Zostrojte s kamošmi amatérske lietadlo a zapojte sa do súťaže o 5-tisíc eur.

Red Bull Letecký deň láka tisíce hobby konštruktérov a milióny zvedavcov po celom svete. Bizarné a inovatívne okrídlené výmysly sa predstavili po prvý raz vo Viedni v roku 1992 a odvtedy sa Red Bull Flugtag konal na ikonických miestach ako nemecký Berlín, juhoafrický Johannesburg, a trikrát už zaletel aj do Prahy.

V roku 2005 hostila Bratislava 50. edíciu tejto svetoznámej akcie. Vtedy zaplnilo brehy prírodného kúpaliska Kuchajda takmer 20-tisíc nadšencov kreatívnych leteckých vynálezov. Po 20 rokoch, v sobotu 6. septembra 2025, vzlietne viac ako 30 bláznivých okrídlených výtvorov nad Bratislavou.



Vytvor s kamošmi tím a zapojte sa do najbláznivejšej súťaže o atraktívne ceny. Podarí sa vám zostrojiť amatérske lietadlo a prekonať doterajší rekord?

Red Bull letecký deň v roku 2005 v Bratislave. Zdroj: Red Bull

2005 vs. 2025

Medzi najkrajšie zjavy na 1. Red Bull Leteckom Dni na Slovensku v roku 2005 patrili napríklad diela ako Okrídlený ježo, kadibúdka WC Dream, Nosferat, lietajúci krtko, Bratislavský hrad či šúľok syra. Hlavnú cenu – letecký výcvik si odniesli konštruktéri tímu Happy Duck. Najlepšie však zaletelo dielo Red Arrow, ktoré pristálo na značke 32 metrov.

Od prvých leteckých skíc Leonarda da Vinciho, cez klzák Otta Lilenthala až po prvý let bratov Wrightovcov v roku 1903 je ľudstvo posadnuté lietaním. Gravitácia sa nemení, no vynaliezavosť a kreativita sa posúva míľovými krokmi.



Po 20 rokoch od prvej edície sa Red Bull Letecký Deň vráti na Slovensko s ambíciou vytvoriť nové rekordy. Držiteľom svetového rekordu v najdlhšom lete na podujatí je tím The Chicken Whisperers z Kalifornie, ktorý v roku 2013 dosiahol úctyhodných 78,5 metrov. Podarí sa ti prekonať ho?

Takto sa prihlásiš

Zemskú príťažlivosť budú v Bratislave prekonávať kreatívne, po domácky zostrojené, okrídlené výtvory. Tímy konštruktérov zaplnia obyčajní ľudia. Povolenie na let však bude prísne kontrolované odborníkmi. Parametre sú jasne určené.

Vetroplachy musia byť poháňané výlučne silou ľudských svalov, motor ani iné zdroje energie nie sú povolené. Rozpätie krídiel maximálne 9 metrov, dĺžka do 8 metrov a hmotnosť do 200 kg.

Zdroj: Red Bull

Na kontrolnej veži sa posudzuje konštruktérska práca, kreativita a originalita predvedenej šou a vzdialenosť samotného letu. Navyše to bude chcieť slušnú dávku odvahy zletieť zo šesťmetrovej rampy.

Symbiózu citu pre technický detail, správneho výpočtu dynamického tlaku či konštrukčnú dokonalosť budú výrazne ovplyvňovať letové podmienky. Cieľom je dosiahnuť čo najdlhší let a zároveň zaujať porotu originálnym dizajnom a vystúpením.

V sobotu 6. septembra sa na rozjazdovú rampu postaví výkvet slovenského kreatívneho letectva, ktoré sa postará o historicky 2. Red Bull Letecký Deň v Bratislave. Registrácia na najbláznivejšiu akciu leta na Slovensku sa otvorila 15. apríla a potrvá do 15. júna. Na štartovacej línii sú vítaní všetci kreatívni majstri, ktorí sa neboja novej výzvy.

Zdroj: Red Bull

Každý tím musí pozostávať zo štyroch až piatich členov: troch alebo štyroch „pilotov“ a jedného „letca“. Podmienkou účasti je vek minimálne 18 rokov a chuť pustiť sa do výzvy, ktorá kombinuje inžinierske zručnosti s kreativitou a zmyslom pre humor. Úspešných pilotov čakajú atraktívne ceny.



Víťazný tím získa okrem darov od partnerov podujatia unikátny Red Bull zážitok a finančnú odmenu v hodnote 5 000 €, druhý tím si odnesie 3 000 € a tretí 1 500 €. Všetky 3 tímy dostanú aj jedinečnú trofej.

Ako sa prihlásiť na Red Bull Letecký Deň v Bratislave?



👉 Vytvor 4 až 5-členný tím a nezabudni, že minimálny vek je 18 rokov.

👉 Registruj svoj tím na

👉 K registrácii nezabudni priložiť čo najdôveryhodnejšiu predstavu lietajúceho diela, s ktorým sa chceš postaviť na štart.

👉 Tímy, ktoré vyberie odborná porota, budú kontaktované začiatkom júla.

👉 Následne obdržíš exkluzívnu pilotnú licenciu na Red Bull Letecký Deň spolu s účastníckou výbavou.

