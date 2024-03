Tomáš Maštalír: Občas sa neviem zorientovať v tom, aký je deň. Niekedy je pre mňa najväčší relax obyčajný spánok (Rozhovor)

Na Slovensku by si ťažko hľadal väčšiu hereckú hviezdu.

Žiari v najsledovanejších televíznych seriáloch, najnavštevovanejších divadelných predstaveniach Činohry SND aj v úspešných filmových blockbusteroch. Čoskoro ho uvidíme v ďalšom. Tomáš Maštalír (46) si totiž zahrá hlavnú úlohu v mysterióznom trileri Smršť od Petra Bebjaka. Známy režisér opäť adaptoval knihu Jozefa Kariku a výsledok uvidíme v kinách už 4. apríla.

Tomáš Maštalír pre Refresher prezradil, ako sa mu žije bez sociálnych sietí, ako vníma politické angažovanie hercov, ale aj to, ako zvláda pracovnú vyťaženosť a či mal niekedy blízko k vyhoreniu. Okrem toho si zaspomínal na historky z dabingu a odhalil, či ho bežne kontaktujú fanúšičky a ako na to reaguje.

Ak chceš čítať podobných rozhovorov viac, pridaj sa do klubu Refresher+ a získaj prístup ku všetkým článkom bez obmedzení. Vyspovedali sme už napríklad Milana Ondríka, Alexandra Bártu, ale aj herečky Kristínu Kanátovú, Petru Polnišovú, Natáliu Germáni a čoraz známejšiu Petru Dubayovú, ktorá momentálne súťaží v tanečnej šou Let’s Dance.

Zdroj: Refresher/Gabriel Kotrha

Čoskoro si Slováci budú môcť pozrieť mysteriózny triler Smršť nakrútený podľa knihy Jozefa Kariku, v ktorom hráte hlavnú úlohu. Trailer k filmu nám však veľa neprezrádza. Môžete priblížiť, čo divákov čaká po príchode do kina?

Je to zámer a ani ja by som nemal veľa prezrádzať. (smiech) Našou ambíciou však bolo, aby sme divákovi doručili čo najsilnejší filmový zážitok vo vybranom žánri. Nie je to horor, v ktorom by sme strašili diváka, je to skôr mysteriózny triler. Môžem prezradiť, že nás čaká nie úplne predvídateľný vývoj deja a záver väčšinu ľudí prekvapí. Protagonistom sa začnú diať zvláštne veci, ktoré často nedávajú zmysel a nemajú ani vysvetlenie. Vedú až k pochybnostiam o tom, čo je realita a do akej miery sa s nami zahráva naša myseľ a predstavy, ktoré máme.

Prvýkrát ste si zahrali s veľmi známou českou herečkou Annou Geislerovou. Ako sa vám s ňou spolupracovalo?

Pre herca je šťastie, keď má na pľaci po boku takúto vynikajúcu partnerku. Je to veľká herečka. Teraz si už ani neviem predstaviť, že by jej postavu hral niekto iný.

Zdroj: Bontonfilm/Michal Smrčok

Vy ste si už zahrali v jednej adaptácii knihy Jozefa Kariku, konkrétne v úspešnej Trhline, ktorá je o záhadách a zmiznutiach v Tribeči. Zažili ste aj vy na pľaci, či už vtedy, alebo teraz pri nakrúcaní Smršte, niečo mysteriózne? Veríte na podobné veci alebo sa podľa vás každá záhada dá racionálne, vedecky vysvetliť?

Legendy, o ktorých pán Karika píše vo svojich knihách, majú vždy nejaký konkrétny základ. Týka sa to rovnako Trhliny a Tribeča ako Smršte. Fenomén halného vetra, o ktorom sa vo filme hovorí, je v Tatrách veľmi rozšírený. Práve ten je kľúčový na pochopenie „jazdy smrti“, o ktorej hovorí kniha Jozefa Kariku, a je to presne ten prípad, ktorým sa začne moja postava Martin Lang, forenzný psychológ, zaoberať.