Takmer všetci Európania majú v tele túto nebezpečnú chemikáliu. Výskum Európskej únie testoval aj Čechov a Poliakov

Bisfenol A (BPA) je syntetická chemikália, ktorá sa nachádza najmä v obaloch na potraviny a nápoje. Vo väčších množstvách môže poškodiť náš hormonálny, reprodukčný aj imunitný systém.

Iniciatíva Európskej únie s názvom Horizont 2020 nedávno zisťovala prítomnosť chemikálií v telách Európanov a odhalila šokujúci fakt. Väčšina ľudí mala v tele nebezpečnú chemikáliu, ktorá môže poškodiť ľudské zdravie. Upozornila na to Európska agentúra pre životné prostredie.

Máme ich v tele takmer všetci

Výskumníci našli v moči 92 % dospelých účastníkov z 11 európskych krajín látku bisfenol A (BPA) – syntetickú chemikáliu, ktorá sa nachádza najmä v obaloch na potraviny a nápoje. Obsahujú ju aj textílie, farby a lepidlá, elektronické zariadenia, stavebné materiály, hračky, nátery karosérií automobilov, lekárske prístroje či dentálne tesniace hmoty.

Najväčšie množstvo tejto chemikálie preniká do nášho tela cez balené potraviny. BPA dokáže totiž preniknúť priamo z obalu do potraviny, ktorú potom zjeme. Keďže táto chemikália sa nachádza aj v potrubí, dostáva sa aj do pitnej vody.

Zdroje BPA a formy, akou sa dostáva do ľudského tela. Zdroj: HBM4EU

BPA sa používa už desaťročia vo veľkých množstvách. Len v EÚ sa ročne vyrobí viac ako jeden milión ton. V EÚ je klasifikovaná ako nebezpečná chemikália pre svoju schopnosť negatívne ovplyvniť plodnosť a spôsobiť vážne poškodenie očí, alergické kožné reakcie či podráždenie dýchacích ciest. Je známe, že môže negatívne ovplyvniť fungovanie hormonálneho aj imunitného systému.

Bisfenol A a dva ďalšie bisfenoly používané ako náhrada za BPA (bisfenol S a bisfenol F) namerali v moči 2 756 dospelých z 11 krajín, konkrétne z Chorvátska, Česka, Dánska, Francúzska, Fínska, Nemecka, Islandu, Luxemburska, Poľska, Portugalska a zo Švajčiarska. Vzorky moču odoberali v rokoch 2014 až 2020.

Hodnoty BPA boli o 71 % až 100 % vyššie, ako je maximálny bezpečnostný limit. Na základe toho odborníci upozorňujú, že pre Európanov táto chemikália predstavuje potenciálne zdravotné riziko.

Vedci znížili bezpečný limit 20 000-násobne

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín tento rok prehodnotil maximálnu hranicu BPA v tele, ktorej prekročenie už môže znamenať zdravotné ohrozenie. Po zohľadnení nových vedeckých dôkazov znížil túto hranicu zo 4 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti za deň na 0,2 nanogramu. To je až 20 000-násobné zníženie. Vedci konštatujú, že v posledných rokoch sme mohli byť bisfenolom vystavení sto- až tisícnásobne viac, ako určuje nový bezpečnostný limit.

V posledných rokoch EÚ prijala niekoľko opatrení na obmedzenie bisfenolov, ako napríklad zákaz plastových dojčenských fliaš či zníženie jeho použitia v tlačiarskom papieri. EÚ zvažuje návrhy dodatočných regulačných opatrení, najmä obmedzenie najnebezpečnejších výrobkov na trhu. Súčasťou toho je aj oblečenie a obuv, keďže bisfenoly dokážu do tela preniknúť aj cez pokožku.

Minulý rok našli vedci mikroplasty v materskom mlieku, pľúcach či dokonca ľudskej krvi, čo dokazuje, že častice môžu putovať ľudským telom a usádzať sa v orgánoch. Vedci poznamenali, že mikroplastové znečistenie nájdeme v súčasnosti na celej planéte – od vrcholu Mount Everestu až po najhlbšie oceány.