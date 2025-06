Karlos Vémla prehovoril o zárobkoch: Výplatu má aj keď nezápasí

Zápasník sa v dokumente rozhovoril aj na tému zárobkov.

Karlos Vémola je legendárny český zápasník, ktorý má za sebou rad významných úspechov. Televízia Prima o ňom natočila dokument Karel vs. Karlos, ktorý má šesť dielov. Bojovník v ňom zdieľa informácie zo svojho osobného i kariérneho života a podelil sa aj o detaily o svojich zárobkoch.

Aktuálne je dokument dostupný na Prima + a potom si ho budú môcť pozrieť všetci na Prima COOL. V jednej epizóde sa rozrozprával o svojom plate a doterajších zárobkoch. Je všeobecne známe, že prestížni športovci v tomto odvetví zarábajú za zápasy obrovské sumy peňazí.

Už na začiatku mu platili oveľa viac ako súperom

Už v začiatkoch svojej kariéry v Česku zarábal viac ako jeho kolegovia. Keď sa z Anglicka vrátil domov, nemal problém vypýtať si peniaze, ktoré v tej dobe neboli štandardom.

„Prišli a povedali, že Jirka Denisa Procházka ide za 20-tisíc (korún) a že mne dajú 50-tisíc. Povedal som im, že chcem 250-tisíc czk. Najprv hovorili, že som sa zbláznil, ale na druhý deň volali, že majú sponzora a asi to nebude problém. Vtedy som zdvihol latku všetkých výplat, to tu nikto nepoznal. Mám jedinú otázku: kedy a za koľko,“ opisuje svoje začiatky a to, ako si vypýtal za zápas 10-tisíc eur, aj keď mu ponúkali len 2-tisíc.

Od roku 2019 pôsobí v Oktagone, kde ho zlákala práve finančná odmena. Ivo Rittig mu vtedy sľúbil, že ak organizácia nesplní svoje záväzky, podnikateľ mu rozdiel doplatí z vlastného vrecka.

Oktagon mu platí, aj keď nezápasí

Na organizácii si váži, že má u nich finančnú istotu. Výplatu dostáva každý mesiac, bez ohľadu na to, či aktuálne zápasí, alebo nie. „Stane sa, že sa pripravujete na zápas, zlomíte si ruku, zápas nie je a vy nemáte ani korunu, nemáte z čoho žiť. Oktagon mi ponúkol mesačnú sumu, ktorú som si určil – a nebola malá. Každý mesiac, už päť – šesť rokov, nech sa deje čokoľvek. Mám výplatu a je jedno, či zápasím,“ hovorí.

Peniaze za zápasy sú podľa neho len bonusom k štedrej celoročnej výplate. „Každý zápas je bonus, každý zápas si môžem kúpiť nového koňa, slona, krokodíla, motorku, môžem potešiť deti,“ zdôveril sa.

Karlosa aktuálne čaká jeden z najočakávanejších zápasov. Tento víkend sa uzavrie trilógia zápasov medzi ním a Atillom Véghom. Aktuálny stav je 1:1 a zápas v pražskom Edene finálne rozhodne, ktorý legendárny zápasník získa unikátny opasok Oktagon Infinity.