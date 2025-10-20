VIANOČNÝ PRIESKUM: Vyplň krátky dotazník a získaj poukážku v hodnote 100 € na nákup darčekov podľa vlastného výberu

Tento rok prispejeme jednému šťastlivcovi na nákup vianočných darčekov.
Neobávaj sa, nejdeme ťa stresovať, že Vianoce sú už za rohom a je čas riešiť nákup darčekov. Pripravili sme niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zistiť, aký typ darčekov sa ti páči a čo obvykle nakupuješ pre svojich blízkych. Robíš radosť svojej rodine novými tech vychytávkami, knižnými bestsellermi, oblečením alebo ich obohacuješ zážitkami?
Aby sme ti mohli poradiť čo najlepšie, potrebujeme najprv poznať tvoje preferencie. Vďaka tomuto prieskumu sa dozvieš nielen čo kúpiť svojej polovičke, ale aj súrodencom či rodičom a to aj s malým rozpočtom. A to nie je všetko.
👉🏻 Tvoj čas si ceníme, a preto okrem tipov na darčeky (toto fakt oceníš) obdarujeme jedného šťastlivca poukážkou v hodnote 100 eur na nákup v Alza, Notino alebo Martinus. Výber konkrétneho obchodu už necháme na teba.
Dotazník môžeš vyplniť do 20. novembra. Potom budeme potrebovať niekoľko dní na spracovanie a následne vytvoríme výber toho najlepšieho. Na otázky môžeš odpovedať kliknutím na tento odkaz alebo modré tlačidlo nižšie.
- Klikni na modré tlačidlo nižšie a vyplň prieskum do 20. novembra 2025. Zaberie ti to asi 3 minúty.
- Na konci novembra si tiež skontroluj, či nemáš v e-mailovej schránke správu od nás. Možno to budeš práve ty, kto vyhrá poukážku v hodnote 100 eur na nákup darčekov pre svojich blízkych.
Ak chceš pravidelne dostávať tipy na darčeky pre celú rodinu alebo odporúčania na top produkty aj pre seba, nezabudni sledovať tému WISHLIST na našom webe.