať karibských rytmov a brazílskeho funku, ktoré Vám prinášajú etablovaní díleri hudby v Bratislave - RudeBoys Radio,“ píše klub.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Sobota, 6. 9.

Red Bull Letecký deň, Kuchajda

Obľúbená akcia Red Bull Letecký Deň mieri do Bratislavy po 20 rokoch a zažiť ju môžeš už túto sobotu! Ak ťa zaujíma, čo ťa čaká, písali sme o tom v tomto článku, kde ti prezradíme aj to, aká je výhra.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Red Bull Slovensko 🇸🇰 (@redbullsk)

Pozor, zábava však bude pokračovať aj po skončení akcie. Čakajú ťa mená ako Gleb, DJ Ekg či Yanko Kral. Túto akciu si naozaj nenechaj ujsť.

Podvod, Pink Whale

V sobotu ťa čaká aj akcoška v bratislavskom podniku Pink Whale, ktorá ti prinesie niekoľko artistov, ale aj tombolu a mnoho ďalšieho. Dvere sa otvárajú už o 18:00 a vstup ťa vyjde 10 eur.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PODVOD (@podvod.official)

Nedeľa, 7. 9.

Symfónia umenia 2025

Od 1. do 7. septembra sa opäť otvoria brány Medzinárodného festivalu Symfónia umenia 2025, ktorý sľubuje množstvo výnimočných hudobných momentov. Jedným z hlavných lákadiel bude prvé vystúpenie svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna pred slovenským publikom.

Jeho gala-koncert sa uskutoční so sprievodom Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Jochena Riedera. Ak máš rád klasickú hudbu, tu nájdeš viac informácií o festivale.

Majstrovstvá Slovenska v beach tenise, Tyršák

Ak máš rád/a šport, určite si nenechaj ujsť Majstrovstvá Slovenska v beach tenise, ktoré ťa čakajú na Tyršáku. Turnaj bude prebiehať od 9:00 do 18:00 hod.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tyršák (@tyrsak.sk)

Melodic Golden Hour v Žiline

Ak chceš vypadnúť z hlavného mesta, máme pre teba skvelý tip! V sobotu 6. septembra sa v Žiline uskutoční štvrté a posledné tohtoročné podujatie série Melodic Golden Hour. Elektronická hudba štyroch DJ-ov, vrátane legendy klubovej scény Milana Lieskovského, sa bude miešať s nádhernými výhľadmi na zlatom zaliatu Žilinu.

Okrem hudby si návštevníci môžu užiť lety vrtuľníkom, VR racingový simulátor, skvelé jedlo, drinky a vodné fajky. Event začína o 17:00 a potrvá do polnoci. Vstup je symbolických 5 € – všetko pre pohodlie a zážitok návštevníkov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Melodic Events (@melodic_events)

Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
