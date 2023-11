Pri sexe môžeš cítiť zvláštne vône a chute na jazyku. Čo sú halucinácie a kedy vznikajú? Opýtali sme sa neurologičky

V článku neurologička vysvetľuje, prečo majú ľudia halucinácie aj v triezvom stave, ako si ich dokážeš vyvolať a čo môžeš cítiť počas sexu.

„Prespávala som na Téryho chate, bola to hrozná noc. Turista okolo tretej hodiny ráno spadol z poschodovej postele a rozbil si hlavu. Nevedela som spať ani predtým, ani potom, búšilo mi srdce. Z chaty sme odchádzali ďalší deň zavčas ráno veľmi rýchlym tempom. Nevnímala som nič okolo seba a mala som slzy na krajíčku. Ako som tak kráčala po úzkej cestičke, ktorú lemovali kríky, zľakla som sa. Jeden z kríkov som zrazu videla ako malého pštrosa. Vtedy som si uvedomila, že som na tom strašne zle,“ hovorí Ema, jedna z respondentov, ktorí nám povedali o svojich skúsenostiach s halucináciami.

V živote sa s nimi stretlo mnoho ľudí. Sú sprievodným javom nielen užívania rôznych omamných a psychotropných látok, ale napríklad aj psychiatrických ochorení či bežného „preťaženia mozgu“. Halucinácie môžu vzniknúť napríklad pri spánkovej deprivácii, vysokej fyzickej aktivite či dokonca pri sexe. Zaujímalo nás, čo vlastne halucinácie sú, prečo vznikajú, ale aj to, či si ich človek dokáže vedome vyvolať.

Na naše otázky odpovedala neurologička Alžbeta Hlucháňová, ktorá pracuje predovšetkým na neurologickej klinike v bratislavskom Ružinove. Svojej práci sa však venuje aj v súkromnej ambulancii Spineo Clinic a pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami lieči už sedem rokov. V úvode článku sa dozvieš zaujímavosti o halucináciách, ktoré nám porozprávala pani doktorka, a ak budeš v čítaní pokračovať, čakajú na teba skutočné príbehy ľudí zo života, ktoré neurologička okomentovala a vysvetlila ich z medicínskeho hľadiska.

Neurologička Alžbeta Hlucháňová. Zdroj: Instagram/@neurolog_srdcom

Od psychiatrických ochorení cez traumu, dehydratáciu až po nádor na mozgu

Príčin vzniku halucinácií je množstvo. Medzi najznámejšie patria tie, ktoré sú vyvolané omamnými látkami či psychiatrickými ochoreniami. Existuje však široká škála dôvodov, prečo ľudia halucinácie zažívajú.

„Halucinácia znamená, že človek vníma realitu narušene, pričom je presvedčený, že ide o reálny stav. Najčastejšie sú sprievodným javom psychiatrických ochorení a omamných látok, ale často vznikajú aj v iných situáciách. Objaviť sa môžu napríklad pri silnej dehydratácii, vyčerpaní organizmu, posttraumatickej situácii, dlhodobej spánkovej deprivácii, pri odznievaní anestézie po operácii, vplyvom vysokých horúčok a môžu byť aj znakom výškovej choroby pri výstupe do nadmorskej výšky približne tritisíc metrov nad morom a viac,“ vysvetľuje neurologička.

Halucinácie však podľa jej slov môžu značiť aj neurologické ochorenia, ako napríklad epilepsiu, traumu mozgu, migrénu či nádor na mozgu, a sú sprievodnými javmi pri Parkinsonovej chorobe, demencii či narkolepsii.

Zažiť ich môžeš všetkými zmyslami a patrí k nim aj déjà vu

Mnoho ľudí si pod halucináciami predstaví práve tie vizuálne. Neurologička však upozorňuje na fakt, že môžu byť vnímané všetkými zmyslami, čo znamená, že okrem vizuálnych môžeš mať aj sluchové, hmatové, čuchové a chuťové halucinácie. Halucináciou podľa lekárky môže byť napríklad aj stav, keď má človek pocit levitovania či depersonalizácie.

„Halucinácie zažívajú napríklad aj pacienti s epilepsiou. Tí často zažívajú pocity déjà vu, čiže sa im zdá, že situáciu už niekedy v minulosti zažili. Pridružujú sa im napríklad aj sluchové a zrakové halucinácie, keď majú pocit, že sa predmety zväčšujú alebo zmenšujú. Môžu však mať aj zvukové halucinácie, keď počujú rôzne zvuky a hlasy, či čuchové halucinácie, keď cítia napríklad smrad spálených pneumatík alebo iné nepríjemné vône,“ vysvetľuje Alžbeta Hlucháňová. Dodáva, že okrem epileptikov mávajú halucinácie aj ľudia trpiaci migrénami, ktorí opisujú farebné obrazce, vynechania zo zrakového poľa či čierne machule, chrobáky a podobne.

Halucinácie môže človek vnímať všetkými zmyslami, preto existujú nielen vizuálne, ale aj zvukové, hmatové, čuchové a chuťové halucinácie. Zdroj: Pexels/cottonbro studio

Dokážeš si ich vyvolať v triezvom stave a prekvapiť ťa môžu aj v posteli

Zaujímalo nás aj to, či sa dajú halucinácie vyvolať aj v triezvom stave a aké metódy na to slúžia. Podľa doktorky je to možné viacerými spôsobmi: „V podstate sa halucinácie dajú navodiť hypnózou a ľudia, ktorí vedia meditovať, sa s nimi stretávajú aj pri meditácii. Človek vie halucinovať aj pri pozeraní rôznych videí, ktoré sa dajú nájsť na internete. Sú tam vizuálne obrazce, kde sa menia farby, niečo, ako keď si človek dá LSD.“