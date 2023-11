Môžeš lietať, teleportovať sa aj skočiť z balkóna: Čo sú lucidné sny a v čom sú nebezpečné? Opýtali sme sa odborníčky

Sny ľudí fascinovali od nepamäti. Niektorí verili, že im sny niečo hovoria, majú spirituálny význam, iným sa sníva zriedkakedy a neprikladajú im veľkú váhu. V článku sa dozvieš viac o lucidnom snívaní, aj o tom, prečo môžu byť niekedy nebezpečné.

„Lietanie a skákanie po budovách je hlavná aktivita mojich lucidných snov. Začína sa to tak, že niekde kráčam a akoby zabudnem dostúpiť druhou nohou, no stále sa vznášam tým smerom kam som kráčal. Potom si vždy uvedomím že sa mi sníva a začnem skákať po bytovkách. Strašne ma to baví,“ hovorí Gabriel, ktorý máva lucidné sny pravidelne zhruba raz za dva týždne. Niekedy sa mu snívajú častejšie, niekedy menej.

Spánok je nevyhnutný pre naše fyzické aj duchovné zdravie. Potrebujú ho všetky cicavce, vtáky aj ryby. Ani tí najlepší vedci však nepoznajú odpovede na niektoré otázky súvisiace so spaním, či snívaním. Rozhodli sme sa osloviť nie len respondentov Gabriela a Patrika, ktorí sa nám ozvali na základe instagramovej ankety o lucidnom snení, ale aj psychologičku Veroniku Pastrnákovú z platformy ksebe, ktorá nám o tomto type snívania prezradila zaujímavé informácie.

Psychologička Veronika Pastrnáková vysvetľuje, že to, či má niekto lucidné sny, závisí od viacerých faktorov. Často ich mávajú napríklad deti a tínedžeri. Zdroj: Canva

U mnohých sa začínajú v detstve

„Lucidné sny sa u mňa prejavovali odmala. Rozpoznať som ich vedel na základe toho, že v tom sne nastala nejaká chyba vo fyzike, alebo sa stalo niečo nereálne a ja som si uvedomil, že toto sa naozaj diať nemôže,“ vysvetľuje Gabriel. Podobne, ako Gabovi, aj Patrikovi sa lucidné sny začali snívať v detstve. Nemal však šťastie na tak príjemnú skúsenosť.

„Môj prvý lucidný sen nebol dobrý. Keď som bol malý, chodili sme s chalanmi hrať futbal pred blok. Snívalo sa mi, že som sa tam nachádzal a že z kríkov vybehol nejaký tvor, ktorý ma naháňal. Počas toho, ako som pred tou vecou utekal, som si uvedomil, že ‚sakra‘, to nemôže byť pravda. Je to sen. Povedal som si, že keď zomriem, tak sa možno zobudím. Tak som prišiel k tej bytosti, zabila ma a ja som sa zobudil,“ opisuje svoj prvý zážitok Patrik. Síce nám príčina lucidného snívania dodnes nie je úplne jasná, fakt, že sa vyskytuje najmä v detstve, potvrdzujú aj slová psychologičky.

💡Vysvetľuje psychologička:

„Presná príčina lucidných snov nám zatiaľ nie je úplne známa. Výskumy a pozorovanie ale odhalili zopár faktorov, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu lucidného snívania. Sú nimi vek, osobnosť a spánková fáza. Najčastejšie takéto sny popisujú deti a tínedžeri a skôr zažijú takéto spánkové stavy aj tí, ktorí majú silnú predstavivosť a radi skúšajú nové veci. Najviac lucidných snov sa odohráva práve v REM fáze spánku.“

Lucidný sen sa začína rovnako ako bežný, rozdiel je v tom, že nad bežným snom nemá človek kontrolu a neuvedomuje si, že sníva. Zdroj: Canva

Je ako bežný sen, kým si ho neuvedomíš

Respondenti hovoria, že sa ich lucidné sny začínali presne tak, ako klasické. Zmenili sa až v momente, keď si začali uvedomovať svoju prítomnosť vo sne. Niektorí ľudia si dokážu svoje sny sami tvoriť, iní zase vedia iba ovplyvňovať dané situácie, ktoré sa im snívajú.

„Obsah snov je vždy náhodný. Je to zväčša nejaký plytký príbeh s ľuďmi, ktorých poznám. Len zriedka sa mi sníva v nejakom neobyčajnom prostredí. Sen sa nijako nelíši od klasického. Vždy je to nejaké plytké prostredie akoby som žil bežný deň. Rozlíšiť to viem až keď nastane chyba v matrixe, keď si uvedomím ten sen,“ hovorí Gabriel. Svoje sny vie síce ovládať, nevie v nich však tvoriť.

„Moje lucidné sny sú najčastejšie také neutrálne. Za celé obdobie som mal nepríjemný sen asi raz. Bola tam neznáma osoba, s ktorou som sa fyzicky bil. Nevedel som pochopiť, že prečo, aj keď som si bol vedomý toho, že ide iba o sen. Nevedel som sa jej zbaviť. Týmto by som možno premostil na skutočnosť, že v lucidných snoch neviem tvoriť. Takže nič také ako ‚film inception‘. Jednoducho sa zobudím do snívania so slobodnou vôľou robiť si čo chcem,“ dodáva.