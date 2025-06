Po roku sa bojová organizácia Oktagon MMA vrátila na futbalový štadión Eden, ktorý sa stal dejiskom jedného z najpamätnejších turnajov v histórii domácej scény.

Fortuna aréna sa otriasala od samého začiatku turnaja. Turnaj Oktagon 72 priniesol 10 úžasných zápasov, ale doplnilo ho množstvo ďalších nezabudnuteľných momentov, od obrovskej polčasovej šou až po nečakanú narodeninovú oslavu promotéra, natáčanie filmu a emotívne ukončenie kariéry. Refresher pri tom nemohol chýbať, a tak sa spolu s nami pozrite, ako galavečer prebiehal.

Búrlivá atmosféra z prvej bitky

Najsilnejšia karta v histórii organizácie odštartovala strhujúcim súbojom Ján Stanovský vs. Daniel Solaja. Ten sa pre domáceho bojovníka nevyvíjal dobre a až do tretieho kola prehrával na body. Stanovský sa však krátko pred koncom postaral o fantastický zvrat a po šikovne umiestnenom submission donútil Solaju ku klepnutiu. „Človek sa nikdy nesmie vzdať,“ povedal emotívne po zápase prvý český víťaz.

Zdroj: OKTAGON MMA

Mimoriadne vyrovnaný súboj priniesol stret Romana Paulusa a Aytona De Paepa. Slovenský bojovník sa vracal po prehre, ale pokus o návrat na miesto víťaza mu prekĺzol pomedzi prsty. Ayton De Paepe si odniesol víťazstvo 2:1 na body a Paulus druhú tesnú prehru v rade.

Hlavnými hrdinkami jediného ženského zápasu boli Alina Dalislanová a Roza Gumienna. Prvá menovaná sa prvýkrát predstavila v Oktagone v marci tohto roku, keď v treťom kole ukončila svoju súperku tvrdými údermi, a prakticky rovnakým spôsobom si pripísala víťazstvo aj v sobotu v Edene. Bol to len jej druhý profesionálny zápas, ale zatiaľ má stopercentnú bilanciu a jej tvrdé údery budú niečím, pred čím sa budú musieť ostatné súperky mať na pozore.

Oktagon počas galavečera oznámil, že sa v auguste vráti na Štvanicu, ktorá bude dejiskom štvrťfinálových kôl pyramídy Tipsport Gamechanger a súboja o titul Szabová vs. Bolander. Oktagon sa v novembri vráti aj do Brna. Organizácia oznámila aj zápas víťaza Survivora Pavla Tótha.

Súboj dvoch generácií. Tak by sa dal opísať návrat 32-ročného veterána organizácie Karola Ryšavého, ktorý sa stretol s o 10 rokov mladším Jakubom Baftalským. Český talent možno mnohých prekvapil, pretože napriek veľkým skúsenostiam svojho súpera dokázal dominovať. Po troch kolách už o Baftalského víťazstve na body nemohlo byť pochýb a zaznamenal tak pravdepodobne najväčší skalp svojej doterajšej kariéry.

Mikýř bavil, Rychlí kluci zaujali

Od súboja medzi Davidom Hosekom a Jamiem Corderom asi málokto očakával boj na celé tri kolá. Obaja patria medzi najnebezpečnejších pästiarov a majú vo zvyku svojich súperov rýchlo ukončiť. A to sa aj potvrdilo. Hoci bojovníci strávili väčšinu času na zemi, Cordero ostrými údermi rozťal Hoskovi čelo. Ten sa urputne snažil bojovať ďalej, ale krvácanie bolo také silné, že lekár musel rozhodnúť o zastavení zápasu. Cordero oslávil svoje siedme víťazstvo v oktagone.

Promotér Ondrej Novotný oslávil na turnaji svoje 48. narodeniny a dočkal sa milého prekvapenia. V humornej videovložke Mikýř zrekapituloval promotérov život od narodenia až po stretnutie s „láskou svojho života“ (Palom Nerudom) a ich spoločné založenie spoločnosti Oktagon. Následne Majk Spirit naživo zarapoval a zaželal mu všetko najlepšie.

