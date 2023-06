Outfity mladých Slovákov z párty Stredy v meste: Zlatý zub, okuliare z pumpy za 4 eurá, ale aj Prada kabelky

Počas horúceho letného večera predviedli návštevníci hip-hopovej akcie Stredy v meste aj poriadne horúce outfity.

Stredy v meste priniesli hip-hop akcie späť do Bratislavy. Séria jedinečných letných podujatí, ktoré sa konajú uprostred každého týždňa počas celého leta, sa stala hotovým fenoménom. Hudobná akcia, ktorú organizuje Mário Biháry, organizátor letného festivalu Hip-Hop Žije, sa koná pod záštitou Feel the Athmo v bratislavskom podniku Alchymista u Františkánov už druhý rok.

Toto leto je to však ešte o čosi vyhajpovanejšia akcia, ktorá dokáže podnik každý týždeň naplniť po úplné maximum. No hoci je Alchymista zakaždým v stredu plný, aj napriek tomu pred bránou na ulici vždy stoja ďalšie obrovitanské zástupy mladých ľudí, ktorí čakajú len na to, kedy niekto z párty odíde a budú sa tak môcť posunúť o jedno miesto v rade bližšie k vstupu.

Stredajšie letné večery v meste ožívajú vďaka známym hip-hopovým interpretom a DJom ako Separ, Marko Damian, Taomi, Tono S. a Vec, Tina, Smart, DJ Grimaso alebo DJ Spin. Tento týždeň sme si atmosféru priestoru, horúceho letného večera a živej hudby sme si prišli v stredu 21. júna užiť aj my.

Stredy v meste však ožili nielen hudbou, ale aj horúcimi outfitmi. Nemohli sme si preto nechať ujsť náš tradičný outfit check, v ktorom sme mapovali, čo a za koľko si mladí ľudia obliekli, akými outfitmi riešia súčasné horúčavy, ale aj to, ako sa im event páči a či sa plánujú uprostred týždňa rozbiť.

Otázky, ktoré sme kládli na evente Stredy v meste:

1. Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

2. Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

3. Ako sa ti páčia Stredy v meste?

4. Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Na našom webe pravidelne prinášame fotoreportáže streetstylu z rôznych hudobných alebo módnych eventov. Viac podobných článkov, v ktorých mapujeme lokálnu módu z českých a slovenských ulíc, nájdeš v tomto vlákne. Tvorbu kvalitných výstupov môžeš podporiť prostredníctvom klubu Refresher+, čím získaš neobmedzený prístup ku všetkým článkom.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Ja ani neviem, to je prvé, čo som zobrala zo skrine. Cenu si tiež nepamätám.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Skôr štýl, radšej budem spotená a uvarená (smiech).



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Druhýkrát, ale podľa mňa je to super event a určite sem ešte prídem.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Mám dva pracovné meetingy, takže ak sa rozbijem, asi ich presuniem na poobedie (smiech).

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Mám na sebe návleky ušité mojou sestrou, ktorá ma vlastnú značku Kunterakt, oversize košeľu z textile housu a Louis Vuitton kabelku.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Väčšinou šaty, pohodlné veci, hlavne nech sú vzudšné. Závisí od toho, kde a aký event. Niekedy štýl, inokedy pohodlie, ale dá sa to aj kombinovať.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Mega! Škoda, že sú to stredy, a nie piatky (smiech).



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Plánujem ísť o polnoci domov, keďže zajtra pracujem. Ale nikdy nevieš, čo sa stane (smiech).

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Všetko od hlavy až po päty Represent, ešte aj trenky. Absolútne všetko okrem ponožiek a šperkov. Ak nepočítame šperky, tak celý outfit stál asi 400 eur. A ak sa počíta aj šperk, tak najdrahšia bola chain zo zlata za asi tisíc eur.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Zásadne tielka a ľahké a vzdušné oblečenie. Pohodlie a štýl u mňa dokážu ísť ruka v ruke.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Je to skvelá akcia so skvelými ľuďmi. Som tu už tretíkrát a toto leto sa tu ešte veľakrát objavím. Hodnotím to viac ako pozitívne.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Nie, nie. Môj dnešný plán je jasný a musím ho dodržať, a to že zajtra musím byť absolútne prácischopný, takže o 12tej domov.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Prada kabelku, ktorú nosím už tretí rok, top, gate aj čiapku zo Zary, bundičku Revolve z Ameriky a tenisky Nike Dunk Panda z The Streets.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Ja chodím dosť polonahá (smiech).



