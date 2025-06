Slovenskí a českí influenceri strávia 10 dní so svojimi fanúšikmi. Toto si o sociálnom experimente myslia účastníci (ROZHOVOR)

Vybraných účastníkov čaká 10-dňový sociálny experiment. Ako sa na výzvu pripravujú?

Predstav si, že stráviš 10 dní so svojim obľúbeným influencerom na mieste, o ktorom ani jeden z vás nemá žiadne informácie. Iba ty, on alebo ona a množstvo úloh, ktoré musíte spoločne splniť. Presne tak budú vyzerať nasledujúce dni piatich odvážlivcov, ktorí sa rozhodli prihlásiť do projektu Epická dvojka.

Päť známych influencerov zo Slovenska a Česka a ich päť odvážnych fanúšikov zažije cestu plnú výziev, nečakaných zastávok a nezabudnuteľných zážitkov. Projekt nadväzuje na Epickú jazdu z roku 2023, ktorá valcovala sociálne siete. Traja odvážlivci vtedy prešli Česko a Slovensko v karavane, odpojili sa od bežného života, zažili nečakané situácie, splnili sériu výziev a vytvorili virálny content.





Počas 10 dní sa budú dvojice spoliehať nielen na seba, ale aj na AI asistenta Google Gemini, ktorý je plne integrovaný v zariadeniach Galaxy S25. Ten im bude pomáhať s navigáciou, plánovaním aj spontánnymi rozhodnutiami. Podľa značky Samsung, ktorá celý projekt zastrešuje, pôjde o jedinečný experiment spojenia technológie a ľudskej intuície.



Výzvy sa zúčastnia tieto známe tváre:

👉 Martin Creep

👉 Nikola Kasalová

👉 Erik Šafařík

👉 Natálie Kotková

Nás zaujímalo, prečo sa známe tváre rozhodli ponuku prijať a ako sa na 10-dňové dobrodružstvo v neznámej krajine pripravujú. Na čo sa teší Erik Šafařík, ktorú destináciu by najradšej navštívil Petr Duppal a kam by nechcel ísť Martin Creep?

Petr Duppal: Chcem to zažiť znova

Pre Petra Duppala nejde o prvú skúsenosť s epickým výletom pod záštitou značky Samsung. Známy influencer absolvoval Epickú jazdu v roku 2023 a keďže ho podľa jeho slov táto skúsenosť posunula vpred, rozhodol sa ponuku prijať. „Bol to unikátny zážitok. Možnosť zopakovať si ho, ale v zahraničí a s trochu šialenejšími podmienkami, nešlo odmietnuť,“ povedal Petr, ktorý by najradšej navštívil krajinu mimo Európy. Jedinou podmienkou je, aby nešlo o destináciu s tropickými teplotami.

Akú sú jeho očakávania pred cestou do neznáma? „Od destinácie primárne očakávam, že ponúkne zážitky a lokality, ktoré v Česku vôbec nie sú možné. Nech už pôjde o niekoľkodenný hike alebo lokáciu v meste, s oboma budem spokojný,“ zamyslel sa influencer, ktorý o sebe tvrdí, že je tiež veľký milovník jedla. Ak dostane možnosť ochutnať lokálne špeciality, rozhodne nebude proti.

Ako sa na dobrodružný výlet do neznámej destinácie pripravuje? Balenie nehrotí, no v batohu mu nesmie chýbať power banky, štuple do uší, vreckový nožík a sušené mäso. „Balím sa tak, ako keby som šiel na chatu. Ak mi niečo bude chýbať, aspoň budem mať ďalší zážitok,“ dodal Petr.

Som rád, vopred viem aspoň o pár veciach, aby som mal záchytné body. Aby som mal zálohu, keby sa čokoľvek pokazilo. Ale inak som veľmi spontánny a nevadí mi meniť plány na poslednú chvíľu.

Influencer si počas cestovania do nových krajín rád pomáha aj AI nástrojmi a funkciami. Príkladom je AI asistent Google Gemini, ktorý Petr používa naozaj na všetko. „Ja som sa dostal do fázy, kedy si pomocou Gemini Live natáčam doma kvety a pýtam sa, kam ich mám ideálne umiestniť. Takže pri cestovaní to budem používať takmer na všetko. Nech už ide o prekladanie, či hľadanie cesty,“ vysvetlil nám a dodal, že v cudzích krajinách nedá dopustiť ani na nástroj Tlmočník. A to najmä vtedy, ak sa v danej destinácii nedá dohovoriť po anglicky.

Na takéto cesty sa pripravuje vopred. „Ako prvé si nechám od AI vygenerovať a rovno do poznámok uložiť najdôležitejšie frázy. Síce sa dá často dohovoriť anglicky, ale radšej vždy poznám najdôležitejšie frázy v ich jazyku,“ dodal influencer, ktorého už o pár dní čaká epický výlet do neznáma.

