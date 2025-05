Mladí Slováci investovali radšej do starého domu ako do novostavby: Za cenu nášho domu by sme vtedy v Brne kúpili len 2-izbový byt

Stav domu ich neodradil, svojpomocne ho prerobili a ako hovoria, aj veľa ušetrili.

Bývanie sa stáva čoraz väčšou výzvou, najmä pre mladé rodiny. Ceny nehnuteľností vystrelili tak vysoko, že sa z nich zatočí hlava nielen mladým. Zobrať si doživotnú hypotéku na malý 3-izbový byt sa mnohým nepozdáva.

Preto sa nájdu aj takí, ktorí sa rozhodli ísť inou cestou. Kúpili starší dom a pustili sa do rekonštrukcie svojpomocne. Dnes bývajú vo veľkom trojpodlažnom dome s priestrannými izbami a záhradou – a to všetko za cenu, ktorú by v meste dali za malý byt.

Veronika pre Refresher hovorí: „V tejto dobe nemajú mladí ľudia šancu dostať sa ku krásnemu, veľkému a ešte k tomu novému domu s obrovským pozemkom. Pokiaľ ho samozrejme nezdedia. Keď sme pozerali pozemky na predaj, plus predstava stavby nového domu, bolo to pre nás veľmi veľa peňazí. Áno, niekomu sa koncept starého prerobeného domu nepozdáva, mňa to tiahlo k takýmto stavbám vždy.“

V tomto článku si prečítaš: Ako respondenti našli a kúpili svoje domy.

Koľko stáli.

Koľko stála rekonštrukcia.

Či svoje rozhodnutie neľutujú.

Čo zažili nečakané finančné/fyzicky náročné prekvapenia.

Ak aj ty premýšľaš nad bývaním a ceny nových bytov či pozemkov ťa zdvíhajú zo stoličky, prečítaj si príbehy týchto mladých rodín a párov. Možno ťa inšpirujú.

Nechceli sme sa s rodinou tlačiť v malom byte

Veronika (30) s rodinou si kúpili viacgeneračný rodinný dom zo 70-tych rokov. Vždy túžila po dome s dušou. „Keď sme hľadali staré domy na predaj, bolo ich na trhu len veľmi málo. Už sme boli zúfalí a myslela som si, že to vzdáme. Napokon sme ho však našli. Stačil jediný pohľad na fotku a vedela som, že toto bude náš domov,“ spomína.

Veronika upokojovali príbehy na Instagrame, kde videla, že aj iní ľudia hľadali starý dom celé mesiace, niektorým to trvalo aj pol roka. S odstupom času priznáva, že čakanie stálo za to.

Mnohí si však podľa nej nevedia predstaviť, koľko financií je potrebných na takúto rekonštrukciu, a preto ich také niečo odrádza. „My sme mali jasnú predstavu o dizajne domu, no priznám sa, že sme sa museli prispôsobiť rozpočtu. Všetko sme si robili svojpomocne. Na prerábku sme mali štyri mesiace a zvládli sme obnoviť päť izieb. Je mi jasné, že tento dom nikdy nebude vyzerať ako novostavba. Mojím cieľom bolo vytvoriť domov, kde sa budú ľudia cítiť príjemne,“ dodáva.