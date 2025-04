OK

Ak by unikátny dom nikto nekúpil, pravdepodobne by ho zbúrali. Peter sa chytil príležitosti, kúpil ho a pomaly ho začal vlastnoručne rekonštruovať. Vytvoril umelecké dielo, do ktorého sa zamilovali aj zahraniční hostia. Časť domu je zapísaná v UNESCO.