Martin Hložek: Baliť mi pomáhala mamka

„Maminka mi pripravila drobnú, asi trojkilovú lekárničku s liekmi proti všetkým druhom črevných problémov a zápalom. Taktiež nejaké antibiotiká, medikáciu na riedenie krvi do lietadla proti embólii, masť na lokálnu úľavu od bolesti v prípade zlomeniny, a tiež malú náplasť, keby ma letenky porezali do prstu,“ odpovedal nám Martin Creep na otázku, čo si do neznámej destinácie balí.

Okrem toho mu v batohu nesmie chýbať denník, elektronická čítačka a samozrejme smartfón nabitý smart nástrojmi a funkciami. Práve tie mu uľahčujú cestovanie aj na neznáme miesta.

„Rozhodne si vždy nechám cez AI vygenerovať zoznam najlepších reštaurácií. Kultúra sa najlepšie poznáva cez brucho,“ tvrdí influencer a dodáva, že vďaka AI nástrojom, ktoré do svojich produktov nasadila značka Samsung, sa vie pripraviť aj do náročnejších podmienok. Okrem toho nedá dopustiť na Tlmočníka.

Humor ani odvaha mladého tvorcu neopúšťajú ani v náročnejších podmienkach, keďže ako sám hovorí, výzvy a kroky do neznáma si užíva. „Najlepší obsah sa hľadá za hranicami komfortnej zóny,“ myslí si. Strach má iba z toho, aby v cieľovej destinácii nebolo príliš teplo. „Dúfam, že tam bude zima, pretože najväčší strach mám suverénne z toho, že tú bundu potiahnem zbytočne,“ dodal.

Vždy chcem radšej vedieť, čo ma čaká, pretože chaos do procesu spoznávania viem vniesť aj sám.

Martin nám prezradil, že ideálna cieľová destinácia v rámci Epickej dvojky kombinuje pláž, dažďový prales a adrenalínové aktivity. „Na takýchto miestach sa tvoria najlepšie spomienky,. Zažiť by som chcel paintballový turnaj s miestnymi v uzavretej aréne nejakého urbexového charakteru,“ zamýšľa sa Martin, ktorý by sa nerád vrátil do Peru. Pred časom si odtiaľ totižto priniesol nielen zápal močového mechúra, ale aj zopár traumatických zážitkov.

Naopak, medzi jeho TOP cestovateľské zážitky patrí návšteva kostola svätého Ignáca z Loyoly v Ríme. „Dvadsať minút sme tam s partnerkou a kamarátmi pozerali do stropu a potom sme sa rozplakali z toho, aká bola tá maľba nádherná.“

Erik Šafařík: Je to tá najviac frustrujúca a zároveň zábavne napínavá vec

Pre Erika Šafaříka je účasť v projekte Epická dvojka cestou, ako vykročiť zo svojej komfortnej zóny a zaužívaných koľají. „Zistil som, že kývať na všetky možné ponuky tohto typu, samozrejme iba tie etické a morálne, ktorých súčasťou nie je propaganda režimu nejakej totalitnej krajiny, je veľmi efektívny spôsob, ako prekonávať introverziu a vystupovať z komfortnej zóny,“ prezradil nám Erik, ktorý zatiaľ nemal príliš veľa príležitostí cestovať bez rodiny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Erik Šafařík | ERROR1K (@erik.safarik)

„Nemám veľa skúseností s cestovaním do krajiny, kde som nikdy nebol, vlastne som nikdy po vlastnej osi iba s umelou inteligenciou necestoval,“ uviedol influencer, ktorý sa na dobrodružnú cestu pripravuje predovšetkým mentálne. „Balím si troje nervy a jeden optimizmus.“

Skúšanie nových vecí a posúvanie svojich hraníc je veľmi fajn. Sú však samozrejme veci, ktoré by som neskúšal a občas v tej komfortnej zóne radšej zostanem.

Ako fotograf si Erik samozrejme berie aj fotoaparát a ďalšie vybavenie na tvorbu contentu. „Ako fotograf už som zažil veľa situácií, keď som ľutoval, že som si nevzal foťák, takže rozhodne aspoň ten foťák vždy ide so mnou, potom už záleží, koľko sa k nemu pridá objektívov, dronov, mikrofónov a tak ďalej,“ priblížil nám influencer, ktorý sa teší, že konečne počas cestovania využije aj umelú inteligenciu.

„Zatiaľ som AI na cestovanie nevyužil, pretože som od jej masového spustenia poriadne nikam necestoval, ale myslím si, že sa to nevyhnutne blíži a napríklad nejaký nástrel itinerára môže byť veľmi užitočný a prácu uľahčujúci,“ uzavrel influencer.

