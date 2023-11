Fiki Sulík: Ženy v západných krajinách majú najľahší život na svete, oveľa ľahší ako muži. Nemajú žiadne rozdiely v platoch

Tvoja hodnota vzniká tak, že čím viac mužov ťa chce, tým väčšiu máš hodnotu, hovorí v rozhovore pre Refresher influencer a podcaster Filip Sulík.

Už dávno neplatí, že je to „len“ syn Richarda Sulíka. Filip Sulík (28) je programátor a influencer, ktorý nešetrí kontroverznými názormi. Nedávno spustil podcast Fiki Unchained, v ktorom prvú platenú epizódu venoval kauze Ráchel Karnižovej a Tomáša Drahoša.

Epizóda si na Patreone získala tisíce predplatiteľov, na Youtube atakuje 70-tisíc videní, a hoci jeho účty sleduje len niekoľko desiatok tisíc verných fanúšikov, dosahy jeho storiek na Instagrame sú oveľa väčšie. Aj preto sme sa ho v rozhovore opýtali, či by podľa neho mali ľudia niesť nejakú zodpovednosť za svoje výroky a prečo sa otvorene vyjadruje k citlivým témam, ako sú vzťahy mužov a žien alebo práva LGBTI+ ľudí.

Povedal nám, čo ho viedlo k tomu, aby pozval Tomyho Kottyho do podcastu, prečo si myslí, že niektoré ženy vraj nie je možné znásilniť, a čo považuje za autoritu, ktorej verí v otázkach ľudských práv.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Nedávno si spustil nový podcast Fiki Unchained. Na Patreone si ho predplatilo viac ako 4 000 ľudí, zarobil si na ňom viac ako 8 000 eur. Si spokojný s doterajšími výsledkami?

Podcastu sa darí fajn, čo je asi tým, že je okolo neho taká kontroverzia. So samotným podcastom nie som až taký spokojný. Tým, že som to robil prvýkrát, tak som mal trému a bol som nesvoj, zakoktával som sa a podobne. Na storkách si pripadám oveľa zábavnejší ako v podcaste, ale už sme robili druhý diel a bolo to lepšie. Dúfam, že do piatich dielov budem so svojím prejavom spokojný.

Na Instagrame si už prezradil, že najbližší diel bude s influencerkami @lenkalux a @lenockatt. Koho ďalšieho si pozveš do štúdia?

Rytmus mi sľúbil, že v decembri príde, a tento týždeň príde Romana Tabak.

A kam smeruje podcast tematicky?

Nechcem sa hostí pýtať len na ich kariéru a agendu, prvý diel bol v tomto výnimkou. Chcel by som sa s ľuďmi rozprávať ako s kamošmi, o náhodných témach.

Zverejnil si test, ktorý si údajne Ráchel Karnižová dala spraviť pred Love Islandom. Čo ťa viedlo k tomu, aby si to zverejnil?

Podľa mňa to, že niekto je narkoman, je indikátorom toho, či sa mu dá veriť. Preto to malo v kauze s Tomym váhu.

Lenže my z dostupných dát o ľuďoch, ktorí prežili domáce alebo sexuálne násilie, vieme, že často nespĺňajú rolu dokonalej obete. Niekedy berú drogy, inokedy sa po násilí správajú kontraintuitívne, ale neznamená to, že k násiliu nedošlo. To sa dá dokázať len vyšetrovaním. Preto sa pýtam, prečo si sa do kauzy zapojil.

Otázka znie, či je to v tom prípade obeť. Ak sú dvaja ľudia, ktorí spolu fetujú a potom sa zbijú, tak je taký človek obeť? Je to situácia, ktorú by nikto nečakal?

Teraz nehovorím, že Tomy je narkoman. Len vravím, že situácia je iná, ak hovoríme napríklad o ženách niekde v Pentagone. Ja verím, že na nich je páchané násilie, ale je to niečo, čo sa nedalo predpokladať? Tomu sa nedá predísť.

Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Sú situácie, kde je násilie pravdepodobnejšie a môžeme ho predvídať. Nie je však samo osebe problémom, ak muž zbije ženu, bez ohľadu na kontext? Alebo si myslíš, že sú kontexty, pri ktorých je násilie zaslúžené?