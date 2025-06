Do turnaja Oktagon 72 v pražskom Edene zostáva necelý týždeň. Teraz sa môžeš pozrieť na finálnu kartu zápasov, ktorú samotná organizácia označuje za najlepšiu vo svojej histórii.

Karlos Vémola a Attila Végh sa proti sebe (zrejme naposledy) postavia v sobotu 14. júna. Ich zápas, ktorý znamená koniec jednej éry, je však len špičkou ľadovca toho, čo ponúkne turnaj na zaplnenom futbalovom štadióne. Organizácia Oktagon MMA teraz predstavila záverečnú kartu turnaja, ktorá bude obsahovať 10 zápasov s domácimi aj zahraničnými hviezdami.

Kto je zranený?

V porovnaní s prvými oznámenými zápasmi došlo na finálnej karte k niekoľkým zmenám kvôli zraneniam niektorých bojovníkov. Radek Rousal nebude môcť bojovať kvôli zranenej ruke a, bohužiaľ, sa zranil aj Keri Engizek.

Engizek si mal v miliónovej pyramíde Tipsport Gamechange zmerať sily s Mickom Stantonom, ich zápas sa presunie na niektorý z ďalších turnajov.

Galavečer odštartuje Ján Stanovský, ktorý na poslednú chvíľu prijal ponuku a zápasiť bude s Danijelom Soljom. Na prelims karte ďalej objavila zápasy veľkých mien ako Lengál vs. Buchinger, Veličkovič vs. Paradeiser a ďalšie.

Do klietky sa vracia aj Muradov

Na hlavnej karte sa potom môžeš tešiť na najrýchlejšie stúpajúcu hviezdu posledných mesiacov Frederica „Neandertálca" Vosgröna či duel Peňáz vs. Wawrzyniak, ktorí si to rozdajú o postup do ďalšieho kola pyramídy Tipsport Gamechanger.

Tesne pred vrcholom večera sa diváci dočkajú zápasu, na ktorý sme čakali dlhé roky – Makhmud Muradov vs. Patrik Kincl, ktorí budú bojovať o dočasný titul v strednej váhe. A aby toho nebolo málo, súčasťou podujatia bude aj veľkolepá polčasová šou, o ktorú sa tentoraz postarajú raperi zo zoskupenia Rychlí kluci.

