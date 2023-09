Je MCT olej naozaj „zázrak“, ktorý ti pomôže schudnúť a dodá viac energie ako káva? Toto sú fakty

MCT olej nevyžaduje trávenie v žalúdku, ale sa dostáva priamo do pečene, kde sa rozkladá na ketóny. Výrobcovia tvrdia, že ti vďaka tomu pomôže spustiť ketózu a dodá ti viac energie ako káva.

Obchody s výživovými doplnkami zaplavil ďalší produkt označovaný za „zázrak“. Je ním MCT olej, ktorý podľa výrobcov pomáha s chudnutím a únavou. Niektoré e-shopy ho prirovnávajú k energetickým nápojom a sľubujú „jasný príval energie a motivácie“.

Kúpiš ho nielen vo forme oleja, ale aj prášku či rôznych sladkostí. Mnohí ľudia k nemu pristupujú ako k efektívnejšej náhrade cukru alebo si ho pridávajú do rannej kávy kvôli dlhšie trvajúcemu pocitu energie.

Keďže nás sľubné účinky tejto novinky zaujali, chceli sme zistiť, čo MCT olej vlastne je a ako funguje. Veľa štúdií, ktoré sme prelúskali, si protirečili, no našli sme aj veľmi zaujímavé výsledky.

V Refresheri ťa pravidelne informujeme o trendoch a novinkách zo sveta zdravia, cvičenia a výživy. Všetky články nájdeš pod témou Zdravie. Nezabudni stať sa členom klubu Refresher+, vďaka čomu získaš prístup ku všetkým článkom.

Z úst priamo do krvi

MCT olej je synteticky pripravovaný tuk. Vyrába sa z triglyceridov (troch mastných kyselín a molekuly glycerolu) so stredne dlhým reťazcom (medium-chain triglyceride = MCT). Tento tuk sa najčastejšie získava zo surového kokosového oleja. Nejde však o ten istý tuk.

Kokosový olej totiž obsahuje aj iné zlúčeniny, ktoré pôsobia protichodne. MCT nájdeme napríklad aj v oleji z palmových jadier, čerstvom ovčom, kozom a kravskom mlieku či dokonca materskom mlieku.

MCT olej sa vyrába z kokosového oleja, ale nejde o ten istý produkt. Zdroj: Pexels

Stredne dlhý reťazec znamená, že mastné kyseliny obsahujú stredný počet uhlíkov, teda 8 až 12. Tento počet atómov uhlíka v tukoch určuje, ako telo spracováva tuk na energiu. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhší je reťazec, tým ťažšie je pre telo spracovať adenozíntrifosfát (ATP) – hlavný zdroj energie všetkých živočíšnych organizmov vrátane ľudí.

V skratke, čím kratší reťazec, tým rýchlejšie a efektívnejšie dokáže z neho naše telo spracovať energiu. Zaujímavé je, že väčšina zdrojov tuku – ako sú ryby, avokádo, orechy, semená a olivový olej – má triglyceridy s dlhým reťazcom.

Keď sa na to pozrieme viac do hĺbky, zistíme, že MCT olej nevyžaduje trávenie v žalúdku. Na rozklad tohto tuku nie je potrebná žlč ako pri tukoch s dlhším reťazcom. Namiesto toho sa po konzumácii dostáva priamo do pečene, kde sa rozkladá na ketóny, ktoré sa potom distribuujú do krvného obehu a mozgu. Následne nám dávajú palivo alebo sa ukladajú ako telesný tuk.

Dostane ťa do ketózy?

Ak telo berie energiu primárne z ketónov z pečene a nie cukrov a bielkovín, ide o stav nazývaný ketóza. Ľudia sa do nej dostávajú cielene pomocou toľko zatracovanej a zároveň oslavovanej keto diéty, ktorá je založená na strave s vysokým obsahom tukov a veľmi nízkym obsahom sacharidov a bielkovín.