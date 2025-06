Herečka Erin Moriarty oznámila, že bojuje s autoimunitným ochorením štítnej žľazy. Podelila sa o to so svojimi fanúšikmi a fanúšičkami na Instagrame.

Erin Moriarty, známa zo seriálu The Boys, sa priznala, že jej nedávno diagnostikovali Gravesovu chorobu. Ide o autoimunitné ochorenie štítnej žľazy. Túto diagnózu sa dozvedela minulý mesiac. Zároveň apelovala na svojich nasledovníkov, aby počúvali svoje telo a problémy, keď sa necítia dobre, neprehliadali ich a pustili sa do ich riešenia.

„Keby som to všetko nepripisovala stresu a únave, prišla by som na to skôr,“ priznala herečka.

Zdroj: Instagram/ @erinelairmoriarty

„Autoimunitné ochorenie sa u každého prejavuje inak,“ pokračovala v príspevku na Instagrame. „Vaša skúsenosť sa bude líšiť od mojej. Moja skúsenosť sa zasa bude líšiť od vašej. Možno výrazne, možno mierne.“

V príspevku sa podelila aj o snímky obrazovky z rozhovoru so svojou mamou a napísala: „Naozaj, naozaj potrebujem úľavu. Dnes večer mi je zle. Cítim sa hrozne a úplne odtrhnutá od toho, kto som. Nemôžem takto žiť večne. Ani veľmi dlho. Už nie sú žiadne okamihy, ani päť sekúnd, keď sa cítim normálne. Nikdy predtým som to nezažila. Ani raz. Nie je to len únava - je to neopísateľné, celým telom sa šíriace volanie o pomoc a neviem, ako dlho ešte môžem v tomto stave zostať.“

Zdroj: Instagram/ @erinelairmoriarty

Ženy čelia väčším rizikám

Autoimunitné ochorenie – Gravesova choroba, alebo tiež Basedowova choroba spôsobuje, že imunitný systém stimuluje štítnu žľazu k nadmernej produkcii hormónov. To vedie k zvýšenej metabolickej aktivite, nervozite, strate hmotnosti, traseniu rúk a citlivosti na teplo. Môže sa zmeniť aj štruktúra kostí alebo nechtov.

Ochorenie niekedy vedie k tzv. oftalmopatii, pri ktorej pacientom ustupujú očné viečka a oči sa vypúlia. Ochorenie je približne štyrikrát až päťkrát častejšie u žien ako u mužov. Postihuje približne jedno percento americkej populácie.