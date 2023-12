Užívaš často spreje do nosa? Toto robia s tvojím telom: hrozí ti závislosť, permanentná nádcha aj strata čuchu

Pri užívaní sprejov do nosa sa oplatí počúvať rady lekárov a lekárnikov, inak si môžeš koledovať o poriadny problém.

„Stratil som čuch, a teda som necítil ani chuť jedla tak intenzívne. Napríklad som prišiel na to, že broskyňový IceTea a citrónový chutia rovnako, líšia sa iba vôňou. Bol som si vedomý, že spreje užívam dlhšie, ako by sa mali. Zakaždým, keď som si kupoval nový, v lekárni mi povedali, že ho mám užívať maximálne týždeň. Ja som si však vždy potom kúpil ďalší,“ hovorí Peter, ktorý dlhé roky užíval rôzne značky sprejov do nosa.

Siahneš po ňom hneď, ako sa tvoje nosné dierky stanú nepriechodnými, a pocit, keď sa uvoľnia, je na nezaplatenie. Nosné spreje sú jednoduchým a rýchlym riešením pri chorobách či alergiách. Pri kúpe v lekárni nám lekárničky vysvetľujú, ako dlho ich môžeme užívať a koľkokrát za deň. Väčšina ľudí tieto rady odborníkov počúva, avšak čo sa stane, ak budeš sprej do nosa užívať častejšie a dlhšie, ako sa má?

Nemusí sa stať absolútne nič, no môže z toho vzniknúť aj seriózny problém, závislosť či odolnosť voči určitým jeho zložkám. Rozhodli sme sa preto preskúmať túto tému podrobnejšie a v článku rozobrať to, čo sa s tvojím telom deje, ak často užívaš spreje do nosa. O príbeh nás obohatil aj respondent Peter, ktorý pre dlhodobé užívanie sprejov napríklad stratil čuch a spôsobil si ďalšie komplikácie.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame zaujímavými článkami aj o zdraví. Dočítaš sa napríklad, kedy môžeš mať v triezvom stave halucinácie, alebo aj to, čo je lucidné snívanie a ako prebieha. Snažíme sa prinášať ti kvalitný content, preto ak sa ti naša tvorba páči, môžeš našich redaktorov podporiť pridaním sa do klubu Refresher+.

Pri nadmernom užívaní sprejov sa môžu pridružiť rôzne vedľajšie účinky. Zdroj: Unsplash/Brittani Colette

Pri dlhodobom užívaní prichádza spätný účinok

Aplikácia spreja do nosa je síce veľmi jednoduchá, málokto však vie, ako to v skutočnosti funguje. Účinné látky vo voľnopredajných dekongestívnych nosových sprejoch pôsobia tak, že sťahujú cievy v nose. Otvárajú tým nosné priechody, znižujú opuch a o niekoľko sekúnd po aplikácii môže človek voľne dýchať. Platí to však len v prípade, že dodrží lehotu užívania.

Ak budeš sprej užívať príliš dlho, môže sa objaviť spätný účinok, ktorý spôsobí, že pocítiš rýchlu úľavu, avšak iba krátkodobo. Približne po 30 minútach po aplikácii sa však nos ešte viac upchá. Bežnou reakciou pacienta je potom to, že po spreji siahne znova a znova. Dôkazom toho je aj respondent Peter.

„Neviem, či som mal závislosť od sprejov. Viem len to, že som mal nonstop zapchatý nos, tak som ich dookola užíval. Keby sa mi nos uvoľnil, logicky by som ich prestal užívať, lebo by som to nepotreboval,“ hovorí a dodáva, že spreje užíval nonstop, aj keď stratili účinnosť. „Nosná sliznica mi prestala odpúchať, a keď sa tak aj náhodou stalo, bolo to iba na chvíľu,“ hovorí.