10 najočakávanejších hier do konca roka 2023

Na aké hry by sa hráči mali tento rok tešiť najviac? Či už to budú indie hry, alebo obrovské herné blockbustery, bude z čoho vyberať.

Po nabitej prvej polovici roka, v ktorej vyšlo 5 kandidátov na najlepšie hry roka (Diablo 4, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Dead Space), nie je priestor na vydýchnutie. Vo zvyšných šiestich mesiacoch roka 2023 sa to bude len tak hemžiť očakávanými titulmi od renomovaných štúdií či pokračovaniami skvelých titulov. Zaujmú však aj novinky ako pinocchiovský Bloodborne či bravúrne indie projekty.

1. Remnant 2 – 25. júl (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Remnant 2 bude oproti jednotke väčšia a ambicióznejšia fantasy strieľačka. Schopnosti hráčov preveria démoni a množstvo súbojov s bossmi. Hra sa bude dať prejsť v online kooperácii, ale aj v singleplayeri. Zaujímavé je, že jej príbeh aj herné svety hra generuje náhodne. Hru budeš môcť prejsť viackrát a zakaždým v nej nájdeš celkom nové prostredia, zbrane či súboje s bossmi.

Dvojica kamarátov môže titul prejsť v rovnaký deň, a keď sa o nej budú rozprávať, zistia, že hrali odlišné hry s rozdielnym príbehom. Znovuhrateľnosť by preto mala byť na vysokej úrovni. Štýl hrania pritom bude závisieť od preferencií hráčov, keďže si budú môcť vybrať medzi viacerými druhmi hrdinov s odlišnými zbraňami a schopnosťami.

2. Atlas Fallen – 10. august (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Tvorcovia série Surge vytvorili celkom nový fantasy svet, v ktorom však budeš robiť to isté – sekať nepriateľov na kúsky. Príbeh sa odohráva na púštnej planéte pokrytej príšerami a bohmi, ktorých treba zničiť pomocou magických útokov a zbraní. Hráči dokážu meniť ich podobu a tým aj štýly ich útokov.

Zbrane si budú môcť prispôsobovať a vylepšovať, keďže ide o RPG. Hrateľnosť vyplní objavovanie rozľahlého open-world sveta doplnené o adrenalínové súboje vyžadujúce si dávku trpezlivosť, zručnosť a skúsenosti s akčnými hrami.

3. Armored Core VI: Fires of Rubicon – 25. august (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Najnovšia hra od renomovaného štúdia From Software (Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls) je z jeho niekdajšej série Armored Core, ktorej sa venovalo predtým, ako začalo vyvíjať „soulsborne“ tituly. Armored Core nebude také náročné, ale zakaždým ponúkne výzvu, keď hráčov posadí do kokpitov mecha robotov.

Nepôjde o open-world, ale príbeh rozdelený na množstvo levelov zasadených do rozličných druhov prostredia. Tie v závislosti od počasia a iných podmienok zmenia hrateľnostné možnosti. Dôležitou súčasťou hrateľnosti bude aj upgradovanie a úprava robotov a taktické zmýšľanie, ako poraziť gigantických robotov v súbojoch s bossmi.

4. Goodbye Volcano High – 29. august (PlayStation 5, PlayStation 4, PC)

Titul vyjde po mnohých odkladoch, a to aj napriek zákulisnej dráme sprevádzajúcej jej vývoj. Podstatné je, že hra vyzerá veľmi zábavne a osobite. Autori v nej vyrozprávajú filmovo ladený príbeh o konci jednej éry a začiatku milostného príbehu. S najvyššou pravdepodobnosťou pôjde o coming of age príbeh zo strednej školy pre personifikované magické bytosti.

5. Sea of Stars – 29. august (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC)

Je to prequel k akčnej hre Messenger odohrávajúci sa v rovnakom svete, avšak s celkom iným štýlom súbojov. V RPG Sea of Stars budú hráči bojovať proti nepriateľom v ťahových taktických bitkách popritom, ako zažijú emotívne dobrodružstvo v nádherných kulisách fantasy sveta.

Podobne ako pri RPG Chained Echoes, aj tvorcovia tohto projektu brali inšpiráciu z pixelového výtvarného štýlu RPG hier na konzole SNES. Výsledkom je očarujúce RPG s pohľadom zhora s lahodnou hudbou (skladal ju Yasunori Mitsuda, tvorca hudby pre Chrono Cross či Xenogears).

