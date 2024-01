Dora o Erasme v Tokiu: Je bežné mať stalkera. Japonci chodia na sviatky do KFC

Ako sa žije študentke v 14-miliónovej japonskej metropole, prečo je bežné mať stalkera a z akého dôvodu nemôžeš vypnúť zvuk na iPhone? Odpovie ti naša fotografka Dora, ktorá v Tokiu študuje na Erasme.

V sérii rozhovorov sme ti v posledných mesiacoch prinášali zážitky Slovákov na prestížnych univerzitách, ako sú Oxford či Harvard. Kým štúdium v Amerike či vo Veľkej Británii podlieha neutíchajúcemu trendu, naša fotografka Dorota Jedináková (na Instagrame jedinadora) sa rozhodla vystúpiť z davu a siahnuť po oveľa netradičnejšej destinácii – Tokiu.

Na prestížnu univerzitu Tokyo University of the Arts sa dostala vďaka známemu programu Erasmus. Dora je pritom full-time študentkou fotografie na bratislavskej VŠVU.

„Na Tokiu sa mi vždy páčila jeho dynamickosť a kultúra, ale milujem aj japonské filmy či umelcov. Nejakú rolu tam zohralo aj to, že som chcela ísť čo najďalej a skúsiť si niečo úplne iné. Som tu už od konca septembra a zostanem do konca januára,“ hovorí pre Refresher.

Zdroj: Archív respondenta/Dorota Jedináková

„Hoci je škola jednou z najprestížnejších univerzít Japonska, nie je to zo študijnej stránky úplne niečo, čo mi vyhovuje. Osobne potrebujem mať oveľa viac nabitý program a interakciu zo strany učiteľov, skrátka, iný štýl. Niekomu to však môže vyhovovať práve takto. Som si istá, že ostatní, ktorí tu študujú bežne a nie na Erasme, to majú oveľa náročnejšie. Tokio však určite odporúčam. Je skvelá vec zažiť si, aké je to byť tak ďaleko od domova, a spoznať novú kultúru. Mesto samo osebe je proste neskutočné,“ dodáva.

Dora nám v rozhovore prezradila, ako prebieha štúdium a či sa dá v Tokiu vďaka finančnej podpore z Erasmu vyžiť. Spýtali sme sa aj na to, či sa v 14-miliónovej metropole cíti bezpečne.

Je veľmi bežné mať stalkera. Mne sa to stalo už dvakrát, kamarátky majú podobnú skúsenosť.

Takto vyzerá Erasmus v Tokiu, kde študovala aj Yoko Ono

Tokyo University of the Arts, založená v roku 1877, je považovaná za jednu z najprestížnejších (ak nie najprestížnejšiu) umeleckých škôl v Japonsku. Študovali na nej napríklad svetoznáma avantgardná umelkyňa Yoko Ono, herečka Meiko Kaji či Ryuichi Sakamoto, hudobný skladateľ a držiteľ Oscara za hudbu k filmu The Last Emperor.