„Neviem, či to nie je jedna z najlepších vecí čo sme dnes jedli“. Toto sú TOP miesta na brunch v Bratislave (GASTRO VLOG)

Nájdeš vo vlogu aj tvoju obľúbenú prevádzku?

Foodbloger Čoje a naša moderátorka Denisa išli opäť do bratislavských ulíc, aby otestovali tie najlepšie gastro podniky. Tentokrát dostali chuť na dobrý brunch. Podľa umelej inteligencie, ktorú Deniska citovala, je brunch spojením raňajok a obeda, ktoré si dáš väčšinou cez víkend.

Naši moderátori navštívili 4 podniky, ktoré údajne majú najlepší brunch v meste. Prvou zastávkou bola ukrajinská reštaurácia INSIDE, kde si Čoje objedal severoafrické jedlo shakshuka, ktorá mala namiesto rajčinového základu 4 druhy syra. Deniska si dopriala vyprážané avokádové tyčinky s gréckym jogurtom a sladkú bodku – tvarohové dukátiky, alias syrniky.

Po prvom výdatnom brunchi si to Čoje s Deniskou zamierili do pekárne, kde nemohli odolať nadýchanej žemľovke, slanému croissantu a sladkej špecialite kouign-amann (pečivo, ktoré Bretóni považujú za najtučnejšie na svete).

Na to-do liste gastro vlogu nechýbal ani podnik FACH. Naši gurmáni si objednali párky so sýtožltou „fachovskou“ horčicou, kečupom a domácimi rožkami. „Ja som tím horčica pri párkoch,“ poznamenal Čoje. Následne si dali slovenskú ikonu, a to je treska v majonéze (ktorá mala v sebe kvaku a veľa póru).

No a keďže bolo vonku pekne, štvrtý a zároveň posledný brunch si Čoje s Deniskou vychutnali na lavičke v parku. Cez donášku Wolt si objednali „naložené“ palacinky z prevádzky Pán Cakes a hoci Čoje nie je veľký fanúšik tohto jedla, po ochutnaní slanej palacinky zmenil názor. „Neviem, či to nie je jedna z najlepších vecí čo sme dnes jedli,“ skonštatoval Čoje. Avšak ktoré jedlo bolo absolútnym víťazom gastro vlogu? To sa dozvieš vo videu.