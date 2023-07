Chceš výrazný párty mejkap, ale máš padnuté viečka? Ema Fajnor ti poradí, ako sa nalíčiš (Make-up & Gossip)

V dnešnom dieli Make-up & Gossip sa okrem tipov na večerný mejkap dozvieš, akými skrášlovacími úpravami si prešla Ema Fajnor a aké vlastnosti by mal mať jej ideálny partner.

Pripravuješ sa na nejakú poriadnu párty, ku ktorej máš naplánovaný aj poriadny mejkap, ale tvoje viečka sa jednoducho „nekamarátia“ s výraznými očnými tieňmi? V novom dieli Make-up & Gossip zistíš tipy a triky na výraznejšie líčenie, ktoré pristane aj padnutým očným viečkam, takzvaným „hooded eyes“.

Do najnovšej epizódy si Linda Gunišová zavolala Emu Fajnor, ktorá si pre teba prichystala večerný mejkap na influencerský event. Pred samotným líčením ti Ema prezradí svoju „svätú trojicu“, bez ktorej nemôže vyjsť von. Emin recept na perfektnú bázu je opačný postup nanášania produktov. To znamená, že najprv si aplikuješ korektor a až potom krycí krém. Linda si pre zjednotenie vzhľadu vybrala korektor Infaillible More Than Concealer a mejkap True Match značky L'Oréal Paris.

Dominantnou črtou Emy Fajnor je jej prirodzene husté obočie, ktorému dala menšiu pauzu od rôznych vyčesávacích mydiel a tužidiel, a tak si ho prešla farebnou kefkou.

A ako si teda nalíčiš oči? Pre výraznejší očný mejkap zvoľ krémový hnedý tieň, ktorý si rýchlym zapracovaním nanesieš po celom viečku, ideálne tiež pri mihalniciach. Nezabudni ani na ligotavejší tieň, ktorý pôjde do stredu viečka. Špeciálnou technikou Emy je aj použitie vlhkej vatovej tyčinky (či už slinami alebo fixačným sprejom) na aplikáciu rozjasňovaču. Celý postup a všetky produkty použité na tento „make-up look“, si pozri v našom videu.

Make-up & Gossip ti okrem návodov na mejkap techniky prináša aj pikošky zo života známych osobností. V najnovšej epizóde tomu nie je inak. Dozvieš sa, aký je momentálne milostný život Emy Fajnor, čo by mal mať za vlastnosti jej ideálny partner, kde sa vidí o päť rokov a akými skrášlovacími procedúrami si prešla.