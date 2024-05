Okradol ma podvodník na Facebooku, takto som ho s policajtmi chytila

Policajt mi najprv povedal, že mi nevedia pomôcť. Ak by som to nevzala do vlastných rúk a nenašla by som podvodníkov, fungovali by možno dodnes a okradli by stovky ľudí po celom Slovensku.

Deje sa to vo svete aj na Slovensku. Možno sa to stalo aj tebe a nikdy si to nevyriešil. V roku 2020, keď zúril covid v plnej sile, sa mi stala vec, o ktorej by som nikdy ani nesnívala. Na internete totiž fungovala organizovaná skupina, ktorá ľudí okrádala o elektroniku pomocou facebookových inzerátov. Obeťou som sa stala aj ja.

Teraz si síce poviem, že som mohla rozmýšľať inak, ale celý svoj život bojujem s naivitou a názorom, že svet nie je až taký zlý. Áno, teraz sa na tom naozaj smejem, a keby nebolo môjho precitnutia hneď po incidente, asi by som na to dodnes spomínala ako na najhoršiu skúsenosť v živote, nehovoriac o zanedbaní situácie zo strany orgánov činných v trestnom konaní, pretože mohli niečo spraviť, no nespravili.

Teraz ti porozprávam príbeh o tom, ako som naletela podvodníkovi, predala som mu svoj notebook a pristúpila som na platbu cez internetbanking. Peniaze mi, samozrejme, nikdy neprišli. Pokúsila som sa teda ísť na políciu a podvodníka nájsť. Polícia mi však najprv nepomohla a ja som zostala bez peňazí a notebooku. Keď som tak večer ležala v posteli, premýšľala som, či zlodeja nedokážem odhaliť sama. Veď už nemám čo stratiť.

Týmto príbehom chcem povedať možno práve tebe, že nech sa deje čokoľvek, aj taká „banalita“ ako práve krádež notebooku, vôbec sa nemusíš vzdávať a mne sa aj v tomto prípade potvrdil fakt, že keď niečo naozaj chcem, dosiahnem to. A ja som chcela spravodlivosť.

Ešte predtým než si prečítaš príbeh o podvodníkovi, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naše články páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Inzerát na facebookovom Market Place

Keď chcem niečo rýchlo predať, osvedčil sa mi Facebook a Bazoš. Rozhodla som sa pre ne aj vtedy, keď som predávala svoj notebook. Mala som 20 rokov. Bola som mladá, naivná a počítala som každé euro. Z peňazí na notebook, ktorý som v tom čase nepotrebovala, som si potrebovala zaplatiť iné, dôležitejšie veci. Inzercia na Facebooku bola jednoduchá a hneď mi napísalo viacero záujemcov. Je naozaj sranda, že som si vybrala práve toho nesprávneho.

„Dobrý deň, mám záujem o notebook, ale neviem si poň prísť osobne, lebo som odcestovaná. Môže si poň prísť môj muž, ktorý Vám pred očami prevedie peniaze na účet, a dám vám o 30 eur viac za cestu,“ bolo v správe, ktorú som dostala tesne po uverejnení inzerátu. Hovorím si, že je to super, nemusím ani odpisovať ďalším záujemcom a rovno ho predám tejto celkom milej panej, s ktorou sme si poslali naozaj veľa správ. Rozprávala mi o svojom synovi, ktorému chcela notebook kúpiť na narodeniny. Bol to naozaj kvalitný, pomerne nový notebook a predávala som ho za 630 eur.

Dohodli sme sa ešte v ten istý deň. Notebook som teda pripravila a vyrazila som na stretnutie s jej manželom, s ktorým som sa mala stretnúť v Trnave pri Tescu. Všetko prebehlo tak, ako sme sa dohodli. S pánom som sa stretla a peniaze mi previedol na účet. Celý čas som sa mu pozerala do mobilu a kontrolovala som aj IBAN svojho účtu. Zo svojich skúseností v banke viem, že takáto platba sa nedala stornovať. Čakala som teda peniaze na druhý deň a počas celého dňa som si s paňou ešte písala, ako sa teší, že svojmu synovi kúpila taký kvalitný notebook.

