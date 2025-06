Majitelia bistra Arabeska: Chceli sme zbúrať predsudok, že arabská kuchyňa sú len kebaby a falafel

Rodinný podnik, ktorý do srdca Bratislavy prináša chute a pohostinnosť Blízkeho východu.

Arabeska je rodinný podnik, ktorý si dal za cieľ priniesť do hlavného mesta autentickú arabskú kuchyňu, korenistú, poctivú a hlboko zakorenenú v kultúre, z ktorej pochádza jeho zakladateľ Hasan Naser a dcéra Khairieh Naserová.

V tomto článku si prečítaš: Ako spomínajú na začiatky v čase pandémie

Aké je to pre nich podnikať ako otec s dcérou

V čom je najväčší rozdiel medzi slovenskou a arabskou kuchyňou

Čo nám chutilo najviac

Či plánujú otvoriť novú prevádzku

Hasan pochádza z Palestíny, no na Slovensko zavítal pred 40 rokmi ako študent Ekonomickej univerzity, spoznal tu svoju budúcu manželku a rozhodol sa zostať. „Mal som reštauráciu už v roku 1999, ale vtedy to bolo oveľa ťažšie. Ľudia ešte neboli tak otvorení arabským chutiam, chýbala im odvaha skúšať nové veci.“

Podľa Hasana je teraz doba už úplne iná, ľudia sú viac zvedaví, chcú objavovať a dokážu oceniť kvalitu. Na otázku, či by opustil Slovensko, odpovedá okamžite: „Tu som doma.“

Navzájom sa rešpektujú

Obaja, Hasan a Khairieh, sa starajú o chod prevádzky a trávia v nej veľa času. Hoci práca v gastre nie je jednoduchá, Khairieh vníma podnikanie s otcom len kladne. Podľa Hasana je to perfektné, pretože s dcérou sa dopĺňajú. „Máme rozdelené, kto má čo na starosti. Ja sa venujem kuchyni, dcéra zas marketingu a dohliada na to, aby zákazníkom chutilo,“ dodáva.

Obaja sa zhodli na tom, že ich spolupráca funguje vďaka jasne rozdeleným úlohám a vzájomnému rešpektu. „Naše vzťahy to určite upevnilo ešte viac. Je skvelé, že máme tie úlohy rozdelené a že sa navzájom rešpektujeme,“ hovorí Khairieh. O otcovej práci hovorí s úctou, ktorú ešte viac prehĺbilo to, že sama vidí, čo všetko práca v kuchyni obnáša. „Mám k nemu veľký rešpekt, a viem, že je to obojstranné,“ vyjadruje sa.