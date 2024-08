Nového Votrelca treba jednoznačne vidieť čo najskôr, a v kine. Prečo?

Režisér Fede Alvarez (Don’t Breathe, remake Evil Dead) pracoval na svojom Votrelcovi niekoľko rokov. Výrobu pripomienkovali aj legendárni režiséri Ridley Scott (Alien, Prometheus) či James Cameron (Aliens). Alvarez chcel natočiť samostatný príbeh, ktorý vo finále funguje skvelo, ale jemne rozširuje aj mytológiu okolo slávneho xenomorpha, ktorého vedci korporácie Weyland-Yutani považujú za dokonalý organizmus.

Votrelec svoju dokonalosť dokazuje aj v novinke zvanej Romulus, ktorá kombinuje prvky viacerých doterajších filmov v sérii. Páčiť by sa však mal najmä fanúšikom legendárnych prvých dvoch častí. Režisér Alvarez trochu nadviazal aj na Promethea, no počas drvivej väčšiny stopáže sa drží svojej samostatnej dejovej línie.

Tá sa začína medzi udalosťami prvého a druhého filmu. Šestica kamarátov z banskej kolónie na odľahlej planéte si uvedomí, že sa z nej nikdy nedostane. Legendárna spoločnosť tohto univerza menom Weyland-Yutani ich v podstate zotročila, a tak sa rozhodnú ukradnúť kryospánkové moduly z opustenej stanice, ktorá im poletuje nad hlavami.

Chcú v nich zaspať a doletieť na vzdialenú, utopickú planétu. Akonáhle však dorazia na vesmírnu stanicu, zistia, že s ňou čosi nie je v poriadku.

Zdroj: 20th Century Fox

Divák už medzitým vie, že ide o stanicu, na ktorú previezli originálneho votrelca z jednotky. Toho spoločnosť Weyland-Yutani našla vo vesmíre niekoľko desaťročí po udalostiach jednotky, keď Ellen Ripleyová vymrštila votrelca do vesmíru. Ani to ho však nezabilo, takže keď ho spoločnosť našla a začala skúmať, prebudil sa a zničil celú loď.

V tradičnom votreleckom štýle začne umierať jeden člen posádky za druhým. Režisérovi sa za krátky čas podarí diváka s každým zoznámiť, aj keď nie všetci majú výrazné osobnostné črty. Po čase si však divák nájde svojich favoritov a začne im fandiť, aj keď mu je jasné, že všetci to prežiť nemôžu.

Postavám kraľuje android a jeho sestra

Hlavnou hrdinkou je Rain (Cailee Spaeny z tohtoročného Civil War), ktorá sa stará o svojho brata, androida Andyho (fantastický David Jonsson z Industry). Autori sa rozhodli zobraziť poruchového androida tak, že ho David Jonsson hral ako človeka na autistickom spektre. Ironicky je to práve Andy, ktorý počas filmu prejde najväčšou charakterovou zmenou.

Stal sa najzaujímavejšou postavou posúvajúcou dej a sprostredkujúcou expozíciu deja zábavným spôsobom. Cailee Spaeny nie je žiadna Sigourney Weaver s jej Ellen Ripleyovou, ale ak aj ona dostane toľko priestoru ako jej slávna herecká kolegyňa, môže sa z nej stať ďalšia skvelá ženská hrdinka v sérii. Jej postava Rain je útla žena, ktorú však odvaha a hodnoty donútia čeliť nepredstaviteľnému teroru a podobne ako Ripleyová, aj ona na prežitie využíva všetko, čo okolo seba nájde.

Zdroj: 20th Century Fox

To však nie je jediná paralela s predošlými snímkami. Fede Alvarez balansuje na hrane medzi vzdávaním pocty a nudným kopírovaním predošlých filmov veľmi rizikovo. V momente, keď to už vyzerá, že robí len takzvaný fan service, zmení kurz a vydá sa vlastnou, originálnou cestou. Po vzore prvého Votrelca si dáva na čas s odhalením hrozby a spočiatku necháva vyniknúť postavy a vizuál.

