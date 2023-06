Aké nové hry vychádzajú v júli pre PC, PS5, Xbox a Nintendo? Vyjde coop-hra roka, nový Ratchet či mix Doom a Ghostwire od EA

V júli vyjdú exkluzivity pre Nintendo aj PlayStation, no veľké pecky vyjdú aj pre Xbox a PC. Na čo sa oplatí tešiť?

Mesiace júl a august sú nepochybne chudobnejšie na veľké hry a už tradične počas nich ani nevychádza veľa adeptov na hry roka. Tento rok to môže byť iné, keďže sa hráči dočkajú ambicióznej novej sci-fi značky od EA, skvelých strieľačiek vo virtuálnej realite, pokračovania milovanej série pre Nintendo Switch či akčnej co-op multiplayerovej hry, ktorá vyzerá fantasticky v každom traileri.

Synapse – 4. júl (PS VR2)

PS VR2 nemá až tak veľa úžasných hier, aby si tento headset pre virtuálnu realitu kúpil len tak hocikto. Synapse je preto potrebným osviežením katalógu a dorazí vo forme akčného sci-fi.

Tvorcovia hru rozdelili do viacerých levelov, v ktorých budú hráči likvidovať nepriateľov pomocou strelných zbraní, ale aj špeciálnych schopností. Autori kládli silný dôraz aj na originalitu zabití a kreatívne využívanie prostredia a predmetov v ňom (ako napríklad výbušných sudov).

Oxenfree II: Lost Signals – 12. júl (PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC, Mac, iOS, Android)

Prvá časť Oxenfree bola veľmi dobre napísaným sci-fi o partii tínedžerov na strašidelnom ostrove, ktorí musia pátrať po svojich stratených kamošoch a odhaliť pritom tajomstvá ostrova. Spoznávajú pritom svoje skryté stránky a čelia vlastným démonom (niekedy doslovne). Pokračovanie opäť vsadí na mysterióznu atmosféru, dejové zvraty, cestovanie v čase a krásny 2D vizuál.

Exoprimal – 14. júl (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC)

Spoločnosť Capcom si vystrelila zo svojich fanúšikov legednárnej série Dino Crisis. Po rokoch čakania remaku sa dočkali oznámenia Exoprimal, akčnej multiplayerovej sci-fi strieľačky, v ktorej dinosaury začali padať z neba v tisíckach. Úlohou hráčov je všetkých dinosaurov zlikvidovať, spolupracovať, vylepšovať svoje schopnosti a podobne. Vyzerá to ako zábavná, jednoduchá multiplayerovka so zaujímavými nepriateľmi.



Viewfinder – 18. júl (PlayStation 5, PC)

Vo Viewfinderi to bude najmä o uhle pohľadu. S cieľom prekonať prekážky a hádanky musia hráči využiť svoju kreativitu a domýšľavosť. Na to budú mať foťák, ktorý zachytí akýkoľvek výjav a scénu. Hráči si ju následne vytlačia z foťáku a umiestnia do herného sveta. Môžu si takto vytvárať nové steny, schody či otvárať dvere. Tento unikátny koncept oveľa lepšie predstaví trailer.



Immortals of Aveum – 20. júl (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC)

Immortals of Aveum je nová sci-fi/fantasy značka z pohľadu prvej osoby, v ktorej budú hráči bojovať proti démonom a humanoidným nepriateľom pomocou zbraní, ale najmä magických útokov šľahajúcich z rúk protagonistov.