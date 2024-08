10 najlepších kriminálnych seriálov s mysterióznymi zápletkami a zvratmi, ktoré nájdeš na Netflixe

Týchto 10 krimi seriálov zasýti tvoj hlad po inteligentných, skvelo zahraných a emotívnych drámach.

Na Netflixe nájdeš minimálne viac ako 100 skvelých a podarených seriálov, ktorým by sme dali aspoň 7/10. Sú tam však tisícky takých, ktoré sú len priemerné a za pozornosť nestoja. Aj preto je niekedy výber toho správneho náročný. Namiesto tých úplne najlepších bude tento článok pre ľudí, ktorí majú radi mysteriózne či kriminálne príbehy.

Vo výbere sú v prvom rade seriály, kde sa aj niečo vyšetruje, sú tam detektívi, alebo je kriminálna časť príbehu aspoň trochu uveriteľná. Klasiky, ako Breaking Bad, Better Call Saul, Peaky Blinders a podobné sme vynechali, aby sa diváci dostali aj k menej známym, no stále skvelým počinom.

1. Bodies

O čom je seriál?

Dej sa odohráva v Londýne a sleduje štyroch detektívov z rôznych časových období – z rokov 1890, 1940, 2014 a 2050. Každý z nich nájde identické mŕtve telo, vďaka čomu zistia, že ich prípady sú prepojené naprieč časom. Každý detektív rieši vlastnú časť hádanky a vrážd, aby spoločne odhalili spojitosť medzi nimi a časovými líniami.

Prečo sa ho oplatí vidieť?

Diváci obľubujúci témy cestovania časom, mysterióznych zápletiek a tajomstiev presahujúcich generácie sa na dej rýchlo namotajú. Exceluje tu aj herec Stephen Graham (Podfu(c)k, Boiling Point).

2. Ripley

O čom je seriál?

Tom Ripley je mladý muž z chudobných pomerov. Vďaka svojmu šarmu, inteligencii a schopnosti manipulovať ostatných sa dostáva do sveta bohatých a mocných. Príbeh sa začína v 60. rokoch minulého storočia, keď si boháč najme Ripleyho, aby z Talianska priviedol márnotratného dediča Dickieho Greenleafa. Namiesto toho sa však zapletie do série lží, podvodov a vraždenia.

Prečo sa ho oplatí vidieť?

Už len kvôli skvelému hereckému výkonu Andrewa Scotta (Sherlock Holmes). Seriál adaptuje slávny knižný príbeh, podľa ktorého vznikol aj rovnomenný film s Mattom Damonom, ale seriál ide viac do hĺbky a systematicky zobrazuje úskalia spojené s kriminálnym životom a čo obnáša vraždenie.

3. Ozark

O čom je seriál?

Zameriava sa na Martyho Byrdea (Jason Bateman), finančného poradcu z Chicaga, ktorý žije zdanlivo pokojným a nenápadným rodinným životom. Tajne však perie peniaze pre jeden z najväčších mexických kartelov. Jedného dňa sa to všetko pokazí a on musí s rodinou odísť do mestečka Ozark. Tam musia pre mafiánov zarobiť a vyprať desiatky miliónov dolárov.

Prečo sa ho oplatí vidieť?

Ozark je jedným z najlepších kriminálnych seriálov 21. storočia s množstvom zvratov a neočakávaných dejových udalostí. Okrem fantastických hercov sa diváci môžu tešiť na ponurú, chladnú atmosféru, výrazný vizuál a dramatický vývoj deja.

4. Sinner

O čom je seriál?

Každá jedna séria zachytáva celkom iný prípad. Centrom každého z príbehov je detektív Harry Ambrose (Bill Pullman z Dňa nezávislosti). Najlepšia je asi prvá séria, v ktorej diváci sledujú Coru (Jessica Biel). Tá je šťastne vydatá, má dieťa a žije si skvelým životom. Jedného dňa však na pláži z ničoho nič vstane a dobodá muža, o ktorom tvrdí, že ho nikdy v živote nevidela.

Prečo sa ho oplatí vidieť?

Pre zaujímavú zápletku, dejové zvraty a skvelé, procedurálne vyšetrovateľské postupy detektívov.