Prelims karta sa skončila vo veľkom štýle, keď na poslednú chvíľu nastúpil Daniel Škvor, ktorý v klietke na nič nečakal a okamžite dostal Lucasa Alsinu pod tlak. Ten však dokázal vrátiť úder a sám Škvora niekoľkokrát zasiahol. V druhom kole však Škvor svoju akciu predsa len úspešne ukončil a nekompromisne svojho súpera dorazil tvrdými údermi. Po zápase ocenil kvality a húževnatosť svojho súpera a klietku opustil za veľkého potlesku fanúšikov.

Súčasťou galavečera bola aj veľkolepá polčasová šou skupiny Rychlí kluci, ktorá na 20 minút rozburácala celý štadión a rozhýbala desaťtisíce ľudí.



Potom nasledovalo nakrúcanie scény pre film Bojovník, v ktorej sa aktéri stretli uprostred klietky na krátkom staredowne, ktoré zahŕňalo aj fyzickú potýčku. Očakáva sa, že film sa dostane do kín v auguste 2026.

Peklo na hlavnej karte

Ronald Paradeiser na začiatku hlavnej karty rozpútal peklo v klietke. Víťaza prvého kola Tipsport Gamechanger Bojana Veličkoviča dostal hneď na začiatku do veľkých problémov presnými údermi a vo vzduchu bolo cítiť knockout. Nanešťastie, po tom, ako sa boj dostal na zem, sa srbský bojovník zranil a nemohol pokračovať.

Pre Paradeisera to teda pravdepodobne nebolo víťazstvo, aké by si želal, ale aj tak predviedol za 91 sekúnd neuveriteľný výkon, za ktorý si vyslúžil búrlivý potlesk. Veličkovič potom v strede ringu zložil rukavice a emotívne oznámil koniec kariéry.

Ivan Buchinger potvrdil svoju povesť šampióna, keď v druhom kole uškrtil Vlada Lengála. Český bojovník mu však nedal nič zadarmo a siahol si na dno svojich síl. V prvom kole sa Lengálovi podarilo slovenskú legendu niekoľkokrát zasiahnuť v stoji a odolal niekoľkým pokusom o škrtenie. Nakoniec však bývalému dvojnásobnému šampiónovi podľahol, keď Buchingerovi nasadil zadné škrtenie, z ktorého nebolo úniku. Buchinger tak svoj 55. zápas premenil na veľký úspech.

Galavečer sa niesol aj v znamení veľkej rivality. Platilo to aj pre zápas medzi Patrikom Kinclom a Makhmudom Muradovom, ktorí bojovali o dočasný titul v strednej váhe. Títo dvaja sú už niekoľko mesiacov znepriatelení, no do zápasu vstupovali skôr opatrne. V štyroch kolách jasne dominoval Muradov, ktorý sa zameral na Kinclovu prednú nohu a nedovolil svojmu súperovi nič výrazné.

V poslednom kole však Kincl zasadil tvrdý bekhend, ktorý Muradovom viditeľne otriasol, no ten krízu prežil a víťazstvo si nenechal ujsť. Po piatich kolách bol Muradov vyhlásený za víťaza a nad hlavu zdvihol dočasný opasok.

Boj o titul najväčšej legendy

Potom prišiel čas na najočakávanejší moment. Attila Végh vstúpil do klietky v sprievode Rytmusa. Karlosa Vémolu sprevádzal hlas Karla Gotta. Posledný tanec dvoch legiend o unikátny opasok Oktagon Infinity pre najväčšiu legendu sa mohol začať a desaťtisíce fanúšikov sa svojimi výkrikmi postarali o dychberúcu atmosféru.

Karlos Vémola pred zápasom oznámil, že súboj rozhodne nebude na body. Presne to sa však nečakane stalo. Bojovníci predviedli strhujúci 25-minútový súboj, v ktorom sa Terminátor snažil udržať tlak, ale niekoľkokrát sa ocitol v problémoch, keď ho Végh zasypal tvrdými kopmi a údermi.

Na konci štvrtého kola bolo skóre vyrovnané, takže o víťazovi sa rozhodlo až v poslednom kole. Vémola v ňom preukázal väčšiu aktivitu a dominanciu a nakoniec si pripísal zaslúžené víťazstvo na body a ukončil kariéru ziskom opasku Oktagon Infinity. Obe legendy zároveň prejavili absolútny rešpekt pred tým, čo dosiahli.

