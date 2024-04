RECENZIA: Smršť je najdesivejší film Petra Bebjaka

Treba vidieť novinku Petra Bebjaka?

Peter Bebjak bol a je (dúfajme, že aj ďalej bude) žánrový chameleón. Cibrí si rukopis a skúša, čo mu najviac sedí. Po horore Zlo bolo jasné, že horory nie sú jeho silná stránka. Neskorší mysteriózny triler Trhlina o záhadách v Tribeči, nakrútený podľa predlohy Jozefa Kariku, zaujal Slovákov viac. V kinách síce mal veľký úspech, nešlo však ani zďaleka o výborný film.

Málokoho dokázal skutočne vydesiť a navodiť poriadne zimomriavky. Ako sa však vraví, do tretice všetko dobré. Smršť totiž v Bebjakovej filmografii tvorí zásadný míľnik. Ide o jeho najdesivejší film. Takže áno, budeš sa báť. A poriadne. Viac než pri Zle a viac než pri Trhline. Navyše sa potvrdili slová Tomáša Maštalíra, že úspešný slovenský režisér čoraz viac zreje.

Zdroj: Bontonfilm SK

Hnisavé rany z minulosti a nečakaná zásielka

Treba povedať, že je ťažké písať o Smršti bez akýchkoľvek spoilerov. Na konci filmu pochopíš prečo. Bebjak opäť adaptoval rovnomennú knihu Jozefa Kariku. Forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír) odchádza s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov. Časom zisťujeme, že na toto miesto odídu nielen preto, aby si oddýchli od práce a dali sa zdravotne do poriadku, ale najmä preto, aby zachránili dlhoročný vzťah a zahojili rany z minulosti.

Všetko skomplikuje nečakaná zásielka od Martinovho kolegu. Potrebuje pomoc s objasnením tajomného prípadu autonehody a vraždy, po ktorej skončili v márnici štyri telá. Martin dlho neváha a púšťa sa do prípadu, až ho úplne pohltí, no pred Pawlou to tají. Nie je však hlúpa a jeho klamstvá odhalí, čím sa dostávajú do ešte väčšej krízy.

Zdroj: Bontonfilm SK

Znepokojivá atmosféra, halucinácie a nenápadné indície

Martinov prípad sa zaoberá fenoménom halného vetra, počas ktorého vraj rastie počet násilností, nehôd, vrážd aj samovrážd. Preživší nehody a vraždy, ktorého psychologický profil má Martin vypracovať, na nahrávkach navyše vraví o starene v čiernom, ktorá sa mu niekoľkokrát zjavila. Práve ona vraj môže za hrôzy spôsobené počas tragédie na údajne prekliatom cestnom úseku pri Západných Tatrách. Je to však pravda?

Bebjak už od začiatku precízne buduje znepokojivú, temnú atmosféru a divákovi dáva jemné indície, aby čím skôr pochopil príbeh. Postupne odhaľuje bolestivé fragmenty zo života ústrednej dvojice a rafinovane ich prepája s tajomným prípadom, čo divákovi zámerne zamotá hlavu. V kúpeľnom hoteli cítiť všadeprítomnú smrť, dvojica trpí halucináciami a dejú sa pred ňou čoraz väčšie záhady a bizarnosti.

Zdroj: Bontonfilm SK

Režijný masterclass s presahom

Rovnako ako postavy, ani divák nevie, čo sú len predstavy, sny a čo realita. V istom momente sa začne všetko zlievať v jedno, až na konci prichádza šokujúce rozuzlenie s vysvetlením. A práve to je eso, ktoré celý čas režisér drží v rukách. Omotá si ťa úplne okolo prsta, nahovorí ti, čomu máš veriť a ako to celé je, a potom ti ukáže, ako to je v skutočnosti, a tebe zrazu (ak si dobre dával pozor) dopne, čo znamenali všetky predchádzajúce scény.

Smršť je špičkovým režijným masterclassom. Dáva krásny návod, ako pracovať so žánrom mysteriózneho trileru, okrem toho má aj hlboký presah a zaoberá sa viacerými vážnymi témami. V neposlednom rade Bebjak odkazuje na milovaného Kubricka a jeho diela ako The Shining či dokonca Eyes Wide Shut.

Pri sledovaní si spomenieš aj na surrealistické skvosty typu Enemy, Lost Highway či famózny seriál The Leftovers. Smršti chýba akurát svižnejšie tempo v prvej polovici (miestami film stráca dych a začína iritovať, až nudiť), inak ide o vskutku výbornú „žánrovku“. Udeľujeme jej preto osem bodov z desiatich.