6. Starfield – 6. september (Xbox Series X/S, PC)

Detailný pohľad na Starfield odhalil, že to bude najväčšia hra od štúdia BGS (Fallout, Skyrim). Vesmírne RPG ponúkne hráčom možnosť navštíviť stovky planét, spoznať stovky postáv a stráviť v hre stovky hodín. Priprav sa na rozsiahly príbeh s množstvom vedľajších dejových línií a možnosťou postaviť si svoju vlastnú vesmírnu loď (a bojovať s ňou vo vesmírnych bitkách).

Starfield bude možné hrať v pohľade z prvej či tretej osoby a po vydaní tvorcovia pripravia aj príbehové DLC. Celé to vyzerá ako mix Skyrimu, No Man’s Sky a Mass Effectu – jednoducho úžasne.

7. Lies of P – 19. september (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Ako by vyzeral príbeh o Pinocchiovi skrížený so svetom a s hrateľnosťou slávnej hry Bloodborne a náročnou hrateľnosťou? Lies of P vyzerá ako čierny kôň celej sezóny, o čom sa môžeš presvedčiť vo veľmi podarenom deme.

Titul spadá do žánru „soulsborne“ hier, ktorých autori využívajú prepracovaný dizajn súbojov a levelov, aby hráčov donútili dávať pozor a využiť všetky svoje zručnosti. Lies of P zaujme ako veteránov, tak nováčikov v žánri náročných akčných RPG.

8. Alan Wake 2 – 17. október (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Pokračovanie kultovej hry od Remedy (Max Payne, Control) bude ešte hororovejšie ako jednotka. V hre bude možné ovládať ako Alana Wakea, tak agentku FBI menom Saga Anderson. Hráči budú môcť medzi týmito dvoma postavami voľne prepínať a sledovať príbeh z dvoch rôznych perspektív. Pokojne však celú hru môžu prejsť v koži len jedného z nich.

Podľa trailerov sa zdá, že hrateľnosť bude podobná jednotke. Niektorí nepriatelia budú nesmrteľní, kým im hráči nevypnú bariéru pomocou silného svetla (napríklad baterky). Dôležitou časťou súbojov bude aj uhýbanie útokom (ako v hre The Last of Us: Part II) a zbieranie surovín a nábojov.

9. Marvel’s Spider-Man 2 – 20. október (PlayStation 5)

Štúdio Insomniac Games vydá v rozmedzí piatich rokov štyri veľké hry, z toho rovno tri sú zo série Spider-Mana. V Spider-Man 2 spoja sily oboch Spider-Manov v boji proti viacerým ikonickým nepriateľom z komiksov, ako napríklad Kraven či The Lizard, no hlavnou hrozbou bude Venom.

Odporúčané 10 najočakávanejších hier roka 2023

Ešte predtým než vznikne, sa symbiont spojí s Petrom a dodá mu celkom nové schopnosti aj čierny kostým. Spider-Man 2 je vo všetkých smeroch ambicióznejším projektom než predošlé dva tituly. Ostáva dúfať, že vývojári zapracovali na generických vedľajších úlohách, ktoré kazili predošlé hry.

10. Helldivers 2 – 2023 (PlayStation 5, PC)

Ide o pokračovanie skvelej sci-fi akcie z pohľadu zhora, tentoraz však z pohľadu tretej osoby. V tíme niekoľkých vojakov budú hráči bojovať proti potvorám a mimozemšťanom naprieč celou galaxiou. Helldivers však bude možné hrať aj sólo, akurát z toho nebude taký zábavný zážitok. Hra sa atmosférou trochu podobá na Starship Troopers (Hviezdna pechota).

Bonus: Majitelia Nintenda sa môžu tešiť na nové hry zo série Detective Pikachu, ale aj Super Mario. Vyjde celkom nová 2D hra Super Mario Wonder a aj remake slávnej RPG hry Super Mario.

Okrem toho vyjde aj nový Assassin’s Creed a Avatar od Ubisoftu, zaujímavé indie hry a expanzia Cyberpunku 2077, hneď dve nové originálne hry od tvorcov Life is Strange a Vampyr zo štúdia Dontnod či očakávané hry na PlayStation.