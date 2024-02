Spôsobuje v tebe mľaskanie či pískanie úzkosť a agresivitu? Mizofóniou trpí veľa ľudí, mnohí netušia, že existuje. Máš ju aj ty?

V praveku boli nepríjemné zvuky varovaním pred nebezpečenstvom. Čiže ostražitosť k nim máme v génoch. Čo však robiť v prípade, keď ťa irituje takmer hocijaký ľudský zvuk a súčasne nechceš pôsobiť ako precitlivený neurotik?

„Keď niekto v mojom okolí nahlas prežúva, chytí ma panika a hnev. Niekedy si predstavujem, ako po ňom nahlas nakričím, že je nechutný. Alebo že k nemu prídem a silou mu zatvorím ústa.

Veľakrát sa mi už v živote stalo, že keď niekto vedľa mňa jedol, musela som opustiť miestnosť a ísť sa upokojiť do ticha, lebo som cítila nekontrolovateľný nával negatívnych emócií.

Hovorí respondentka Júlia, ktorá trpí mizofóniou približne od svojich 13 rokov.

Mnoho ľudí o nej nikdy nepočulo a tí, ktorí ňou trpia, sa za svoje myšlienky často hanbia, pretože si pripadajú divní. Alebo sú zmätení z nepríjemných pocitov, ktoré zažívajú.

Ľudia, ktorým už mizofonik niekedy v živote vytkol, že hlasno dýchajú alebo jedia, si možno mylne myslia, že bol násilný, nezdvorilý či duševne chorý. Nie je to však pravda. Má skrátka diagnózu, hoci možno menej známu.

V článku sa dozvieš viac o tom, čo vlastne mizofónia je, aké sú jej príznaky a či sa dá liečiť. Na názor sme sa pýtali aj neurologičky Alžbety Hlucháňovej a psychiatričky Danice Caisovej.

„Normálni ľudia“ si ich ani nevšimnú

Ľudia, ktorí majú mizofóniu, počujú niektoré zvuky viac intenzívne a môžu im spôsobovať stres či úzkosť. Zdroj: Canva

Napriek tomu, že mizofónia je v súčasnosti málo preskúmaná, trápi množstvo ľudí po celom svete. Podľa vydavateľstva Harvard Health Publishing ide o poruchu, ktorá skutočne ohrozuje fungovanie, socializáciu a duševné zdravie pacientov. Zvyčajne sa objavuje v ranej puberte. O čo vlastne ide?



„Normálni ľudia“ si nejaké hlasné dýchanie či mľaskanie ani nevšimnú. Taký mizofonik však doslova trpí a chce sa niekam schovať, najlepšie s hlavou do piesku, ak by to bolo možné. Proste má neukojiteľnú túžbu uniknúť od zdroja nepríjemného zvuku.

Podľa neurologičky Alžbety Hlucháňovej je doslovný preklad mizofónie nenávisť voči zvukom.

Ide o formu zníženej zvukovej tolerancie, keď určité zvuky vyvolávajú akútnu stresovú reakciu. Je to extrémne negatívna emocionálna reakcia na určitý zvuk.

Na základe funkčnej magnetickej rezonancie sa predpokladá porucha nervových prenosov v oblasti mozgu. Ide o dysfunkciu medzi limbickým systémom, kde sa spracovávajú emócie, a sluchovým centrom.

Spôsobuje stres a ovplyvňuje emócie

Mizofónia môže spôsobiť neprimerané správanie človeka, ktorý ňou trpí a je vystavený nepríjemným zvukom. Zdroj: Canva

Harvard Health Publishing uvádza dáta, v ktorom britský výskumný tím riešil 20 dospelých ľudí s mizofóniou a 22 ľudí bez nej, aby mohol identifikovať príčiny. Účastníci počas trvania výskumu hodnotili rôzne zvuky vrátane bežných „spúšťačov“, ako napríklad prežúvanie potravy či dýchanie, všeobecne rušivých zvukov, akými sú plač detí či krik, a neutrálnych ako dážď.