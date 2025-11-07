Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Ružový slon.
dnes 7. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 1:46
Sponzorovaný obsah

Výskumníci zistili, že „dobrí chlapci“ sú častejšie nezadaní. Ženy väčšinou preferujú „bad boys“ kvôli týmto črtám

Čo sa týka ale samotnej spokojnosti vo vzťahu, to už je iná vec.

Ženy dávajú prednosť „zlým chlapcom“. Podľa výsledkov najnovšej švédskej štúdie nadväzujú sebavedomí a asertívni muži vzťahy rýchlejšie než tí, ktorí sú priateľskí, láskaví a empatickí.

Tzv. bad boys tak majú väčšiu šancu získať partnerku, no dlhodobú spokojnosť vo vzťahu im to nezaručí. Naopak, črta priateľskosti – vlastnosť typická pre „dobrých chlapcov“ – má podľa prieskumu pozitívny vplyv na celkovú spokojnosť vo vzťahu. 

Na to, ako ľudské vlastnosti súvisia s intímnym životom a vzťahmi, sa zameralo už množstvo vedeckých výskumov. V jednej z najnovších štúdií sa tím zo švédskej Umeå University zaoberal súvislosťou medzi nadväzovaním partnerských vzťahov a určitými osobnostnými črtami.

Výskumníci sa pýtali 3 800 dospelých mužov aj žien zo Švédska, Dánska a Austrálie na ich vzťahový status a spokojnosť vo vzťahu. Okrem toho ich podrobili dotazníku, ktorý mal posúdiť ich osobnosť podľa takzvaného päťfaktorového modelu osobnosti. Tento test, ktorý patrí medzi najuznávanejšie teórie osobnosti v modernej psychológii, zahŕňa päť faktorov osobnosti: otvorenosť, svedomitosť, extraverziu, priateľskosť a neurotizmus.

muz
Zdroj: Dupe/fábia almeida

Bad boys si nájdu partnerku ľahšie

Výsledky ukázali, že najmä u mužov existuje súvislosť medzi zistenými osobnostnými črtami a tým, ako úspešne sa im darí nadväzovať romantické vzťahy. „Muži, ktorí dosiahli vysoké skóre v oblasti priateľskosti – teda sú láskaví, empatickí a trpezliví, jednoducho ‚dobrí chlapci‘ – boli častejšie nezadaní. Naopak, u extrovertných, asertívnejších, charizmatických a sebavedomých mužov – typických ‚drsných, zlých chlapcov‘ – bola pravdepodobnosť, že majú partnerku, oveľa vyššia,“ opísala zistenia výskumu Lucia Slováčková, odborníčka na zdravú sexualitu z www.ruzovyslon.sk.

Či už si tím dobrí alebo zlí chlapci, jedno je isté – niekedy nám dokážu liezť na nervy.
Objav Erotické pomôcky

Zadosťučinenie pre dobrých chlapcov?

Štúdia tak naznačuje, že na tom, ako atraktívne sa muž žene javí, zohráva dôležitú úlohu jeho sebavedomie a asertivita. „Extrovertní muži majú výrazne vyššiu šancu byť vo vzťahu než muži, ktorí sú introvertnejší. Pre mnohé ženy je príťažlivá istá nepredvídateľnosť, ktorá sa s dominantnými, charizmatickými a sebavedomými mužmi často spája,“ uviedol profesor psychológie Filip Fors Connolly, jeden z autorov štúdie.

Aj keď „zlí chlapci“ môžu mať vyššie šance získať partnerku, dlhodobú spokojnosť vo vzťahu im to nemusí zaručiť. Naopak, črta priateľskosti – teda vlastnosť typická pre „dobrých chlapcov“ – vo výskume preukázala pozitívny vplyv na spokojnosť vo vzťahu u mužov aj u žien.

„Vlastnosti, ktoré vám pomôžu nadviazať vzťah, nie sú nevyhnutne tie, ktoré robia tento vzťah uspokojivým,“ dodal spoluautor štúdie Mikael Goossen.

Tabuľka: Päťfaktorový model osobnosti (OCEAN)

Faktor osobnosti Popis / sledované prejavy
Otvorenosť ochota skúšať nové veci, kreativita, zvedavosť, otvorenosť novým myšlienkam
Svedomitosť organizovanosť, disciplína, spoľahlivosť a cieľavedomosť
Extraverzia energické správanie, spoločenskosť, sebavedomie
Prívetivosť empatia, láskavosť, ochota spolupracovať, ohľaduplnosť
Neuroticizmus emočná stabilita, úzkosť a tendencia prežívať negatívne emócie
O VZŤAHOCH A LÁSKE RODINA, VZŤAHY, SEX SEXUALITA VZŤAHY
Najnovšie

