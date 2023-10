Filip Lányi študuje na Harvarde: Slováci nevedia, že školné si tu môže dovoliť takmer každý, má to však háčik

„Čo sa o Harvarde nevie, je, že Harvard vie byť pre väčšinu Slovákov finančne menej náročný ako štúdium na Slovensku, háčik je sa naň dostať,“ hovorí Filip. Ročne sa prijme iba 1 600 študentov zo 60-tisíc.

Slávnu americkú univerzitu Harvard azda netreba predstavovať. Už stáročia sa s ňou spája tradícia, prestíž a renomé, ktoré jej prináša excelentné akademické prostredie a popredný výskum. S rokom založenia 1636 zároveň nesie status najstaršej univerzity v Spojených štátoch amerických a jednej z najuznávanejších univerzít sveta. Na zozname absolventov jej nechýba Barack Obama, Mark Zuckerberg či John F. Kennedy, no len pred pár týždňami sa k prvákom zapísal práve 20-ročný Slovák Filip Lányi.

„11 rokov som profesionálne plával za Piešťany a Slovensko a študoval som na Hlohoveckom gymnáziu. Dlho som však sníval o štúdiu v Amerike. Tento sen sa mi prednedávnom splnil,“ hovorí pre Refresher. „V celkovom časovom zaťažení mám niekedy problém si uvedomiť, kde sa vlastne nachádzam, veľakrát sa tak musím zastaviť a uvedomiť si, že som naozaj na Harvarde a ako veľmi som za to vďačný,“ dodáva.

Filip Lányi dosahoval počas štúdia na predošlých školách fantastické výsledky. Okrem toho, že bol takmer samý jednotkár, si našliapol aj na snubnú plaveckú kariéru. Prijímacia komisia Harvardu preto nemala o čom premýšľať. V rozhovore nám talentovaný Slovák prezradil, ako prebiehajú prijímačky a ako vníma samotné štúdium na jednej z najslávnejších univerzít sveta. Zdroj: Archív respondenta/Filip Láyni

Hoci zatiaľ medzi spolužiakmi nestretol nikoho slávneho, natrafiť v kampuse na celebritu nie je vraj problém. Len pred mesiacom boli na inaugurácii novej prezidentky Harvardu práve Obamovci. Svoje turné však mali na škole aj Oprah Winfrey, Toto Wolf z F1, spevák Nicky Youre či youtuber Mr. Beast.

Okrem neskutočných zážitkov na Filipa pravdepodobne čaká aj úspešná budúcnosť. Vďaka pevnej komunite absolventov Harvardu totiž bude mať možnosť uchádzať sa o job na vysokých pozíciách. V rozhovore nám porozprával o zaujímavostiach o štúdiu a poradil, ako sa na Harvard dostať a zvládnuť financovanie.

Harvard sa uistí, že si ho študenti môžu dovoliť

Filip nás hneď na úvod odrovnal informáciami ohľadom školného. „Čo sa o Harvarde nevie, je, že Harvard by bol pre väčšinu Slovákov finančne menej náročný ako štúdium na Slovensku, háčik je sa naň dostať,“ hovorí. „Keď si človek vygoogli, koľko ťa škola stojí ročne, myslím, že to vyhodí čiastku 87-tisíc dolárov. To okrem školného zahŕňa aj ubytovanie, jedlo a iné poplatky. Univerzita však ponúka 100-percentnú finančnú podporu, ak študent spĺňa určité podmienky,“ dodáva.