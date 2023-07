KVÍZ: Ukáž, aký si gamer. Dokážeš odpovedať na všetky otázky o PlayStation bez chyby?

D├í┼í tento kv├şz na pln├Ż po─Źet bodov?

God of War, Uncharted ─Źi Gran Turismo. Ak skaln├Ż fan├║┼íik hier PlayStation, potom ti tieto legend├írne tituly nemus├şme predstavova┼ą. Ak si n├íhodou ako die┼ąa nemal svoje vlastn├ę playko, potom si mal iste kamo┼ía, ku ktor├ęmu ste chodievali hr├íva┼ą. PlayStation bolo odjak┼żiva symbolom kvalitnej z├íbavy, nesp├║tan├ęho dobrodru┼żstva a pokrokov├Żch technol├│gi├ş. Klasick├ę hry postupne vystriedali najmodernej┼íie v├Żtvory ako┬áHogwarts Legacy,┬áRatchet & Clank: Rift Apart, nov├ę God of War, MarvelÔÇÖs Spider-Man od Insomniac Games, alebo realistick├ę siedme pokra─Źov├ín├ş ob─ż├║benej Gran Turismo.

V roku 2020 predstavilo PlayStation najnov┼íie PS5,┬áktor├ę m├í v┼íetko, ─Źo potrebuje┼í k dokonal├ęmu z├í┼żitku z hry.┬áSSD disk ti zaru─Ź├ş r├Żchle na─Ź├ştanie hier a hladk├Ż prechod medzi apkami. V─Ćaka nadupan├ęmu grafick├ęmu ─Źipu a procesoru od AMD ti bude sl├║┼żi┼ą dlh├ę roky. 3D zvuk cez technol├│giu Tempest 3D AudioTech ti dod├í pocit, ┼że sa nach├ídza┼í priamo uprostred hry.

Samozrejmos┼ąou je ┼ípi─Źkov├í virtu├ílna realita. Dopyt po tejto novinke bol tak├Ż obrovsk├Ż, ┼że hr├í─Źi museli na svoje vysn├şvan├ę playko ─Źaka┼ą dlh├ę mesiace.┬áNa┼í┼ąastie sa postupne u┼ílo v┼íetk├Żm. Ak ale st├íle nem├í┼í najnov┼íiu hern├║ konzolu PlayStation, m├íme pre teba skvel├║ spr├ívu. Vybran├ş predajcovia ti teraz pon├║kaj├║ z─żavu 75 ÔéČ. Ich zoznam n├íjde┼í na tejto str├ínke.

V pr├şpade, ┼że si s n├íkupom doteraz v├íhal, rad├şme ti ne─Źaka┼ą a klika┼ą. Najnov┼íie konzoly so skvel├Żmi funkciami za v├Żhodn├║ cenu toti┼ż p├┤jdu r├Żchlej┼íie ne┼ż tepl├ę ro┼żky. A na ktor├ę hry sa m├┤┼że┼í te┼íi┼ą? Na PS5 si vychutn├í┼í┬áepick├║ cestu m├Żtick├Żmi krajinami v hre God of War Ragnar├Âk,┬áspusto┼íen├║ civiliz├íciu v hre The Last of Us Part I.┬á─Źi dobrodru┼żn├Ż pr├şbeh Horizon Forbidden West. ─îoskoro si bude┼í m├┤c┼ą zahra┼ą aj novinku┬áMarvel's Spider-Man 2, ktor├í┬ávyjde u┼ż 20. okt├│bra.

Nov├║ podobu dostalo aj predplatn├ę PS Plus. M├┤┼że┼í si vybra┼ą z troch mo┼żnost├ş predplatn├ęho ÔÇô┬áPS Plus Essential, Extra a Premium. V r├ímci slu┼żieb Extra a Premium si m├┤┼że┼í vychutna┼ą Game katal├│g s viac ako 400 hrami na stiahnutie.┬á

L├║─Źi┼ą sa nemus├ş┼í ani so svojimi ob─ż├║ben├Żmi peckami zo ┼ítvorky. V─Ćaka sp├Ątnej kompatibilite si na PS5 zahr├í┼í viac ne┼ż 4 000 hier pre konzolu PS4. Skr├í┼ą si ─Źakanie na nov├ę playko a otestuj svoje znalosti v na┼íom kv├şze. Vie┼í, kedy vznikla prv├í konzola PlayStation ─Źi ak├ę rozl├ş┼íenie pon├║ka najnov┼íie PS5?┬á