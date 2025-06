Teploty ovzdušia sa neustále zvyšujú a spolu s nimi aj množstvo aktivít v hlavnom meste.

Ak si sa nevedel/-a dočkať leta, teraz sa už oficiálne môžeš tešiť, pretože v sobotu privítame prvý letný deň. A spolu s ním prichádza aj víkend plný letných aktivít, ktoré sa postarajú o to, aby si do sezóny vstúpil tou správnou nohou. A my ťa, ako pravidelne, o týchto aktivitách informujeme.

Redakcia každý týždeň pripravuje výber najzaujímavejších akcií, koncertov, festivalov, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, ktoré by ti v Bratislave nemali ujsť. Nezabudni si dať odber témy WEEKEND RADAR , aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok (20.6.)

Piatky v Meste

Vo venue, ktorá je známa ich Stredami v Meste, sa uskutočnia prvé Piatky v Meste. Na Urban Madness vol. 1 príde známy český DJ Nobodylisten, DJ Grimaso aj Yanko Kral. Tento event začína o 20:00 a lístky zoženieš aj na Ticketportale.

Dni Petržalky 2025

Od štvrtka večera až do nedele večer sa na petržalskej Ekonomickej Univerzite budú diať veľké veci. Toto najväčšie sídlisko na Slovensku navštívia mená ako Richard Müller, MAJSELF, Emma Drobná, Heľenine oči či Helena Vondráčková. Prezri si dobre line-up, nech toho stihneš čo najviac.

Summer Opening party vo WakeLake

Ak ťa láka juhoamerický vibe a párty pod holým nebom, v piatok by si nemal/-a chýbať na Summer Opening v plážovom klube PLOOM POINT na Wakelake. Temperamentné rytmy prinesú svetoví DJs ako Sparrow & Barbossa či GINTON, známy spoluprácou s Drake-om. Čaká ťa Afro, Latin a Melodic House, západ slnka, piesok pod nohami a energia ako z Ibizy.

Sobota (21.6.)

Faces Skateboards x 1617 pop-up v Kácečku

Cool skateový pop-up v Kácečku, na ktorom si môžeš užiť street kultúru, ale zároveň si dať urobiť aj tattoos, kúpiť obraz alebo vypočuť si nadupané DJ sety. Faces Skateboards a 1617 si pre teba pripravili pop-up, kde si budeš môcť kúpiť tričká, kraťase či šiltovky z ich kolaborácie. Terasa sa premení na skate-zónu s prekážkami, na ktorej sa bude dať voľne skejtovať.

Zároveň sa uskutočnia showky od Shimmiho, Boy Wondera a Jiggydaba, a o sety sa postará PG, Bali G, Bari a mnoho ďalších. No a tešiť sa môžeš aj na výstavu šperkov, obrazov a sôch od mladých slovenských umelcov.

Yoga pri východe slnka

V deň letného slnovratu si ešte pred nadupanou nocou na pop-upe môžeš spríjemniť ráno na terase hotela Bôrik na druhom ročníku eventu Sunrise Yoga Bratislava. Nezabudni prísť v predstihu, keďže cvičenie sa začína presne o 4:51 h.

Nedeľa (22.6.)

Výstava koncoročných prác VŠVU

Absolventské projekty študentov z Vysokej školy výtvarných umení budú vystavené celý víkend na Drotárskej ceste 44. Nenechaj si ujsť jedinečnú príležitosť nahliadnuť do sveta vyštudovaných umelcov a umelkýň!

Street Food Park pred Starou tržnicou

Aj tento mesiac sa môžeš tešiť na obľúbený Food Park pred Starou tržnicou. Už od štvrtka ťa na námestí čakajú tie najlepšie pochúťky, ktoré vedia slovenskí kuchári pripraviť – od sladkých špecialít až po moderný street food. Príď si vychutnať skvelé jedlo, príjemnú atmosféru a podporiť lokálnych gastro majstrov.

Tip od redakcie

Donauinselfest vo Viedni

Ak máš chuť na spontánny výlet, zbaľ partiu a vyraz na Donauinselfest do Viedne – najväčší open-air festival v Európe s voľným vstupom. Tento víkend to na ostrove pri Dunaji roztočí kapela Milky Chance, ktorú si mal možnosť vidieť pred 3 rokmi na Grape. Čaká ťa vibe ako pri mori, len hodinu od Bratislavy!