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Idem prvýkrát, ale zaujalo ma to podľa storiek na Instagrame z predošlých týždňov, takže som plná očakávaní.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Neplánuje. Som autom a nepijem, lebo zajtra mám stretnutie s účtovníkom. Musím totiž ešte podať daňové priznanie (smiech).

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Gate a bundu zo Zary, top z dovolenky, tenisky Jordan 1 Mid. Kabelka tuším z Bershky. Celkovo to mohlo stáť do 400 eur.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Väčšinou siahnem po tričku bez rukávov, aby mi nebolo teplo a snažím sa to kombinovať tak, aby to bolo štýlové, ale zároveň pohodlné a nezhorela som.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Idem prvýkrát, takže som zvedavá. Mám veľké očakávania.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Zajtra odchádzam na fit camp na Jazierce, tak dúfam, že sa príliš nerozbijem. Je to taký štvordňový pobyt plný tréningov a turistiky pri Donovaloch, takže musím byť fit.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Nohavice a opasok sú od značky Thom Krom. Každý z nich stál okolo 150 €. Birkenstock šľapky som kúpil za cca 70 eur a košeľu som si kúpil ešte pred pár rokmi na nejakom trhu na dovolenke, takže to nie je žiadna značka. Cenu si fakt nepamätám.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Povedal by som, že je to mix oboch. Ak by som mal však vybrať jedno, tak pohodlie by malo byť určite prioritu, no tiež sa rád dobre obliekam. V takýchto teplách nosím väčšinou svetlé oblečenie a snažím sa vyhýbať čiernej, pokiaľ nejdem von v noci.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Je to dosť dobrý event. Personál aj ľudia okolo sú veľmi priateľskí.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Rozbiť sa určite neplánuje. Dnes večer si dám maximálne 1-2 drinky. Popravde nezostanem príliš dlho. Zajtra potrebujem mať čistú hlavu, keďže tento piatok ma čaká skúška v škole a musím sa na ňu aspoň trochu pripraviť.

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Čierny komplet a krémová blúzka zo Zary, dokopy cca 50 €, kabelka Marc Jacobs za cca 400 € a čierne tenisky Converse za cca 90 €.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Veci si obliekam podľa danej udalosti, na ktorú sa chystám. Väčšinou su to nejaké casual, voľné veci. Uprednostňujem štýl pred pohodlím, ale záleží aj od akcie.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Som dnes prvýkrát a hodnotím to pozitívne. Je to niečo, čo tu chýbalo, niečo nové, iné. Dovolím si povedať, že nadčasové a ľudia, čo sú za tým, na čele s Máriom Bihárym, nám sem priniesli takto kúsok Ameriky. Je to úplne môj štýl hudby, takže za mňa top.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Skúškové už mám hotové, mám momentálne trošku viac voľného času, takže našťastie mám zajtra len také príjemné povinnosti. A rozbiť sa ja neviem, aôe môžem to skúsiť (smiech).

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Čo máš dnes na sebe a koľko to stálo?

Úplne obyčajný outfit, dokopy stál podľa mňa tak 100 eur. Okuliare z pumpy za 4 eurá, tričko z Bershky, kraťasy z Primarku za asi 10 eur, skateové topánky Nike z outletu z Parndorfu, konkrétne model od známeho skatera Nyjaha Hustona za 70 eur a ak rátame aj šperky, tak najdrahší je môj zlatý zub od Yo Grillz. Ten stál 120 eur.



Čo si obliekaš do mesta v takychto horúčavách, aké sú tento týždeň? Je pre teba dôležité skôr pohodlie alebo štýl?

Ja som ten typ, čo si vždy do mesta zoberie mikinu a potom ju nosí v ruke ako debil a dnes som si povedal, že to už neurobím a ako naschvál začalo pršať. Takže tak mi treba.



Ako sa ti páčia Stredy v meste?

Odkedy urobil Biháry v Stredy v meste, tak cez týždeň nestíham oddychovať. Strašný big-up Máriovi za to, že sa mu podarilo vytvoriť takú veľkú a silnú hip-hopovú komunitu a taký fenomén, že tu v rade čaká tak 200 ľudí, zatiaľ čo vnútri je už plnka. Wow.



Čo ťa zajtra čaká? Plánuješ sa rozbiť?

Ráno vstanem, pôjdem na bike, zaplávam si.. Ale nie, čo ti drbe (smiech). Klasická afterka, vstanem asi až na obed. Akože neplánujem sa rozbiť až tak príliš, skôr tak decentne, ale je to ťažké, keď máš okolo seba toľko fellákov a super ľudí, ktorí sa radi zabávajú.