Retro-futurizmus je stále magický

Pri jeho dizajne sa spoľahol na retro futurizmus z prvých častí. V tomto svete to funguje na výbornú. Je jedno, či sa bude ďalší film odohrávať v roku 3 500. Rozostretý, zrnitý obraz na kockovaných, hrubých televízoroch jednoducho patrí k Votrelcovi a Alvarez silné stránky retro futurizmu využíva v spojení s drsnými, tmavými a studenými kulisami. Skvelú atmosféru má aj špinavé prostredie banskej kolónie a diváka ohúria aj vesmírne scenérie.

Režisér a scenárista Fede Alvarez neponúka množstvo priestoru na filozofické presahy v deji. Hoci ich trochu rozvíja, viac-menej len opakuje myšlienky a témy z prvej a druhej časti. Film však nemožno označiť ani ako prostú vyvražďovačku na vesmírnej lodi. Postavy sa tu správajú a konajú racionálne, nerobia hlúpe rozhodnutia a vo výsledku sa podieľajú na inteligentnom príbehu bez logických dier, čo je v súčasnom Hollywoode malý zázrak.

Zdroj: 20th Century Fox

Tým je aj to, že Alvarez a spol. vybudovali väčšinu kulís, miestností a hál, takže sa postavy ocitli v skutočných priestoroch a nielen pohltené zeleným plátnom. Vizuál je nádherný aj v CGI vesmírnych scénach a úžasne vyzerá aj tých niekoľko výbuchov a kolízií vesmírnych lodí. CGI je nepríjemné a nedokončené iba v niekoľkých sekundových scénach, ale vzhľadom na ich obsah je to pochopiteľné.

Najlepší Alien, akého súčasná generácia môže vidieť v kine

Fede Alvarez v tomto filme zvládol veľa vecí vrátane predstavenia niekoľkých zábavných postáv, super dejových prekvapení, podmanivého sci-fi vizuálu a postrážil si aj zvuk. Kvalita zvukového dizajnu, ako i samotnej hudby, je na rozprávkovej úrovni a film určite treba vidieť v kine s kvalitným zvukom.

Nielen hudba, ale práve zvukové efekty častokrát dotvárajú strašidelnú atmosféru. Vo filme je aj niekoľko „jump scare“ ľakačiek, ale tvorcovia sa v prvom rade spoľahli na atmosféru. Vytvorili aj tichú sekvenciu v štýle thrillerového hororu Tiché miesto (A Quiet Place), aj keď jej potenciál úplne nevyužili.

Zdroj: 20th Century Fox

Alien Romulus prekvapí skvelým využitím dejového zasadenia medzi prvé dva filmy. Originálne a unikátne rozširuje mytológiu a pre divákov si tvorcovia pripravili aj úžasné prekvapenia. Akurát netreba čakať rozšírenie mytológie v štýle Promethea.

Filmu jednoznačne vládnu herecké výkony Cailee Spaeny a Davida Jonssona v role súrodencov a poteší aj dizajn votrelcov, ktorí ostávajú desivými príšerami aj po 45 rokoch. Fede Alvarez sa obklopil talentovanými ľuďmi, ktorí sa postarali o špičkovú technickú stránku filmu. Okrem skvelej atmosféry a hororových prvkov zakomponoval Alvarez do filmu aj nápadité akčné scény, v ktorých postavy unikátne riešia problémy.

Bohužiaľ pre niektorých divákov, nedokázal prísť s niečím novým v rámci série. Stále je to viac-menej to isté v inom kabátiku. Avšak, je to spravené kvalitne, takže diváci dúfajúc v podobný zážitok ako pri prvom Votrelcovi budú spokojní.

Dvojhodinová stopáž pôsobí akurát, pričom záverečný akt neuveriteľne odsýpa a hádže na diváka jednu pôsobivú scénu za druhou. Aj preto si Alien: Romulus zaslúži hodnotenie osem a pol bodu z desiatich.