Peniaze na druhý deň neprišli

Aj keď som ich čakala hneď ráno, hovorila som si, že nie je neobvyklé, keď peniaze neprídu hneď. Čakala som teda do popoludnia, no stále nič. Čakala som aj na ďalší deň. Rozhodla som sa teda napísať panej, aby mi poslala potvrdenie o platbe. Potvrdenie mi prišlo, sedel dátum, čas aj číslo IBAN. Čo sa teda stalo?

Po trojdňovom čakaní som požiadala paniu, aby išla do banky a problém vyriešila. Celý čas mi normálne odpovedala a dokonca aj išla do banky, odkiaľ mi poslala doklad o platbe. Netušila som, kde je problém. Počkala som teda ešte jeden deň, no potom som už bola rozhodnutá, že idem podať trestné oznámenie. Keď som jej to oznámila, už mi nikdy neodpísala a jej profil už neexistoval.

Dovtedy som mala akú-takú nádej, no toto bol signál, že svoje peniaze a notebook už neuvidím. Vybrala som sa preto na policajnú stanicu, kde sme štyri hodiny spisovali zápisnicu o trestnom oznámení. Ja som však o panej nemala žiadne informácie a polícia mi oznámila, že podľa IP adresy ju nenájdu. Vyslovene som dostala odpoveď, že je malá šanca na vyriešenie prípadu a že svoj notebook pravdepodobne už nikdy neuvidím.

Nedostala som od nich nič, iba 30-stranový zväzok papierov s opisom všetkého, čo som im povedala pri výpovedi. Sadla som si do auta a rozplakala som sa. Nikdy predtým sa mi nič podobné nestalo, snažila som sa obklopovať len pozitivitou. Zrazu som dostala obrovskú facku za svoju naivitu.

Nikdy sa nevzdávaj

Pre mladú študentku, akou som bola ja, bolo 630 eur a notebook v rovnakej hodnote naozaj veľa a niektorí študenti by vedeli rozprávať, že z tých peňazí dokážu žiť aj dva či tri mesiace. Povedala som si, že to predsa nemôžem nechať tak, aj keď som bola nahnevaná a sklamaná zo seba aj z polície. Nikdy som nezažila pocit, že by mi niekto cudzí chcel ublížiť, a vďaka tomu som pocítila akýsi adrenalín, ktorý mi nedovolil zaspať.

Rozhodla som sa, že to vezmem do vlastných rúk. Facebook vtedy umožňoval vidieť komentáre aj neexistujúcich profilov počas 24 hodín, a preto som sa pridala do všetkých inzertných skupín, v ktorých inzerenti ponúkali elektroniku. Prekvapilo ma, že takmer pod každým príspevkom bol komentár práve panej, ktorá ma oklamala. Napísala som všetkým týmto inzerentom a dozvedela som sa, že takmer všetkých ľudí oklamala rovnako ako mňa. Vytvorili sme preto spoločnú skupinu, kde sme sa vzájomne dohodli na hromadnom trestnom oznámení. Podarilo sa nás zhromaždiť až 19. Niektorých oklamala podvodníčka s rovnakým menom, ostatných pod iným menom, no s rovnakým scenárom, takže bolo pravdepodobné, že je to rovnaký človek.

Screenshoty konverzácií obetí s podvodníkom. Každému písal úplne rovnaký typ správy. Zdroj: Obete podvodníka, Karina Kováčová

Keďže mi policajti povedali, že nedokážu zistiť IP adresu, rozhodla som sa, že požiadam svoju kamarátku, aby vytvorila falošný inzerát zo svojho mobilu, a uvidíme, či sa naň páchateľ chytí.