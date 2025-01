Nikola dala výpoveď a odišla do Španielska. Isté potraviny sú tu lacnejšie, na Slovensku je však lepšie zdravotníctvo (Rozhovor)

Ako sa žije a zároveň zháňa práca v španielskej metropole?

Študovala a neskôr aj pracovala na Slovensku, no dlhodobo mala plán vyskúšať si život v zahraničí. Najprv to mali byť Spojené štáty, no napokon sa Nikola ocitla na Malorke a neskôr na Tenerife, kde pracovala sezónne v dovolenkovom rezorte.

Dnes je už s krátkou prestávkou druhýkrát usadená v Madride. Hlavné mesto Španielska je trochu odlišné a konzervatívnejšie od ostatných častí krajiny. Či je to skutočne tak, alebo ide len o mýtus, nám priblížila Nikola Noveková.

Rodáčka z Bratislavy si v Madride aktuálne hľadá prácu, pričom v rozhovore pre Refresher neraz povedala, že aj v takom veľkom a medzinárodnom meste to môže byť skutočne problém.

Čím nás zaskočila, bola téma zdravotníctva. Nikola si nevie vynachváliť to slovenské a zas uvádza nejeden negatívny príklad z toho španielskeho, čo by možno na prvú povedal len málokto.

Nikola ukazuje svoj život v Španielsku aj na Instagrame, kde jej postupne rastie komunita fanúšikov.

S mladou Slovenkou sme sa spojili niekoľko dní po jej návrate do Madridu, kde si hľadá prácu.

Hľadanie práce v závere roku 2024 si skipla cielene, aby si mohla sviatkovať s rodinou na Slovensku?

Áno, dôvod bol ten, že predtým som strávila dvakrát Vianoce v zahraničí bez rodiny. Pracovala som na Tenerife, kde je cez Vianoce plno. Bola som tam krátko na to, aby som mala vôbec nárok na nejakú dovolenku. Vianoce sú pre mňa o rodine a bolo mi smutno, ak som ich mala absolvovať sama bez nich niekde v zahraničí.

V Madride si teraz už druhýkrát, prečo si prvýkrát odišla?

Prvýkrát som tam prišla na konci roku 2023. Necelé tri mesiace som si hľadala prácu, no všade ma odmietali. S priateľom, ktorý je Španiel, sme si napokon povedali, že pôjdeme opäť na Malorku, kde sa pracuje sezónne a to, že skončíme niekedy v októbri/novembri, nám len zahrá do karát a môžeme tým pádom ísť na Vianoce na Slovensko a potom naspäť do Madridu.

Zdroj: archív respondentky

Prečo si odišla zo Slovenska?

Pracovala som v agentúre, kde sme pomáhali riešiť študentské pobyty a prácu v USA. Bola som predtým v USA a chcela som to na pár mesiacov zažiť znova. Bola som veľmi namotivovaná a chcela som odísť zo Slovenska. Problémom však bola pandémia a zatvorené hranice do USA. Keď prišiel verdikt, že sa do USA nedostanem, tak ma to sklamalo. Našťastie, naša agentúra zdieľala priestory s inou agentúrou, ktorá pomáha sprostredkovať prácu na Malorku.

A tam sa to „upieklo“?

Presne tak. Žena, ktorá vlastnila tú agentúru, mi povedala, že hľadajú fitnes animátorku a vtedy mi bliklo, že ježiš, to by bol môj dream job. Študovala som totiž fakultu telesnej výchovy a športu, milujem fitnes, jógu či tanec a ak zrátam, že by som to mohla robiť niekde pri mori, tak som šla do toho.

Ako sa potom zo sezónnej práce stalo, že si ostala v Španielsku natrvalo?

V tom období som mala ešte môjho bývalého priateľa, s ktorým sme boli spolu viac ako 5 rokov. On síce nemal problém s tým, že niekam vycestujem, no keď som tak ležala na pláži niekedy v auguste či septembri, tak som si povedala, že ako je mi dobre takto samej. Rozhodla som sa nechať všetko na Slovensku za sebou a ostala som v Španielsku. Na zimu som odišla pracovať na Tenerife, kde sa teda dovolenkuje aj v zime.

Zdroj: archív respondentky

Pôsobila si na Malorke a Tenerife, teda v teple pri mori. Prečo si napokon odišla do Madridu?

Na Tenerife som stretla môjho priateľa, ktorého rodina žije v Madride a on sa tam potreboval na pár mesiacov vrátiť, tak som išla s ním. Všeobecne som otvorená novým možnostiam a Madrid som dovtedy nejako nepoznala. Keď som však prišla, stretla som sa s krutou realitou.