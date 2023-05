PlayStation Showcase: Toto je budúcnosť hrania na PS5. Zoznam trailerov pre všetkých vyše 20 nových hier

Pamätáš si na časy, keď PlayStation pochovalo konkurenciu na E3 výstavách? Urobili to znova, keď odhalili epické videohry s úžasnými trailermi.

PlayStation usporiadalo po takmer 2 rokoch veľkú showcase, nahratú videohernú konferenciu, kde spoločnosť odhalila budúcnosť hrania na PS5 a PS VR2, virtuálnej realite od PlayStation. Hráčom počas vyše hodinovej prezentácie ukázali množstvo hier.

Ako prvú ukázali multiplayerovú hru Fairgame$ od štúdia Haven, ktoré založili veteráni z Ubisoftu. Titul odprezentovali len cinematic trailerom, takže o hrateľnosti nie je nič známe. Pôjde o multiplayerový titul, v ktorom budú hráči okrádať bohatých ľudí.

Druhým titulom je multiplayerová co-op strieľačka Helldivers 2. Ide o pokračovanie skvelej sci-fi akcie z pohľadu zhora, tentokrát však z pohľadu 3. osoby. V tíme niekoľkých vojakov budú hráči bojovať proti potvorám a mimozemšťanom naprieč celou galaxiou.

Immortals of Aveum je nová sci-fi/fantasy značka z pohľadu prvej osoby, v ktorej budú hráči bojovať proti démonom a humanoidným nepriateľom pomocou zbraní, ale najmä magických útokov šľahajúcich z rúk protagonistov.

Pokračovanie akčnej hry Ghostrunner vyjde exkluzívne na PS5 ešte v tomto roku. Hráči sa môžu tešiť na adrenalínovejšiu akciu z pohľadu prvej osoby so zameraním na rýchle reflexy, odrážanie a vyhýbanie útokov a rýchly pohyb.

Ďalšia hra bola príjemným prekvapením, keď mixovala hrateľnosť ninja hier s ázijskou fantasy mytológiou a prvotriednymi animáciami súbojov. Phantom Blade O bude akčná adventúra a podľa traileru ponúkne poriadnu výzvu v súbojoch proti presile či väčším nepriateľom.

Sword of the Sea je od tvorcov Journey, Abzu a Pathless. Hra skombinuje prvky všetkých týchto troch hier. Reč je o rýchlom pohybe v rámci rozsiahleho fantasy sveta plného magických stvorení a krásnych, veľkolepých obrov. Pôjde o adventúru s poetickým presahom a uvoľnenou atmosférou. Hra vyzerá ako priamy, duchovný nástupca legendárneho titulu Journey. Presvedč sa v traileri.

Talos Principle bola veľmi podarená logická hra s prepracovaným sci-fi príbehom o konci ľudstva. Po 9 rokoch vyjde pokračovanie s krajšou grafikou a komplexnejšími hádankami. Je pravdepodobné, že hráči budú novu ovládať robota vzdorujúceho umelej inteligencii, ktorú po sebe zanechali ľudia.

Autori vizuálne podmanivej adventúry Gris, ktorá sa zaoberala psychickými problémami pomocou rôznych metafor v hrateľnosti a vo fantasy svete prichádzajú s ďalšou poeticky pôsobiacou hrou. Volá sa Neva a podľa traileru pôjde o emocionálny titul. Vyjde v roku 2024.

Cat Quest: Pirates of Carribean je tretia časť podarenej RPG akčnej série, v ktorej hrdinská mačka zachraňuje svet pred veľkou hrozbou. Vyjde v roku 2024.

Ďalšou odprezentovanou hrou bola multiplayerovka Foamstars, v ktorej budú hráči bojovať proti sebe pomocou penových zbraní, s ktorými môžu zároveň vytvárať cesty, tunely a kopce, takže hrateľnosť ponúkne aj taktický prístup k likvidovaniu nepriateľov. Inšpirácia u Fortniteom je tu jasná.

The Plucky Squire je akčným RPG s roztomilým vizuálom. Príbeh a svet hry tvorcovia zasadili do rozprávkovej knihy, v ktorej budú hráči bojovať proti rôznorodým nepriateľom. Titul vyjde na konzoly PS4 a PS5 ešte tento rok.

Ak si niekto potrebuje vybiť zlosť, poteší sa hre Teardown, v ktorej bude jedinou úlohou zničiť toho čo najviac, a to čo najefektnejším spôsobom, či už to bude kladivo, auto alebo bomby. Aj tento počin vyjde ešte tento rok na PS5.

Remake Metal Gear Solid 3 vyjde budúci rok na PS5. Ide o akčnú stealth hru z pohľadu z 3. osoby. Hráči v hre ovládajú Naked Snakea v príbehu zasadenom do roku 1964, 31 rokov pred udalosťami hry Metal Gear Solid 1.

Na remaku robí štúdio Virtuos (pracovali na portoch a remasteroch, nikdy nie na vlastnom projekte). Hra vyjde na PS5, Xbox Series X/S a PC. Okrem toho Konami oznámilo aj edíciu pôvodných hier Metal Gear Solid 1, 2 a 3, ktoré vyjdú na PC, Xbox Series X/S a PS5.

Towers of Aghasba je veľkým open world titulom, ktorý dizajnom a hrateľnosťou pripomína okrem iného aj Zeldu: Breath of the Wild. Ponúkne jazdu na rôznych bytostiach, odhalenie tajomstiev v mysterióznom svete a ďalšie. Titul vyzerá veľmi ambiciózne.